Dokonalou postavu si vytvarujete i pohmatem, tvrdí vědci. Jak na to?

Je možné mít dokonalou postavu jen díky masážím? Tradice a staletí zkušeností tvrdí, že ano. Jak se na techniky proti celulitidě, ale také redukci tuku v konkrétních oblastech dívá věda?

Zdroje: www.santemagazine.fr, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.healthline.com

Masáží si užíváme už tisíce let

Ke stimulaci těla, prokrvení i proudění lymfy se už od nepaměti používají různé masáže a techniky. Mají ohromně dlouhou tradici, což si často ani neuvědomujeme. V Číně se praktikují již tisíce let masáže „tui na“, čili tlačení a tahání, nebo také „gua sha“, tedy škrábání pokožky, které podporují cirkulaci a podle čínské tradiční medicíny také vyrovnávají energie pro podporu hubnutí.

Masáže pro štíhlou figuru a redukci váhy se praktikují déle než 5000 let také v Ajurvedy. V Evropě byly známé lymfodrenážní techniky už v době antického Řecka.

Masáže jsou účinné, ale dlouhodobě jen ty, které působí do hloubky. Zdroj: Profimedia

Moderní masáže a zdraví

Rozmach a širokou nabídku různých masážních technik jsme zažili také v posledních desetiletích. Masáže se staly velmi populárními pro své relaxační účinky i jako podpora zdraví sportovců. Masáže se také doporučují při celulitidě nebo jako způsob, jak konkrétní místa těla učinit štíhlejší a hladší.

Tyto tipy, jak zatočit s celulitidou, představuje NIVEA Česká republika v tomto kratičkém příspěvku.

Fungují masáže na celulitidu nebo tvarování těla?

Co říkají na masáže vědci? Techniky jako masáž suchým kartáčem, žínkou, či různými typy válečků sice mají efekt, ale jen krátkodobý. Nevadí to, ale pro dlouhodobější efekt budete muset doslova přitlačit. Ne však vy, ale zdravotník nebo profesionální masér.

Dlouhodobější efekt na vzhled, ale také zeštíhlení konkrétních partií, je možný díky masážím využívajícím poměrně silný tlak, ať už jde o mechanicky prováděnou masáž, ručně prováděnou lymfatickou drenáž či takzvanou masáž pojivové tkáně, což je technika cílící na hlubší vrstvy.

Těmito technikami se zabývala také studie „Účinky mechanické masáže, manuální lymfodrenáže a techniky manipulace s pojivovou tkání na tukovou hmotu u žen s celulitidou", jejíž závěry byly zveřejněny v únoru 2010 v odborném časopise Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Podle studie mají tyto techniky masáže skutečné, a především dlouhodobější účinky, které byly měřitelné i viditelné u všech 60 účastníků randomizované studie.