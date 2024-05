close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 27. 5. 2024 clock 3 minuty video

Zatímco některá pravidla stolování nebo zvyky by se hodilo změnit, jiné našemu zdraví a také udržení váhy či hubnutí prospívají. I na toto se odborníci zaměřili a zjistili zajímavé věci. Jaký vliv má to, jak rychle jíme? Je pomalé jedení plus?

Proč záleží na tom, jak jíme? O tom, jak naše tělo funguje, víme hodně, ale jistě nevíme všechno. Kolikrát už jste slyšeli, že máte jíst zdravě, střídmě či pomalu? Je to jen takové plácání, aby řeč nestála a vyžadování starých pořádků, zvyků a způsobu stolování? Ne, ne! I vědci potvrzují, že to, jak rychle jíme, velmi souvisí s hormony, příjmem kalorií i trávením. A když je to o trávení, tak je to také o metabolismu. Že na rychlosti záleží a jak si škodíme sami, vám prozradí v tomto příspěvku z YouTube kanálu Rozum v troubě i výživový specialista Petr Havlíček, který řeší právě rychlost metabolismu. Zdroj: Youtube Jak souvisí pomalé jedení s hubnutím? Jíte pomalu nebo rychle? Vychutnáváte si jídlo nebo většinou ani neposedíte, slupnete něco a už zase pospícháte jinam? Mohlo by se zdát, že když jsme pořád v pohybu, musíme určitě vydat spoustu energie a na tom, jak jíme, zas tak moc nezáleží. Ve skutečnosti je to jinak. Odborníci na základě celé řady studií, které se týkaly pozorování lidí vyloženě obézních, ale i zdravých a štíhlých nebo naopak nemocných cukrovkou, přišli na to, že rychlá konzumace významně souvisí s nadváhou. Například v roce 2011 v odborném časopisu Appetite vyšla studie „Retrospektivní longitudinální studie vztahu mezi osmiletou změnou hmotnosti a aktuální rychlostí příjmu potravy“, která vypichuje, že ti, kteří jedí rychle, přibírají až dvojnásobně v porovnáním s těmi, kteří si dopřávají více času. Děje se tak díky tomu, že při pomalém jedení se stihnou do těla vyplavit hormony nasycení. Jde o takzvaný ghrelin, který našemu tělu signalizuje, že jídla už bylo dost. Přirozeně tím redukuje naši chuť na jídlo a tím také přímo ovlivňuje kalorický příjem. A to už jste určitě slyšeli. Když budete jíst pomaleji, nebudete se přejídat. Takže i menší množství potravy vás zasytí. Nebudete hladovět, tělesně i pocitově se budete cítit dobře a zároveň přijmete méně kalorií. close info Profimedia zoom_in Jídlo ve stoje a spěchu vede k tloustnutí. Jak se naučit jíst pomalu? Jak prosté. Pokud jste ale zvyklí naházet do sebe jídlo a prchnout ze školní jídelny, bistra nebo firemní kantýny, naučit se opravdu jíst pomalu nebývá snadné. Také český zvyk, že u jídla se nemluví a první, kdo má snězené, je král, k pomalému jezení nepřispívá. Jak tedy převést zjištění do praxe a z výsledku se poučit i mít z něj prospěch? Zkuste při každém jídle zpomalit pomocí těchto doporučení: Věnujte se plně jídlu.

Nečtěte, nedívejte se na televizi nebo mobil, můžete ale konverzovat.

Každé sousto rozžvýkejte, nesnažte se jíst velká sousta.

Vědomě si užijte chuť jídla.

Mezi sousty se můžete napít nebo odložit příbor, což vás také zpomalí.

Pokud máte opravdu problém zpomalit, stanovte si časový úsek, po který se budete jídlu věnovat.

Máte-li možnost, sedněte si s jídlem na hezké místo, kde můžete bloudit očima po okolí Související články close Zdraví Pokud je vám více než 50 let: Tady je uvedeno, kolik hodin byste měli spát video close Zdraví Kolik datlí denně pomáhá snížit hladinu cukru v krvi? video Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, healthline.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít