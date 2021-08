Pokojovky pro zdravé plíce: S kterými rostlinami se vám bude lépe dýchat?

Hledáte rostiny vhodné pro astmatiky? Nebo prostě chcete plicím udělat dobře? Zdravé dýchání není samozřejmost. Pokojovky nás sice nespasí, ale proč nevybrat ty, které jsou nejlepší v očistě vzduchu i pročištění dýchacích cest. Náš domov by měl být místem ke kvalitnímu odpočinku a k tomu patří i zdravé dýchání.

Zdravé plíce a znečištěné ovzduší

Proč bychom měli dýchat kvalitní vzduch je asi zbytečné objasňovat. Škodliviny na nás čekají venku ve městech, kde na nás číhají zplodiny z automobilů, ale i řada dalšího znečištění, které si často ani neuvědomujeme. Znečištěné ovzduší je i uvnitř našich domovů a veškerých ostatních budovách. To je skutečně problém, protože v západním světě trávíme pobytem uvnitř až 90 % času. Na druhou stranu můžeme kvalitu vzduchu uvnitř lépe a individuálně měnit. Nekvalitní vzduch prokazatelně zkracuje délku života, případně postihuje jeho kvalitu.

Čisté ovzduší je důležité pro délku i kvalitu života. Zdroj: balounm / Shutterstock.com

Pokojovky pomáhají i plicím

Účinnou filtrovanou ventilaci několik rostlin nikdy nenahradí. Ke stejnému výsledku byste museli použít takové množství rostlin, že by se do místnosti nic dalšího nevešlo. Přesto si ale můžete přilepšit a umístit do svého okolí zeleň, která v testech očisty vzduchu skončila nejlépe. Navíc existuje další hledisko, kterým se NASA ve své studii o rostlinách čistících ovzduší nezabývala. Pokud chcete zlepšit dýchaní a ozdravit si plíce, nemusí jít jen o rostliny, které čistí vzduch nejlépe. Určitě vás budou zajímat i takové, které pořádně „protáhnou“. Vonné silice ozvláštní atmosféru domova, ale mohou i ovlivnit zdraví plic.

Zdravé dýchání versus alergie

Pamatujte, že vonné silice sice napomáhají dýchání, ale u citlivých jedinců mohou spustit alergickou reakci. Co jednomu pomáhá, druhému naopak znepříjemní život. Než někoho obdarujete pokojovkou pro zdravější dýchání a očistu plic, raději vyzkoušejte, zdali je to ta pravá volba pro konkrétní osobu. Právě mezi takové rostliny patří blahovičníky čili eukalypty. Ty se dají pěstovat i jako pokojovky. Některé jsou docela malé, přitom listem velmi zdobné.

Pročistěte si plíce eukalyptem a dalšími bylinami. Zdroj: Profimedia

Aromatické pokojovky

Opravdu aromatický je i jasmín, jehož sladká vůně uvolňuje. Jasmínů a jasmínu podobných pokojovek je hned několik. Jasmíny voní intenzivně především večer, a proto nejsou vhodnou rostlinou do ložnic. Jejich vůně je natolik výrazná, že by mohla při usínání rušit, nebo dokonce způsobit bolest hlavy. Nákupem jasmínu neprohloupíte. Má krásné bílé kvítky a doma navodí úžasnou atmosféru.

Jasmíny nádherně voní především večer. Zdroj: shutterstock.com

Prevence i léčba nachlazení a ozdravení plic

Rýmovník také intenzivně voní. Můžete si toho všimnout pokaždé, když se jej dotknete nebo projdete okolo. Tato stavbou pevná rostlina, sice bývá v angličtině označována názvem mexická máta, ale přitom má prý původ v Africe či Indii. Silice obsažené v listech i stoncích protahují dutiny. Pokud se nachladíte, určitě se vám bude rýmovník hodit. Z rýmovníku se dá vyrobit domácí sirup, bonbóny, studené nápoje i čaj. Dobře roste a je velmi nenáročný.

Rýmovník je na pěstování velmi nenáročný. Zdroj: Arayabandit / Shutterstock.com

Nejlepší čističi mezi pokojovkami

Co se týče schopnosti zkvalitnit vzduch, nejvyzdvihovanější jsou břečťany, aloe vera, tchýnin jazyk nebo toulcovka. V podstatě i všechny běžné rostliny jako je potos nebo zelenec. Studie, které je vynášejí do nebes, nelžou. Pro plíce jsou to skutečně nejpřínosnější rostliny, ale Amazonský prales nenahradí.

Zdroje: www.lidovky.cz, dumfinanci.cz, balconygardenweb.com