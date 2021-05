Nevyhazujte pomerančovou kůru: Pročistí střeva, vybělí zuby a zjemní pleť

Pomeranče zná každý a jsou nejoblíbenějšími citrusovými plody. I když původně pocházejí z Číny a Vietnamu, dnes jsou rozšířeny po celém světě, a to především v subtropických oblastech. Jejich vysoký obsah vitaminu C je všem dobře známý. Věděli jste ale, že pomerančová kůra je v mnoha směrech nutričně zajímavější než dužnina?

Nejen, že pomerančová kůra dodává pokrmům jedinečnou příchuť a úžasnou vůni, která se rozvine zvlášť u pečení, ale má rovněž řadu využití v péči o naše zdraví!

Obyčejné, krvavé a pupečné

Plody lze rozdělit do tří skupin. Zatím co obyčejné mají žluto-oranžovou barvu kůry i dužniny, krvavé jsou barevně zajímavější, v odstínech červené nebo růžové. Ale jaké jsou pupečné? Pupečné pomerančovníky na celém světě jsou “klony” jednoho jediného stromu, který byl nalezen v Brazílii. Lidé si ho z řízků namnožili a rozšířili, jelikož je jedinečný absencí semen. A to máme rádi všichni. Plody bez semen jsou oblíbené nejen u citrusů, ale i dalších druhů ovoce, například u hroznů révy.

Pomeranče jsou nejoblíbenějšími citrusovými plody. Rádi je kombinujeme s jiným exotickým ovocem Zdroj: Profimedia

Co děláme špatně

Zatímco ve velkém konzumujeme sladké ovoce, kůru zpracováváme jen málokdy. Kromě jejího nastrouhání do sladkých moučníků a kandování ji vždy vyhazujeme, a to je obrovská škoda. Podívejme se tedy, o co přicházíme, a jak je možné kůru využít. Nejlepší je, samozřejmě, používat kůru chemicky neošetřených plodů. Stále totiž platí, že pesticidy a fungicidy se do kůry ukládají ve vysoké míře, a tím je pro konzumaci a ozdravení organizmu zcela znehodnocená.

Kůra versus dužnina

Nejvyzdvihovanější je vysoký obsah vitaminu C v ovoci. Kůra pomeranče má ale až třikrát více tohoto vitaminu než stejné množství dužniny. A to platí i pro množství obsažené vlákniny. Dále musíme zmínit značné množství vitaminu A i B6, riboflavinu, vápníku, thiaminu a kyseliny listové. Nezanedbatelné jsou také polyfenoly a limonin, které jsou zkoumány pro své protirakovinné účinky.

Kde kůra léčí

Pomerančová kůra může pomoci s množstvím zdravotních problémů. Její užívání nám zajistí snížení hladiny cholesterolu a zmíněné polyfenoly pozitivně ovlivní i zdraví srdce. Předchází projevům alergií, především jejich odrazu na pokožce, díky potlačení uvolňování histaminu. Pokud jde o efekt na tvorbu rakovinových buněk, kůra snižuje riziko výskytu rakoviny plic i kůže.

Většina z nás také ráda uslyší, že konzumace kůry se může i příjemně projevit na redukci váhy, nastartování metabolismu a zlepšení zažívání. Masírováním pokožky obličeje vnitřní bílou stranou kůry si můžeme pomoci od ucpaných pórů. A že výrazné aroma a esenciální oleje pomohou zlepšit nepříjemný zápach z úst a pravidelným užíváním také pomoci od skvrn na zubech, to už je jen třešničkou na dortu.

Kůra pomeranče má až třikrát více vitaminu C než stejné množství dužniny Zdroj: Profimedia

Kde je háček?

Když si projdeme sáhodlouhý seznam toho, co nám požívání pomerančové kůry všechno přinese, není divu, že bychom rádi zařadili kůru do našeho jídelníčku. Otázka zní, jak to udělat?

Konzumace kůry tak, jak je, čerstvá plná šťávy a olejů, se nezdá být úplně dobrý nápad. Tuhá nebo často suchá, s výrazně hořkou chutí, by jednoduše zamávala s naším žaludkem. Pokud se rozhodnete kůru konzumovat, určitě by to mělo být po malých kouscích. Omytý, pokud možno chemicky neošetřený plod nožem nebo škrabkou ořízněte, abyste získali jen svrchní část bez bílé dužnaté vrstvy. Nakrájejte na tenké proužky a v malých množstvích žvýkejte. Úplně nejjednodušší a nejlépe stravitelný způsob je kůru nastrouhat do jídel, kterých si běžně dopřáváme. Její specifické aroma tyto potraviny dobře doplní. Kůra se výborně hodí nastrouhaná do jogurtů, různých buchet a muffinů, dressingu do salátu a marinád.

Zdroje:

cs.wikipedia.org, www.healthline.com, www.manipalhospitals.com, ceskozdrave.cz