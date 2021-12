Pokojovky podle horoskopu: Kterými květinami by se vaše znamení mělo obklopit?

Pokojové rostliny jsou jedním z nejžhavějších trendů, pokud jde o bytový design. Udělají z vašeho domova nejen zelenou oázu plnou klidu, ale váš byt bude vypadat navíc útulněji. Jaké pokojovky podle horoskopu byste měli mít doma právě vy, aby se vám hezky žilo? Hvězdy vám to prozradí.

Je jedno, jestli s pěstováním pokojových rostlin teprve začínáte, anebo jste již ostřílení zahradníci. Pro každého z nás se hodí jiná rostlina, se kterou je vám fajn a rozumíte si. Vyberte si právě tu vaši, napoví vám vaše znamení zvěrokruhu.

Beran (21. března - 20. dubna)

Jste ohnivé znamení a jste velmi silní, impulzivní, nezávislí a dynamičtí. Pěstování květin je pro vás něco jako oblíbený sport, kde chcete za každou cenu vyhrát. Je to stejné jako ve vašem životě. Která pokojovka je pro vás ta nejlepší? Je to kaktus, konkrétně echinopsis, který dokáže produkovat barevné květy. Ve vašem případě je to nejlepší sázka na jistotu, protože je nenáročný. Především je velmi odolný a méně náročný z hlediska pěstování. Ideální je pro ty, kteří neustále něco nestíhají a kaktus tak může být pár dní suchý. K vašemu znamení se hodí i popínavý a odolný zimolez.

Pro Berany se náramně hodí kaktus, konkrétně echinopsis, který dokáže produkovat barevné květy. Zdroj: profimedia.cz

Býk (21. dubna - 21. května)

Protože jste zemské znamení, kladete na sebe poměrně velké nároky. Zvažte možnosti si trochu odpočinout. Častokrát to u vás doma může připomínat skleník, kde je nespočet květin. Prostě je milujete a nechcete bez nich žít. Vhodným společníkem vám bude dracena, která snese i drsnější podmínky. Vy tak můžete věnovat energii dalším výzvám. Vaši povahu také podpoří pachira vodní alias guinejský kaštan, kterému se také říká „strom peněz“. Vypadá hezky a měl by vám dodávat energii. Nepotřebuje moc péče a při pravidelném zalévání a dostatku slunečních paprsků nádherně kvete.

Blíženci (22. května - 21. června)

Váš svět je plný fantazie a většinou se chcete starat o velké množství kytek, kterým se u vás daří. Ale nechcete pěstitelství zase věnovat tolik času, takže vaše pokojovky jsou ty nenáročné. Protože jste vzdušné znamení, máte sklony k rozptylování a předčasnému vzdávání věcí. Ideální je pro vás kalanchoe (kolopejka), která se označuje jako „hořící Katy“. Velmi nenáročný sukulent plný veselých a zářivých barev, které osloví vaši hravou povahu.

Tlustice vejčitá je typická pro Raky a je označovaná jako květina peněz. Zdroj: profimedia.cz

Rak (22. června - 22. července)

Jste přáteli na život a na smrt a pamatujete si o svých blízkých každý detail. Zažíváte pocit jistoty, když máte bezpečný a pohodlný domov. Navíc jste rodinně zaměřené vodní znamení, tudíž se rádi staráte o druhé a platí to i o květinách. A právě to vám dopřeje tlustice vejčitá, která je dokonce označovaná jako květina peněz. Jedná se o velmi populární pokojovku, která se snaží přinést štěstí do domu. Během léta a na jaře jí dopřejte více vody, v zimě jí zas tolik nepotřebuje. A protože neholdujete velkým změnám, pořiďte si i kroton, má to totiž stejně. Ocení stálé stanoviště a při správné péči vás odmění neuvěřitelnou škálou barev na listech.

Lev (23 července - 22. srpna)

Jako ohnivé znamení vás ovládá sebevědomé slunce. A tak vás lákají květiny, které vyžadují teplo. Velice rádi se bavíte, jste ambiciózní a neskutečně rádi o sebe pečujete. Proto vám budou vyhovovat rostliny, které naopak moc času nevyžadují. Vaší favoritkou bude aloe vera. Miluje nepřímé slunečné světlo a listy aloe v sobě mají léčivý čirý gel, který vám pomůže od mnoha nesnází. Některé odrůdy dokonce barevně kvetou a jsou opravdovou pastvou pro oko. Stejně tak je pro vás báječný tchýnin jazyk, který je vděčnou a skromnou pokojovkou.

Panna (23. srpna - 22. září)

Máte cit pro estetiku, milujete čistotu a ctíte své zdraví. Proto velice dobře víte, že pokojovky mohou zlepšit kvalitu nejen vzduchu, ale i celkový život. Jako zemské znamení přistupujete k pěstování rostlin tak, že se obklopujete mnoha druhy květin. Nikdy vám nevadí jejich vyšší cena, protože chcete kvalitu. V jednoduchosti je krása, takže ideální je pro vás máta. Osvěží vzduch svou sladkou vůní a z listů si můžete uvařit třeba lahodný čaj. Dejte šanci i okouzlující marantě a rozhlížejte se po druhu s růžovým nebo žlutým žíháním.

