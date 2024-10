Padnete do postele, jako když vás do vody hodí nebo si jistou dobu převalujete, než skončíte v poloze, která je vám příjemná a až pak usnete? Věděli jste, že pozice ve spánku o vás mnohé prozrazuje?

Vědci zkoumají i pozice, ve kterých nejraději spíme

Ne vždy si dobře uvědomujeme, v jaké poloze usínáme, dokud nám v tom něco nebrání. U žen je to často těhotenství, kdy hledají všelijaké způsoby a pozice, jak usnout, ale samozřejmě vás může stejně potrápit bolest v zádech, zlomená noha nebo něco podobného.

Může poloha ve spánu prozradit něco o spáči? V tomto příspěvku z YouTube kanálu Psych2Go se můžete něco dozvědět právě o polohách a osobnosti každého z nás. Spát totiž musíme všichni bez výjimek.

Je to žert nebo opravdová věda?

Nutno dodat že nejen zmiňovaný Prof. Idzikowski, ale i mnozí další se zabývali polohami ve spánku. Když nic jiného, každou studii je nutné ověřit. Z mnoha různých prací se hodí zmínit například bádání „Pozice spánku a osobnost: Zuckerman-Kuhlmanova velká pětka, kreativita, kreativní styly a hypnotizovatelnost“ publikovaná v North American Journal of Psychology či „Spánkové polohy a noční pohyby těla založené na záznamech z akcelerometru ve volném životě: Spojení s demografiemi, životním stylem a symptomy nespavosti“ zveřejněná v odborném časopise Nature and science of sleep v roce 2017.

Tyto práce se zabývají nejen ujištěním se o charakteristických rysech takto spících, ale také objevují a popisují i další polohy, které se liší i nuancemi v tom, kde má spící nohy a ruce, jak je zakládá nebo má natažené.

Nejde tedy o jedinou studii šíleného vědce, ale seriózní analýzy pozic ve spánku, které jednoznačně spojují lidi se podobnými vlastnostmi a v obdobném psychickém rozpoložení.

Co o vás prozradí pozice, ve které spíte?

První pozice nazývaná děťátko nebo poloha plodu, připomíná dítě v matčině lůně. Je to pozice na boku, kdy jsou kolena i hlava víceméně přimknuté k hrudi. Takovéto schoulení je prý příjemné až 60 procentům dospělých, kteří takto spí. Dvakrát častěji jsou to však ženy než muži. Tito lidé jsou prý úzkostnější a emocionálnější.

Poloha na zádech je pojmenovaná voják. Skoro jako v pozoru jenže v posteli. Při této poloze můžete vnímat chybějící oporu v lumbální oblasti, nač je dobré pamatovat. Nicméně v této poloze prý spí lidé, kteří mají vysoká očekávání od sebe i okolí, jsou však tiší a nenápadní.

Další možností je poloha hvězdice, kdy během spánku na zádech máte ruce i nohy rozhozené volně od těla. Takto prý spí až třetina z nás. Nejenže tato poloha vyžaduje samostatné lůžko, ale také osobu přátelskou a nápomocnou. Takto spí lidé, kteří nechtějí být centrem dění, ale nevadí jim být naslouchat a být oporou. Jsou to patrně také lidé otevření a sebevědomí.

Naopak poloha na břiše označovaná jako volný pád prý patří extrovertům, kteří jsou sice citlivý, ale přímí, komunikativní, spíš odvážnější a umí se i rychle rozhodovat. Idzikowski považoval takto spící lidi dokonce za drzé, když je zneklidní extrémní situace nebo kritika.

Poloha na boku s rukama více méně rovně a rukama spíš při těle se nazývá pleno. I když to nezní velmi poeticky, jde o lidi společenské, otevřené a aktivní. Mohou být však až příliš důvěřiví a takových je zhruba 15 procent.

Pokud jsou při poloze na boku však ruce mírně před, jako by natažené pro něco a případně také jedna noha je pokrčená a vystrčená kupředu, pak se tato poloha nazývá „toužící“, jelikož se zdá, že se spící za něčím natahuje a touží po tom. Jde o lidi více méně otevřené, ale také tvrdohlavé, cynické či podezíravé. Rozhodně jede však o spáče, které často bolí z této pozice rameno a záda. V této pozici spí asi jen 13 procent z nás.

