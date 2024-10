Zamysleli jste se někdy nad tím, zda je poloha, ve které spíte, skutečně vhodná pro vaše tělo? To, jakou pozici při spánku zaujímáte, má obrovský vliv na vaše zdraví. Od páteře až po plíce a srdce. Odborníci varují, že některé pozice mohou tělu spíše škodit. Jak si zajistit kvalitní spánek?

Spánek je klíčovým prvkem našeho zdraví. Přestože si to často neuvědomujeme, to, jak spíme, může výrazně ovlivnit nejen to, jak se budíme, ale i naše dlouhodobé zdraví. Správná spánková poloha má vliv na naše srdce, plíce, mozek a páteř. I když mnoho lidí může preferovat různorodé polohy, například spánek na břiše nebo na zádech, nejvíce výhod přináší spánek na boku, zejména na levé straně.

Srdce se nachází spíše na levé straně těla, a když spíme na levém boku, gravitace usnadňuje krevní oběh. To znamená, že krev proudí zpět do srdce snadněji a srdce nemusí pracovat tak tvrdě, aby udrželo oběh.

Tento proces může pomoci snížit krevní tlak a zlepšit celkovou funkci srdce. Pro lidi s vysokým krevním tlakem nebo srdečními problémy je tedy tato poloha zvláště vhodná, protože minimalizuje tlak na srdce.

Levý bok a plíce

Spánek na levém boku je také prospěšný pro plíce. Když spíte na této straně, pravá plíce, která je větší než levá, má více prostoru k volnému rozpínání. To může zlepšit dýchání a okysličování krve, což je důležité pro zdravé fungování těla.

Pro lidi s problémy s dýcháním jako je astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc, může být tato poloha obzvláště užitečná, protože podporuje volnější dýchání a zmírňuje tlak na dýchací cesty.

Výhody spánku na boku pro mozek

Není to ale jen srdce a plíce, které těží ze spánku na boku. Spánek na boku, zejména na pravé straně, může pomoci mozku lépe fungovat. Během spánku se totiž naše tělo zbavuje toxických látek, které se během dne hromadí.

Mozek je obklopen tekutinou, která tyto toxiny odplavuje a výzkum naznačuje, že tento proces probíhá nejlépe, když spíme na boku. Toxiny, jako je beta-amyloid, se mohou v mozku hromadit a souvisí například s rozvojem Alzheimerovy choroby. Tím, že spíme na boku, pomáháme tělu efektivněji odstraňovat tyto škodlivé látky a zlepšujeme tak dlouhodobé zdraví mozku​.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Správná spánková poloha má vliv na naše srdce, plíce, mozek a páteř.

Problémy s jinými spánkovými polohami

Ačkoli se spánek na boku zdá být nejpřínosnější, je důležité vědět, proč jiné polohy mohou představovat určité problémy. Spánek na zádech sice rovnoměrně rozkládá váhu těla, což může být prospěšné pro páteř, ale může také vést k chrápání a zhoršit problémy s dýcháním, jako je spánková apnoe.

Tato porucha může přerušit dýchání během spánku a způsobit, že se tělo nedostatečně okysličuje. U lidí, kteří trpí spánkovou apnoí, může být spánek na zádech velmi škodlivý, protože zvyšuje riziko závažnějších přerušení dýchání během noci.

Spánek na břiše je považován za nejméně vhodnou polohu, protože způsobuje nerovnováhu v páteři a krku. Když spíte na břiše, vaše páteř ztrácí svou přirozenou křivku a výsledkem může být bolest zad a krku. Dále je hlava často otočena na jednu stranu, což může způsobit napětí v oblasti krku a vést k dlouhodobým problémům s držením těla​.

Jak si spánek na boku zlepšit

Pokud spíte na boku, existují jednoduché triky, které vám mohou pomoci maximalizovat přínosy této polohy a zvýšit vaše pohodlí. Jedním z nich je vložení polštáře mezi kolena. Tento jednoduchý krok pomůže udržet páteř ve správné poloze a sníží tlak na boky a dolní část zad. Kromě toho může polštář mezi koleny pomoci vyhnout se kroucení těla, které by mohlo způsobit nepohodlí nebo bolest během noci​.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Polštář mezi koleny pomůže udržet páteř ve správné poloze a sníží tlak na boky a dolní část zad.

Dalším tipem je věnovat pozornost kvalitě matrace a polštářů. Správná matrace by měla poskytovat dostatečnou oporu a zároveň umožnit tělu uvolnění.

Pokud je matrace příliš měkká nebo tvrdá, může způsobit nepříjemné pocity a vést k bolestem zad. Stejně tak je důležité mít vhodný polštář, který podporuje hlavu a krk, aniž by docházelo k jejich nadměrnému ohýbání.

Důležité je však naslouchat svému tělu a nalézt polohu, která vám nejlépe vyhovuje. Pokud máte problémy s bolestí nebo nepohodlím během spánku, neváhejte vyhledat odbornou radu a vyzkoušet různé způsoby, jak si spánek vylepšit. Koneckonců, kvalitní spánek je jedním z nejdůležitějších faktorů pro naše zdraví a energii každý den.

