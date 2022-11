Čím si dříve lidé ošetřovaly stářím popraskané paty: Prostředky máte doma

Popraskané paty bývají zdravotním neduhem, který může nabrat až bolestivé otáčky. Jestliže vám na patách rohovatí kůže, určitě byste to neměli nechávat jen tak být a léčit se. Nejedná se totiž o pouhou kosmetickou vadu!

Za rohovatěním kůže na patách a jejím následným prasknutím může být mnoho příčin. Nejčastěji to bývá nedostatečná péče o paty. Měli byste jim věnovat dostatečnou hygienu, jakou třeba věnujete zubům.

Pokožka na patách totiž velmi často vysychá. Pomoci jim můžete pravidelným oškrabováním pemzou nebo pilníky. Způsobů, jak se jednoduše zbavit popraskaných pat, je několik a my vám teď některé z nich ukážeme.

Sádlo

Obyčejné nesolené sádlo lze použít jak na již rozpraskané paty, tak i na prevenci. Předtím, než půjdete spát, si namažte paty sádlem. Poté zabalte celá chodidla do igelitového pytlíku a navlékněte si přes to bavlněné ponožky. Sádlo přes noc krásně promastí paty a pokožku zvláční.

Nechte přes noc na patách působit sádlo. Zdroj: Profimedia

Tvaroh

Obdobné je to i s tvarohem. Naneste silnější vrstvu tvarohu a dále postupujte stejně jako se sádlem. Kromě pomoci při popraskaných patách snižuje i zápach z chodidel a zmírňuje horkost, kterou může vyvolávat případný zánět v patách.

Horká bylinková lázeň

Naši předkové si rovněž dopřávali na zrohovatělou kůži horkou lázeň. Přidávali do ní odvar z květů bezu nebo řebříčku. Také můžete použít sůl v kombinaci s olejem, a to heřmánkovým, konopným, tea tree, levandulovým či nimbovým. Mějte chodidla ponořená po dobu 20 minut. Kůže se změkčí a snáz ji odstraníte pemzou. Pokud si koupel budete dělat několikrát do týdne, určitě po každém umytí neškrabejte pemzou, ale raději to střídejte s peelingem, který si rovněž můžete vyrobit v pohodlí domova. Stačí smíchat kakao, kokosový olej a cukr.

Odvar z řebříčku můžete použít jako koupel nebo obklad na popraskané paty. Zdroj: Whiteaster / Shutterstock.com

Cibule a citron

Abyste docílili změknutí kůže na patách, můžete vyzkoušet také syrovou cibuli. Stačí ji rozkrojit vejpůl a potřít s ní ztvrdlou kůži. K hydrataci pokožky dojde také při použití citronu.

Ovocná kaše

Rozmačkejte banány či papáju a vzniklou směsí masírujte paty po dobu 10 minut. Pro lepší efekt nechte kaši působit půl hodiny. Tyto kaše chodidla vyživí a zjemní.

Vosk s olejem

Vosková kúra je jedním z nejúčinnějších prostředků domácí léčby. Budete potřebovat jednu svíčku z vosku a hořčičný olej. Svíčku zapalte a z roztaveného vosku s teplým olejem vytvořte pastu. Při každodenní aplikaci na paty budete mít zaručeno, že se zbavíte jak popraskané kůže, tak i bolesti, která s ní byla spojená.

Zdroje: Kniha 5555 Rad, styl.instory.cz, prozeny.cz