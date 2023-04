Tajemství štíhlé linie Italek prozrazeno: Polenta je fantastická při hubnutí

Chcete si zpestřit jídelníček zdravou potravinou a přitom zhubnout? Vaše ladné křivky vykouzlí tradiční oblíbená surovina z Itálie - polenta. Recepty na její přípravu jsou nejen jednoduché, ale i chutné a hotové bleskem.

Polenta je vlastně obyčejná kukuřičná kaše. Dá se využít nejen jako zdravá příloha k mnoha pokrmům, ale můžete ji podávat i samostatně opečenou nebo grilovanou. Stejně tak může být součástí některých jídel a náplní masa. Tradičně se s oblibou připravuje nejen v Itálii, ale téměř ve všech zemích jihovýchodní Evropy.

Jak připravit výbornou polentu, se můžete podívat v tomto videu:

Co je vlastně polenta

Jedná se o označení teplé či ztuhlé kukuřičné kaše, která je vyrobena z kukuřičné krupice. Odjakživa šlo o pokrm chudých, typický hlavně pro severní Itálii. V současné době je využívána v mnoha světových kuchyních.

Dá se připravit nasladko i naslano, zapékat s oblíbenými ingrediencemi a můžete z ní vyrobit i zdravou alternativu běžných knedlíků. Polenta patří ke zdravým potravinám, které by se na vašem jídelníčku měly objevovat pravidelně. Kukuřice totiž neobsahuje lepek, naopak je bohatá na významné sacharidy i bílkoviny a obsahuje jen minimum tuků.

Polentu si můžete uvařit z jemné nebo hrubé kukuřičné krupice. Zdroj: shutterstock.com

Polenta z kukuřičné krupice

Polentu si můžete uvařit z jemné nebo hrubé kukuřičné krupice. Jemná se víc hodí na kaši, zatímco hrubá na grilování a opékání. Její příprava trvá asi 45 minut, než se ve vodě uvaří a zhoustne. Základní poměr je 1 hrnek polenty na 4 hrnky vody. Pokud chcete mít polentu krémovější, přidejte o jeden hrnek navíc (tedy celkem 5), počítejte však s 5 až 10 minutami vaření navíc.

Pokud chcete, aby byla polenta dokonalá, dobu vaření na mírném stupni nezkracujte. Dočkáte se tak plné a výrazné chuti. Pokud by se vám zdála kaše příliš hustá, můžete ji naředit trochou vroucí vody. Na závěr vaření zjemněte polentu kouskem másla a podle chuti dosolte.

Instantní polenta

V případě nedostatku času můžete použít i instantní verzi krupice, která je předvařená a následně usušená. Jedná se o velice šetrný způsob zpracování a k zahřívání se používá pára. Výhodou instantní polenty je rychlá příprava. Budete ji totiž mít hotovou opravdu během pár minut. Připravte ji v poměru 100 g instantní polenty na 1 l vody.

Osolenou vodu přiveďte k varu a za stálého míchání do ní polentu opatrně vmíchávejte. Za stálého míchání vařte na mírném stupni plotýnky. Zanedlouho začne kaše houstnout a zhruba po 5 minutách máte polentu hotovou. Následně vmíchejte 2 lžíce olivového oleje nebo másla, jako v předchozím případě. Polenta bude krémové konzistence.

Polentu lze servírovat i za studena

Polentu si také můžete dát ztuhnout. V lednici vydrží tak 2 až 3 dny. Polentu v nízké misce nechte vystydnout, zakryjte potravinovou folií a nechte ji do druhého dne v chladu. Ztuhne do pevného stavu, díky čemuž ji můžete nakrájet na kousky. Je na vás, jaký tvar si zvolíte, dokonce lze použít i formičky na cukroví.

Polenta opečená v troubě. Zdroj: shutterstock.com

Polentu můžete i opéct či osmažit

Nejprve si podle některého z výše uvedených receptů připravte polentu, měla by být hustší. Rozprostřete ji do nízkého vymazaného pekáčku nebo na plech vyložený pečicím papírem. Polenta by měla být rozetřena do vrstvy asi 1 až 2 cm vysoké. Pak ji opět vylepšete máslem či olejem, přidat můžete i rajčata, uzeninu, papriky nebo sýr. Pekáč vložte do předem vyhřáté trouby. Kousky polenty lze také smažit v oleji nebo opékat na pánvi dozlatova.

Polenta se hodí i na zahradní party

Není nad opečenou polentu na grilu! Přijde vhod na každé zahradní slavnosti, sešlosti či večeři. Grilovací rošt je však nejprve nutné před grilováním potřít olejem, stejně jako z obou stran potřít olejem trojhránky či obdélníky polenty. Grilujte a otáčejte každý kousek zhruba 5 až 7 minut, dokud nemá zlatavou barvu.

Zdroje: www.atlaso.cz, www.kucharkaprodceru.cz, www.lifee.cz