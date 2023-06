Popraskané paty se zacelí a změknou už za 3 dny: Trik s ovesnými vločkami

Suché, ztvrdlé a popraskané paty bolí a navíc nejsou dvakrát sexy. Jak je můžete vrátit do původní kondice? Překvapivě vám k tomu pomohou ovesné vločky.

Chodidla dostávají pořádně zabrat. Nesou celou váhu těla. Potí se v botách a ještě se na ně dost zapomíná. Přestože je kůže na patách sice silnější než na zbytku těla, chybí jí pružnost. Proto se stává, že po několikadenním příkoří začne praskat. A to už je pak zlé… Praskliny na kůži bolí, ale také se do nich může dostat infekce, která poranění ještě zhorší. Co teď?

Na videu najdete recept na přírodní přípravek proti suchým patám:

Kupte si nové boty

Podle odborníků je nutné okamžitě změnit obuv. Při výběru nového páru bot byste měli zohlednit hlavně pohodlí a vzdušnost. Důležitá je i prodyšnost materiálu. Neberte žádnou „umělinu“ a raději se spolehněte na přírodní materiály, jako je kůže. Dopřejte denně chodidlům pořádný odpočinek i vrstvu hydratačního krému.

Pijte, co to dá

Odolnost vaší kůže proti popraskání dodáte i pravidelným pitným režimem. Zkuste denně vypít minimálně 1,5 – 2 litry tekutin. Nejlepší je obyčejná voda. Pokud vám nechutná, přidejte si do ní kapku citronu, pár lístků máty nebo nakrájenou okurku, která jí propůjčí sladkou chuť.

Dopřejte si lázeň

Do lavoru napusťte teplou vodu. Smíchejte ji s půl hrnkem citronové šťávy, 1 lžicí soli, 2 lžičkami růžové vody a 2 lžícemi glycerinu. Do lehce mastné směsi ponořte chodidla a nechte je tam 20 minut odpočívat. Nakonec plosky opláchněte, osušte a namažte krémem.

Nohy v lázni

Péči o paty nepodceňujte

Krém vyrobíte ze zásob, které máte doma. Jak na to? Do misky vymačkejte půlku citronu, přidejte 1 lžíci olivového oleje, 1 lžíci kokosového oleje a trochu levné zubní pasty. Všechny ingredience smíchejte do hladké kaše, kterou naneste na popraskanou patu. Podobný postup opakujte každé ráno a večer. Kůže bude za chvíli hladká jako samet.

Vyzkoušejte zábal z ovesných vloček

Na ztvrdlou kůži na nohách výborně fungují i ovesné vločky. Zábal z téhle obiloviny kůži zvláční a také zmírní její podráždění. Jak si ho připravíte: jednu lžíci namletých vloček smíchejte s 5 kapkami olivového oleje. Směs naneste na celé plosky nohou. Po 30 minutách ho spláchněte. Efekt vás mile překvapí.

Vsaďte na tuky

Pokud nemáte doma krém na nohy, nic se neděje. S přehledem ho nahradí obyčejné sádlo nebo kokosový olej. Oba tyto tuky obsahují spoustu vitaminů a minerálů, které kůži na patách zvláční a napomůžou její rychlejší regeneraci.

Kokosový tuk

