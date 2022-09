Zapomeňte na drahé čističky vzduchu. Některé pokojovky ho vyčistí mnohem lépe

Dobrý vzduch je základ. Když ho máte nedostatek, ozve se únava, malátnost a leckdy i bolesti hlavy. Co s tím můžete dělat?

Se sílícím podzimem se většina z nás přesouvá dovnitř (do kanceláře nebo bytu), kde je teplíčko. Strach z plískanic, mrazíků děsí mnohé zimomřivce natolik, že odmítají otevírat okno. Patříte mezi ně? Pak vězte, že tohle „dobrovolné vězení“ není tak výhodné, jak se na první pohled zdá.

Sice si v místnosti uchováte teplo, ale trestem za vaši pohodlnost bude suchý vzduch. Ten je podle odborníků nebezpečný, protože nahrává vzniku plísní a alergií, které vás mohou trápit dlouhé měsíce. Navíc podle výzkumů mají lidé žijící v suchém vzduchu oslabenou imunitu a jsou náchylnější k onemocnění dýchacích cest.

Větrání je důležité. Zvláčňuje vzduch. Zdroj: Profimedia

Přírodní čističky vzduchu

Přesně tyto argumenty jsou důvodem, proč si spousta z nás kupuje zvlhčovače vzduchu. Což o to, tyle supermoderní skříňky dokáží vzduch krásně vláčnit, ale samozřejmě to není zadarmo. Pokud chcete v dnešní těžké době ušetřit trochu peněz, pořiďte přírodní zvlhčovače vzduchu – pokojové rostliny. Spousta z nich vám udělá doma parádu, zbaví vaše domácí ovzduší toxických látek formaldehydu (bývá v papírenských výrobcích), trichlorethylenu (používá se jako rozpouštědlo v barvách, lepidlech) nebo beneznu (nachází se v plastech) a celkově vyladí klima.A o jaké druhy zeleně se jedná?

Aloe vera

Je nenáročná, proto se hodí pro začínající pěstitele, kteří občas zapomínají na zálivku. Rostlinka miluje světlo, proto jí umístěte na okenní parapet, kde jí bude nejlíp. Podle výzkumů, které provedla americká NASA, jde o rostlinu, která vyrábí kyslík celý den. Proto je ideální i do ložnice. Když ji necháte povyrůst, můžete si z jejích listů vymačkat léčivý gel, který je první pomocí při úrazech, popáleninách, ale také funguje i jako prostředek proti vráskám.

Z listů aloe vera si můžete připravit drink nebo je použít jako lék na kožní úrazy či popáleniny. Zdroj: Profimedia

Břečťan

Patříte mez alergiky? Pak je tahle rostlinka pro vás ta pravá. Břečťan totiž odstraňuje ze vzduchu až 94 % různých alergenů a nečistot. Pokud ho budete mít v pokoji, tak je docela slušná šance, že prožijete měsíce bez kýchání a nateklých sliznic nosohltanu.

Břečťan je ideální rostlinkou pro alergiky. Zdroj: Profimedia

Tchynin jazyk

Tahle „pokojovka“ má docela nelichotivý název, nicméně patří mezi nejlepší čističky vzduchu. Zbavuje ho toxických látek, jako je formaldehyd, benzen a trichlorethylen. Tchynin jazyk v noci vypouští kyslík, proto je nejlepší rostlin do vaší ložnice.



Tchynin jazyk odbourává ze vzduchu toxiny. Zdroj: Profimedia

Lopatkovec

Je nenáročný. Přežije i v tmavém koutě a nevadí ji ani nezkušená ruka pěstitele. Mile překvapí její bílé kapkovité květy, které jsou hezkou dekorací prostoru. Ale nemusíte mít strach, nějak výrazně nevoní! Lopatkovec je pracant, který zlepší vzduch, zbaví ho toxinů a ještě do něj vpustí trochu vláhy. To ocení hlavně alergici.



Lopatkovec čistí vzduch a zároveň zkrášluje interiér. Zdroj: Profimedia

Gumovník

Pokud máte doma spoustu prázdných koutů, do jednoho umístěte gumovník. Tenhle rozložitý zelenáč ho nejen vyplní, ale zároveň ho zkrášlí. Gumovník ale není jen prázdnou dekorací. Vědci zjistili, že dokáže ze vzduchu eliminovat zárodky plísní a bakterií, což je přesně co, co teď potřebujete.



Gumovník zabraňuje vzniku plísní. Zdroj: Profimedia



Zdroje: www.prozeny.cz, floranazahrade.cz