Váhy (23. září - 23. října)

Narodili jste se jako vzdušné znamení, které ctí a miluje krásu. Jste něžné osobnosti s hlavním úmyslem: vyhnout se stresu a chaosu. Proto musíte vlastnit květinu, která je krásná, má své neokázalé kouzlo a nese v sobě i špetku romantiky. Pro vás je předurčena lilie. Nepotřebuje moc péče a její bílé květy symbolizují mír. A právě to vy oceníte, protože nesnášíte konflikty a hádky. Navíc podle vědců prý usnadňuje dýchání. Ve vašem srdci najdou prostor i nenáročné maculaty, které jsou pestré a v létě se vám odmění jemnými bílo růžovými kvítky.

Štír (24. října - 22. listopadu)

Jste emocionálně intuitivní vodní znamení, které je přirozeně citlivé a má schopnost vnímat přírodu. Vládne vám agresivní Mars a transformativní Pluto, takže nejste fanouškem selhání. Hodí se k vám pokojovka s nízkými nároky, která bude akceptovat vaše rozmary. Vyhovují vám rostliny jako třeba zelenec. Velice snadno se udržuje a dost rychle roste, což podporuje vaši potřebu úspěchu. A protože je duše Štíra hluboká jako samotný oceán, mohl by vás zaujmout sytě fialový oxalis. Na noc chodí ‚‚spát‘‘ a jeho lístky se zavírají. Dá se říct, že působí dost tajemně a je velká šance, že najdete společnou řeč. V období růstu se obsype květy.

Duši Střelce bude vyhovovat květina s exotickým názvem kalatea, které se také říká modlící květina. Zdroj: profimedia.cz

Střelec (23. listopadu - 21. prosince)

Jako ohnivé znamení stále pátráte po nových radostech a znalostech. Pro vás bude nejlepší rostlina, která odráží vaši touhu po dobrodružství a nových výzvách. Vaším cílem je totiž neustálé zdokonalování. Vaší duši bude vyhovovat květina s exotickým názvem kalatea, které se také říká modlící květina. Je vytrvalá, miluje jasné nepřímé světlo a má nádherné velké různobarevné listy. Každý večer vám přesně dá najevo, kdy máte jít spát, protože uzavře své vzpřímené listy, které ráno opět otevře. Vsaďte i na populární šplhavník. I když přijedete z dovolené, kterou si tak rádi dopřáváte, nezklame vás a bude jako nový. Nevyžaduje totiž pravidelnou zálivku.

Kozoroh (22. prosince - 20. ledna)

Jste zemské znamení ovládané Saturnem, které má v sobě přirozené pěstitelské schopnosti. Máte pro pěstování rostlin vrozený cit a chcete, aby každá rostlina byla šťastná a spokojená. Zvažte proto pořízení fíkovníku. S jeho důstojnými a sytě zelenými listy bezvadně posiluje vaši zemskost. Fíkovníky mají navíc schopnost odrážet množství péče, kterou do nich vložíte, a vždy vám ji vrátí. A protože jste cílevědomí a ambiciózní, jen tak něco vás nerozhodí. Takže si můžete dovolit i náročnější krásku. Váš interiér skvěle doplní elegantní alokázie.

Vodnář (21. ledna - 20. února)

Vzdušné znamení, které ovládá revoluční Uran a pracovitý Saturn. Jste myslící, progresivní a občas i trochu výstřední. Půjde vám to skvěle s rostlinou, která je nekonvenční a nevadí jí experimentování s dalšími rostlinami. Zvolte tillandsii, zcela jistě se vám bude líbit, protože ukojí vaši touhu po něčem neobvyklém. Je to trochu nepředvídatelná rostlinka a vypadá velmi zajímavě. Obyčejná květina vás prostě neuspokojí. Potřebujete prostě vždy něco, co bude korespondovat s vaší originální povahou. Takže si skvěle padnete do noty i s rostlinou pileou. Je to dost nezvyklá pokojovka s listy připomínající kovové mince.

Ryby, právě vy sáhněte po africké fialce. Několikrát do roka vám udělá radost svými květy. Zdroj: profimedia.cz

Ryby (21. února - 20. března)

Jako vodní znamení, které ovládá zasněný Neptun, jste rození romantici. Jste přesvědčeni, že rostliny mají duši a přitahují vás ty, které procházejí různými fázemi a nabízejí krásné květy. Sáhněte po africké fialce. Několikrát do roka vám udělá radost svými květy. Protože jste empatičtí a citliví, nebude pro vás těžké zajistit rostlině dostatečné množství světla, vody a vlhkosti. Dobře si porozumíte také s rozmarnou kalateou, která je náročnější na vlhko a dá vám vždy najevo každý nedostatek vaší péče.

Zdroje: www.horoskopy.blesk.cz, www.living.cz, www.living.iprima.cz