Vědci vždy přijdou s něčím novým a nečekaným. Nyní jejich výzkum odhalil, že poklesla předpokládaná délka života. Znamená to, že dnešní novorozenci nemají šanci na dosáhnutí 100 let? Podívejte.

Jak všichni dobře víte, před pár lety jsme tu měli takový nešvar. Udeřila pandemie Covidu 19, nemohlo se vycházet z domů, lidé přicházeli o práci, děti nemohly do školy a spousta lidí po celém světě si prožila definici ponorkové nemoci.

Jakmile se situace trochu zlepšila, vědci začali pracovat a zkoumat. Přišli na to, že průměrná délka života klesla. Poprvé za 30 let se tudíž laťka a předpokládaný věk úmrtí mění. Jak se to stane?

Pokles předpokládané délky života

Během Covidové éry všude vládl chaos. Lidé umírali, a to v nemalém počtu. Dokonce to zašlo tak daleko, že když se pořádně zamyslíte, na 99 % budete znát někoho, komu kvůli Covidu odešel někdo blízký, pokud jste v této situaci nebyli vy samotní.

Co se týče oficiálních čísel, během Covidu se úmrtnost zvýšila o následující procenta. Míra úmrtnosti se během těchto let zvýšila u mužů o necelých 22 %, u žen o 16,6 %, přičemž jsou zahrnuti muži a ženy od 15 let. Covid zkrátka světem naprosto zamával. A asi mohlo být jasné, že pandemie bude mít mnoho následků i po svém konci.

Kvůli Covidu klesla předpokládaná délka života prakticky po celém světě.

A jeden z těchto mnoha následků pandemie se již projevuje. Podle vědeckého výzkumu se totiž klesá hranice předpokládané délky života. Zatímco běžná hranice bývala zhruba 78 až 80 let, nyní střední délka života klesla. Předpokládá se, že střední délka života u dětí narozených za Covidu a po Covidu bude snížena o více než 2 roky.

Další možné následky

Jak také jistě víte, vakcíny proti Covidu byly velikým tématem. Nikdo o této nemoci neměl moc ponětí, stále se měnila pravidla a jedno z řešení byla právě vakcína. Někdo ji měl povinnou, ve většině zemí to však (snad) bylo dobrovolné.

I když měla vakcína zmírnit průběh nemoci, stále se ještě neví, jestli mohla a může mít vedlejší účinky, a jak tyto vedlejší účinky mohou ještě ovlivnit pravděpodobný věk úmrtí. V tomto případě můžeme jen čekat.

