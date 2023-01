Proč si naše babičky máčely ponožky do octa. Je to zapomenutý zdravotní zázrak

Období chřipek a nachlazení je v plném proudu. Bohužel tomu skvěle nahrává momentální sychravé počasí s velkými teplotními výkyvy. Pokud se vám k rýmě či kašli přidá i zvýšená teplota, zkuste praktikovat trik našich babiček. K jeho provedení vám postačí pouze ponožky, ocet a klid.

S nastávajícím zimním obdobím se zvýšilo riziko nemocí a mnozí z nás se trápí s různou formou nachlazení, které je často provázenou zvýšenou teplotou nebo horečkou. Pokud chcete být zase brzy fit a nechcete hned šahat po lécích, vyzkoušejte léty prověřenou metodu s octovými ponožkami, tvarohem či odvarem z rýže.

Jak snížit horečku se můžete inspirovat ve videu:

Není nad octové ponožky

Naše babičky používaly na snížení́ horečky a zrychlení procesu uzdravení skvělou techniku a využívaly k ní obyčejný ocet. Jedná se totiž o velmi účinné antiseptikum, které působí silně protizánětlivě a zároveň příjemně chladivě. Octové ponožky díky tomu perfektně snižují horečku. Zhruba do dvou hodin se tělesná teplota díky tomuto zábalu sníží přibližně o jeden stupeň.

Naše babičky používaly na snížení́ horečky a zrychlení procesu uzdravení skvělou techniku a využívaly k ní obyčejný ocet. Zdroj: Shutterstock

Do půl litru studené vody zamíchejte 6 polévkových lžic octa a do tohoto roztoku namočte na chvíli vlněné ponožky. Potom je vyždímejte a natáhněte si je na nohy. Přes ně si ještě navlečte suché ponožky a pak si vlezte pod peřinu a odpočívejte. Když ponožky převezmou horkost, znovu je vymáchejte v roztoku a opětně navlékněte. Nechte vždy působit 10 až 15 minut a za 20 minut si zkontrolujte teplotu.

Obklad z tvarohu vytáhne z těla neduhy

I tento způsob léčby horečky často aplikovaly naše babičky. A protože funguje je velmi oblíbený dodnes. Zabalte tvaroh do kapesníku, přiložte si jej na čelo a nechte působit 20 minut. Stejně tak si můžete tvarohem natřít chodidla, omotat kapesníkem, přetáhnout ponožkami a ulehnout do postele.

Mezi jedničky se řadí i odvar z rýže

Voda z rýže je takový malý zdravotní zázrak. Jedná se totiž o velmi bohatý zdroj vitaminů a minerálů. Nejenže úspěšně snižuje horečku, ale je i výborným lékem na mnoho dalších nemocí. Stačí, když scedíte vodu z vařené rýže, necháte vychladnout a pravidelně ji budete popíjet.

Můžete použít také vodu z nevařené rýže. Nejprve ji propláchněte, zbavíte ji tak veškerých nečistot, a zalijte ji v misce vodou. Promíchejte a nechte tak 10 až 15 minut odstát. Vodu pak už jen sceďte a pravidelně popíjejte. Rýžová voda zabraňuje ztrátě tekutin, dodá tělu potřebné výživné látky a urychluje proces hojení.

Vsaďte i na bylinky

K lepšímu zvládnutí horečky vám pomohou i některé bylinkové čaje, konkrétně z černého bezu a lípy srdčité. Nejenže spolehlivě zabírají, ale navíc pomáhají udržovat i stabilní hladinu hydratace, což je při horečce naprosto podstatné.

amočte prostěradlo do vody o teplotě 25 až 30 stupňů Celsia, zabalte se do něj a vydržte v něm alespoň 10 až15 minut. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pomohou také zábaly

Pro někoho možná trochu nepříjemná metoda, ale zaručeně funguje. Namočte prostěradlo do vody o teplotě 25 až 30 stupňů Celsia, zabalte se do něj a vydržte v něm alespoň 10 až15 minut. Pak se pečlivě osušte a oblečte se do suchého.

Zdroje: www.tema.uzdravimse.cz, www.tema.zdravi-lecba.cz, www.hobby.instory.cz