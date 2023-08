Doporučení méně jíst a více se hýbat při hubnutí nefunguje, tvrdí vědci

Hubnutí je tak trochu alchymie. Internet se hemží protichůdnými informacemi, ve kterých se může jeden lehce ztratit. Jak tedy na správné a zdravé hubnutí? Vědci mají jasno. A to i v tom, že doporučení méně jíst a více se hýbat nefunguje. Proč?

Obezita a nadváha je stále častějším jevem a může vás dostat do velkých potíží. Obezita a spousta kil navíc jdou totiž ruku v ruce s dalšími chorobami, které jsou závažné a některé vás mohou dokonce ohrozit na životě. Své zdraví máte jen jedno a nikdy není pozdě o něj začít pečovat. Jak se ale vyznat ve všech doporučeních, abyste se nedostali do bludného kruhu, který vám akorát vezme počáteční nadšení? Poradíme vám.

Pusťte se do toho s rozvahou

Informace jsou skvělá věc, ovšem pokud je jich mnoho a často si protiřečí, mohou i uškodit. I to je důvod, proč se neustále perete s váhou, i když děláte maximum, abyste shodili přebytečná kila.

Podívejte se na hlavní důvody, které v hubnutí nejčastěji brání:

Jídlo je lék a nedílnou součástí našeho života. Bez pohonu by lidský organismus zkolaboval a nefungoval by. Nekontrolovaná konzumace nesprávných a nezdravých potravin nás však zase naopak může přivést do záhuby. Počet lidí a nadváhy po celém světě roste raketovou rychlostí a ti, kteří se rozhodli se svou nadváhou něco udělat, se chytili do pasti protichůdných informací a dřina rozhodně nebyla vyvážena kýženými výsledky.

Dieta zpomaluje metabolismus

Vědci přišli s přelomovým tvrzením, že nejčastější doporučení „jez méně a více se hýbej“ nefunguje. Proč? Z jednoduchého důvodu. V praxi totoiž znamená, že lidé omezí příjem potravy natolik, že si zpomalí metabolismus a tělo se dostane do šokového a úsporného režimu. Pak to vypadá tak, že cokoliv sníte, organismus uloží do zásob z obavy nedostatku a vy nehubnete. Navíc v takovém režimu nikdo nedokáže setrvat dlouho a mnohdy přijde na řadu vlčí hlad a potřeba dohnání zaškrcených kalorií. To se projeví opět jo-jo efektem a hlavně výčitkami svědomí.

Jendostranná dieta a restrikce v jídelníčku dlouhodobé štěstí nepřinesou. Zdroj: Subbotina Anna / Shutterstock.com

Kila se vrátí i s bonusem

Mnoho lidí, pod vlivem nadšených bloggerů a známých celebrit, se uchylují nejen k restrikci denního příjmu na neúnosné minimum, ale i k jednostranným dietám, které „zaručeně“ fungují. Kterákoliv jednostranná dieta skutečně může pomoci pár kilo zhubnout, nicméně vždy funguje na kalorickém deficitu, který si vytvoříte tak, že omezíte některé složky potravy. Nevýhodou je to, že pokud se vrátíte za čas k původnímu stylu stravování a nezměníte svůj přístup celkově, kila se vrátí a ještě s bonusem.

Pomůže spíše uvědomělé stravování, porada s nutričním terapeutem a nalezení příčiny nadváhy. Zdroj: Shutterstock

Jak z toho ven?

Základem by mělo být vyhledání odborné pomoci, a to pomoci nutričního terapeuta. Ten má za úkol nejen poradit s jídelníčkem, ale podívat se na váš problém s váhou komplexně. Nadváha není jen o jídle, je i o stresu z něj, ze stresových situacích doma, v práci. O břemenech, které si s sebou nesete. O návycích, které se nedaří změnit, špatném životním stylu, ale za bojem s váhou může být klidně i nedostatek kvalitního spánku, nebo zdravotní problém. Pamatujte, že vše souvisí se vším a i k hubnutí je žádoucí přistupovat jako je komplexnímu problému. Nutriční terapeut vám navíc bude oporou, vysvětlí vše potřebné a bude tu pro vás, když budete tápat.

Rozhovor s Markétou Vlčkovou, lékařkou a členkou České mykologické společnosti, si poslechněte v podcastu iReceptář do ucha přímo TADY:

Zdroje: www.eatingwell.com, 3dfitness.cz