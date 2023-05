Tenhle plevel najdete všude: Babičky ho přidávaly do pomazánek. Jarní zázrak!

Znáte dobře bylinky, používáte je preventivně i při akutních problémech, nebo vám prostě voní a chutnají? Podívejte se, jaký poklad často v trávě přehlížíme. Popenec je obyčejný plevel i neobyčejná léčivka, kterou byste určitě také měli znát.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, cs.wikipedia.org, www.ceskestavby.cz

Popenec patří mezi jarní divoké bylinky

Nepřehlédněte možnost natrhat si jarní divoké bylinky. Mezi takové jedlé rostliny, které bychom mohli nazývat i plevely, patří například popenec. Je to léčivka, která je často opomíjená, mezi zahrádkáři spíš neznámá, ale v porostu ji prozradí fialovomodré květy. Tato rostlina si však rozhodně zaslouží víc vaší pozornosti. Zrovna popence je totiž často všude dost, stačí se jen ohnout k zemi a prohlédnout trávník.

Poslechněte si, co říká o popenci Melanie ze Síly pro život, která popisuje nejen rostlinu, ale také jak s ní zacházet.

Kde najdete popenec?

V našich končinách jsou nejčastějšími zástupci popenec obecný a popenec chlupatý. Je to rostlinka rozšířená v Evropě i Asii, kvete modrofialovými kvítky, které vám mohou připomínat třeba květy hluchavky. Není to náhoda, popenec do hluchavkovitých rozhodně patří.

Bylinka je často k nalezení v křovinách, na okrajích lesů i luk. V zahradě se k popenci chováme jako k plevelu. Nicméně nyní můžete místo kompostu nebo popelnice zamířit raději do kuchyně. Sběr popence na jaře prozrazují především nápadné květy, které v trávě dobře rozeznáte, i když rostlinka je poměrně malá.

Popenec v kuchyni

Popenec je jedlý, i když vadí některým zvířatům, lidem rozhodně neškodí. Obsahuje mnoho tříslovin a silic, také provitamin A a vitamin C, ale i dostatek draslíku, vápníku, hořčíku, fosforu a železa. Nejlépe chutná popenec na jaře, ale můžete jej konzumovat i jindy během roku. Než se vrhnete na jeho použití, rostlinu určitě ochutnejte zasyrova. Jak zmiňuje i Melanie, je to bylinka velmi aromatická. Pokud vám vyhovuje, můžete ji použít jak ve studené, tak teplé kuchyni.

Popenec a další jarní bylinky, kterými můžeme přizdobit pomazánky. Zdroj: Hirundo / Shutterstock.com

Hodí se do bylinkového másla, pomazánek, k vaječným pokrmům i různým přílohám, ale také přípravě zeleniny i mas.

Popenec, který lze rovněž použít k připravě čaje, sirupu, oleje nebo tinktury, vám může pomoci s dýchacími problémy, chorobami močového ústrojí, žlučovými nebo ledvinovými kameny i příznaky chřipky a nachlazení. Čaje se také používají proti chudokrevnosti či pomočování u dětí. Jeho konzumace je bezproblémová nejen u nich, ale také pro těhotné a kojící. Nicméně by se neměl užívat v nadměrném množství či příliš dlouho.