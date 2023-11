Chcete rychle vyléčit popraskané paty či v lepším případě tomuto problému účinně předcházet? Ke změkčení suché a tvrdé kůže vám dokonale pomůže mýdlo a cola!

Popraskané paty se ztvrdlou kůží jsou potíží, kterou řeší velké procento lidí, obzvlášť ve vyšším věku. Pokud se praskliny vyskytují jen v nepatrné míře, dají se rychle ošetřit a zbavit se jich. V případě, že jsou praskliny ve velkém počtu a hluboké, hrozí i nebezpečí závažnějších zdravotních problémů, které jsou často doprovázené bolestmi při chůzi. Jak se tedy těmto nesnázím vyhnout, anebo jak je co nejrychleji vyléčit?

Jak se zbavit popraskaných pat se podívejte v tomto YouTube videu kanálu Recipe tv:

Zdroj: Youtube

Proč paty praskají

Naši kůži na patách ohrožuje hned několik faktorů. Mezi nejčastější patří případná nadváha a obezita, nošení nevhodných bot a obuvi s otevřenou patou, dlouhodobé stání na tvrdém povrchu, anebo také zdravotní predispozice včetně cukrovky či atopické dermatitidy. Bohužel tyto stavy mohou být někdy značně bolestivé a často postižené zánětem. Nikdy tedy neotálejte s co nejdřívějším ošetřením!

Vždy pečlivá a adekvátní hygiena

Jedním ze základních pravidel správné prevence i samotné léčby je správná a pravidelná hygiena. Vždy by měla být důkladná a trvat maximálně 10 minut. Pokud byste dobu zbytečně protahovali, vedlo by to k většímu vysušování pokožky a celý problém by se mohl ještě zhoršit.

close info Shutterstock zoom_in Dejte přednost přírodním mýdlům.

Jaké mýdlo

Používat byste přitom měli vždy jen jemné mýdlo bez chemických přísad a parfemace. Takové druhy totiž pomohou chodidlům zachovat jejich přirozenou mastnotu.

Mýdlo s colou

Nastrouhejte si do misky ½ až 1 celé pevné mýdlo a hobliny vložte do hrnce. Následně je zalijte ½ hrnkem coly a přiveďte k varu. Nechte na mírném stupni plotýnky mýdlo naprosto rozpustit za průběžného míchání.

Pak roztok stáhněte z plotýnky a přidejte 1 polévkovou lžíci kukuřičné mouky a náležitě promíchejte kuchyňskou metličkou, aby se nevytvářely hrudky. Dále přisypte 1 kávovou lžičku mleté kávy a opět řádně promíchejte. Pak nechte změkčující směs vychladnout, díky tomu také trochu zhoustne a bude se vám s ní lépe pracovat.

close info shutterstock zoom_in Ano! Cola funguje na hebké paty.

Jak použít

Připravenou směs naneste nejen na celá chodidla, ale i na oblasti kolem nártu a kotníku. Přitom po dobu 2 minut masírujte pokožku krouživými pohyby, poskytnete tak nohám nejen úlevu, ale i náležitý peeling. Díky tomu se zbavíte odumřelých částí pokožky. Intenzivnější péči poskytněte patám, kde je stará suchá kůže zpravidla více zbytnělá. V tuto chvíli můžete použít i pemzu.

Využijte potravinové fólie

Změkčující mýdlový prostředek náležitě rozetřete a pečlivě obalte nohu potravinovou fólií. Nechte působit 2 hodiny, pak rozbalte, náležitě umyjte a nohy vysušte do sucha. Budete překvapeni, jak budou hladké a osvěžené. Nakonec končetiny ošetřete výživným krémem.

Zdroje: www.karvinsky.denik.cz, www.novinky.cz