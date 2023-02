Popenec: Zapomenutá bylinka našich babiček. Zdravotní zázrak proti zánětům

Začíná vás přepadat jarní únava nebo vás snad trápí kašel či rýma? Vsaďte na bylinku, na niž nedali dopustit už naši předkové. Dnes se na tuto rostlinu často pohlíží jako na obyčejný plevel, ale opak je pravdou. Popenec má totiž nejen fantastické léčivé účinky, ale navíc i skvěle chutná.

Popenec břečťanovitý

Jedná se o rostlinu z čeledi hluchavkovitých, která byla kdysi používána jako divoké koření v kuchyni a plně se uplatňovala i v lidovém léčitelství. Má totiž významné léčivé a hojivé účinky. Roste nejen ve volné přírodě, ale popenec si můžete pěstovat i na zahradě jako jemnou půdopokryvnou rostlinu. Zpravidla se rozrůstá do velkých ploch a vytváří doslova přírodní koberec. Často na divoce rostoucí popenec narazíte v parcích, lesích a na loukách. Ve středověku byl popenec považován za zázračnou bylinu chránící před morem a černou magií.

Pokud se chcete dozvědět o popenci více, podívejte se na toto zajímavé video:

Jak popenec poznáte

Vytrvalá bylina s částečně plazivými lodyhami má řapíkaté, ledvinovité až srdčité listy. Roste po celý rok a často ji najdete i pod sněhem. Nejvíce se však rozrůstá počátkem jara. Její květy se podobají květům hluchavky a mají nádhernou fialově modrou barvu. Mladé lístky můžete sbírat celoročně, nať se pro léčebné účely sbírá hlavně v době květu, tedy od dubna do července.

Popenec je zdravotní zázrak

Tato bylinka je významná pro naše zdraví díky svým účinným složkám. Podle vědeckých studií totiž obsahuje důležité silice, třísloviny, saponiny, hořčiny, flavonoidy, cholin a organické kyseliny. Popenec působí protizánětlivě a desinfekčně, a to především v močovém, trávicím a dýchacím ústrojí. Úspěšně například tlumí průjmy, podporuje trávení a látkovou výměnu. Podle starých receptur popenec pomáhá i při řešení ledvinových kamenů, a to ve formě tinktury.

Z popence si můžete dělat odvar, který lze nejen popíjet, ale můžete si ho přidat i do koupele. Zdroj: shutterstock.com

Popenec se také podílí na detoxikaci organismu a regeneruje játra. Lístky popence si můžete přidat například do smoothies, čímž si zajistíte perfektní dávku chlorofylu a vitamínu C. Pokud vás trápí revma, je výborným doplňkem léčby a přináší značnou úlevu. Zevně se hodí i k obkladům při zánětlivých a kožních potížích. Bylinka upravuje trávení, podporuje činnost žlučníku, jater a harmonizuje metabolismus. Z popence si můžete dělat odvar, který lze nejen popíjet, ale můžete si ho přidat i do koupele. Stejně tak je možné popíjet čerstvou šťávu, anebo si popenec přidávat do jídla, například salátů.

Popenec vám uleví při nachlazení

Protože má popenec výborné dezinfekční a hojivé účinky, velmi ulevuje při zánětu horních cest dýchacích. Můžete ho používat nejen v čerstvém stavu, ale i sušený. Udělejte si z bylinky čaj a pravidelně jej popíjejte. Kašel uvolní také popencový med. Stačí, když 2 lžíce čerstvé popencové šťávy smícháte s 1 lžící tekutého medu. Užívejte 3 x denně 1 lžičku po dobu 7 dní.

Na rýmu užívejte čerstvou šťávu

Pokus vás sužuje rýma, nahraďte nosní kapky čerstvou šťávou z popence. Aplikujte si ji několikrát denně do nosu po dobu jednoho týdne. Uvidíte, jak se vám bude hned lépe dýchat a rýma bude rychleji ustupovat. Šťávu můžete užívat i orálně, a to 2 x denně 1 čajovou lžičku šťávy před jídlem, ne však déle než 14 dní.

Jak si šťávu z popence připravit?

Nasbíranou a umytou bylinku jednoduše odšťavněte v odšťavňovači nebo ji najemno rozmixujte s malým množstvím vody.

Popenec můžete velice dobře použít v kuchyni namísto pažitky či petrželky. Zdroj: shutterstock.com

Popenec patří i do kuchyně

Popenec můžete velice dobře použít v kuchyni namísto pepře, pažitky či petrželky. Má jemně ostrou svěží chuť. Bylinku můžete přidat do polévek, všech zeleninových či vaječných pokrmů, salátů, nádivek či pomazánek. Popenec je výborný i na chleba s máslem, anebo si z něj lze vyrobit i bylinkové máslo.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.vitalia.cz, www.ceskatelevize.cz, www.celostnimedicina.cz