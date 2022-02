Co se stane, když každé ráno vypijete sklenici pomerančového džusu?

Lidé, kteří nepijí po ránu kávu, často sahají po pomerančovém džusu, což známe i z filmů. Jaké jsou výhody denní konzumace tohoto lahodného nápoje? A má to i svá rizika?

Ráno bez kafe, čaje nebo džusu? Třetí možnost? Dobře, pojďte si přečíst výhody i nevýhody pomerančového džusu, jaký v obchodech vybírat nebo ještě lépe si ho připravovat denně čerstvý doma.

Nejlépe uděláte, když si nachystáte doma vždy čerstvý džus. Zdroj: Profimedia

Pomerančový džus

Není džus jako džus. Když si koupíte v obchodě krabici či lahev pomerančového džusu, musíte počítat s velmi rozdílným složením i kvalitou.

V regálech narazíte na různorodé ovocné nápoje, například na nektar, u kterého ovocná složka musí obsahovat jen 50%.

Je libo s dužinou nebo bez? Dužina se přidává do hotové šťávy, někdo jí miluje, ale mnozí lidé by se po požití džusu s dužinou pozvraceli kvůli konzistenci.

Na lačno? Raději ne.

Pro někoho po ránu lákavá nabídka, ale úplná hitparáda to pro naší tělesnou schránku není. Citrusy mohou být na lačný žaludek dost agresivní a pálení žáhy se může přihlásit v cuku letu.

Zajisté jste si všimli, že když si dáte sklenku pomerančového džusu po vyčištění zubů, nedá se pít, protože se dohromady skloubí chutě zubní pasty s pomerančem a výsledek je vyloženě nedobrý. Ale to není jediná negativní věc. Džusy totiž škodí zubní sklovině a ne zrovna málo!

Fresh versus pomerančový džus

Nebe a dudy. 100% pomerančový džus z koncentrátu se nikdy nevyrovná čerstvě vymačkané šťávě!

Kupovaný džus, i když si vyberete kvalitní, projde určitým procesem zpracování, které je následující. Ovoce se vymačká, vysuší a přijde o vitamín C. A není to ten hlavní důvod, proč si ho lidé ráno dávají? Ve většině případů ano. Vitamín C se do koncentrátu následně přidává, ochuzeni o něj nebudete, ale dodaný vitamín je v umělé formě, což je přeci jen škoda. Ne všechny džusy jsou ale z koncentrátu. Tuto informaci zjistíte samozřejmě na etiketě.

Fresh domácí výroby je jiná liga, nedá se s kupovanou pikslou srovnávat. Nejvíce tekutiny vyženete z odšťavňovače, nejméně z klasického ručního lisu na citrusy.

Ráno připravený fresh se nedá s kupovaným džusem srovnávat. Zdroj: wavebreakmedia / Shutterstock

Přínos pomerančového džusu?

Otázkou je, jaký typ pomerančového džusu budete pít. Vždy dbejte při výběru na složení! Když nebude obsahovat přidaný cukr a konzervanty, skvělá volba!

Cukru, kterého je v ovocných džusech přidáno velké množství, byste se měli možná co nejvíce vyhýbat. Ve 100ml džusu se nachází mnohdy více jak vrchovatá lžička cukru!

Ráno připravený fresh je na vrcholu žebříčku. Nejprve si ale uvědomte fakt, že stačí vypít denně 250ml, větší množství by nemuselo prospět vaší trávicí soustavě. Když fresh zředíte vodou a budete ho popíjet během delší doby, tím lépe, protože nebude pro tělo tak agresivní.

Vezměte také v potaz, z kolika pomerančů fresh vzniká, dokázali byste takové množství denně sníst? Možná si snáze uvědomíte, že 250ml džusu denně opravdu stačí.

Jednou skleničkou džusu dodáte tělu každopádně denní přísun vitamínu C, to bez pochyby. Navíc se tělo dočká i antioxidantů, vlákniny, vitamínu A a B. Pomůže detoxikovat organismus, posílí vám imunitu, může dokonce pomoci předcházet ledvinovým kamenům a posílit srdce.

Na závěr vám připomeneme jednu pravdivou hlášku: „Všeho moc škodí!“

Zdroje: www.kupi.cz, zeny.iprima.cz, www.medicin.cz