Na popraskané paty skvěle funguje kombinace piva a levandule. Jak je použít?

Ani krásné letní botky nepřebijí svým designem nevzhledné popraskané paty. Nezanedbávejte péči o ně a využijte k tomu nejen trochu piva, ale i květy levandule. Jak na to?

Popraskané paty mají nejen nelibý vzhled, ale často se také jedná o poměrně bolestivou záležitost, která může skončit velmi nepříjemným zánětem. Věnujte proto svým chodidlům dostatečnou péči. Kromě toho, že se vám velmi uleví, budete mít nožky jako znovuzrození. Veškeré kouzlo tkví především v pravidelnosti. Máme pro vás pár domácích ověřených triků.

Proč paty praskají a jak tomu zabránit? To se dozvíte i z následujícího videa:

Proč pivo?

Pivo obsahuje sacharidy, minerály a vitamíny, které pomohou hydratovat pokožku. Pivo tak dokáže zvýšit vlhkost v pokožce a přispět k regeneraci a hojení popraskaných partií chodidel. Navíc pivo obsahuje kvasinky, které mají enzymatické vlastnosti. Tyto enzymy mohou pomoci rozkládat odumřelé buňky na povrchu pokožky a přispět k měkčení pat.

Naplňte mělkou nádobu (například lavor) teplou vodou.

Přidejte do vody dostatečné množství piva, abyste vytvořili silnější roztok.

Namáčejte popraskané paty do roztoku piva po dobu 15-20 minut.

Poté paty jemně osušte a naneste na ně hydratační krém nebo olej.

Dopřejte si domácí lázeň z piva a levaandulovéhéo oleje. Zdroj: Profimedia

Levandulový zábal

Levandule je bylina s mnoha léčivými vlastnostmi, včetně antiseptických, protizánětlivých a hojivých účinků na pokožku. Obsahuje éterický olej, který má hojivé vlastnosti a pomáhá stimulovat regeneraci pokožky. Může podporovat zdravé buněčné obnovení. Levandule má protizánětlivé účinky, pomáhá uklidnit podrážděnou pokožku a může také zmírnit svědění. Navíc levandule obsahuje složky, které mohou pomoci zadržovat vlhkost v pokožce. To je důležité pro hydrataci popraskaných pat a zabránění jejich dalšímu vysychání.

Přidejte pár kapek levandulového oleje do několika lžic nosného oleje, jako je olivový nebo kokosový olej. Směsí jemně masírujte popraskané paty a nechte působit přes noc. To pomůže hydratovat pokožku a podpořit její hojení.

Levandulová noční maska: Vytvořte pastu z jemně mletých sušených levandulových květů a vody nebo aloe vera gelu. Naneste tuto pastu na popraskané paty a nechte působit přes noc. Ráno opláchněte vodou. Tento způsob pomáhá zklidnit a hydratovat pokožku.

Levandulová večerní koupel: Přidejte několik kapek levandulového oleje nebo sušených levandulových květů do teplé lázně. Namáčejte popraskané paty v této koupeli po dobu 15-20 minut. Levandule bude působit na pokožku a pomůže zklidnit a hydratovat ji.

Pivní lázeň s levandulí

Dopřejte si domácí lázeň, která vám účinně změkčí celá chodidla. Budete k tomu potřebovat jedno ohřáté pivo, do něhož přidáte pár kapek levandulového oleje (postup výroby níže) a špetku soli. Léčebný roztok si dejte do lavoru, vložte do něho na 15 až 20 minut celá chodidla a relaxujte. Poté škrabkou či pemzou opatrně odstraňte změklou zrohovatělou kůži. Pokud si ozdravnou koupel dopřejete vícekrát týdně, neobrušujte nohy pokaždé.

Jak si vyrobit levandulový olej

Nasušené květy levandule rozdrťte v hmoždíři a nasypte do čisté sklenice. Pak přilijte olivový nebo mandlový olej (můžete ale použít i jakýkoli jiný) tak, aby byly všechny listy pod jeho hladinou. Nechte však od horního okraje nádoby alespoň 2 až 3 cm místa. Následně přetáhněte plátýnkem, zagumičkujte a postavte na slunné místo, kde by se měla levandule louhovat v oleji minimálně 2 dny, ale čím déle, tím lépe.

V případě, že byste olej vyráběli z čerstvé levandule, je nutné nechat květy louhovat minimálně 4 týdny, a to v uzavřené sklenici. Po uplynutí náležité doby sceďte olej přes plátýnko a skladujte ve tmavé nádobě a v chladu.

Domácí peeling z kávy

Stejně jako ostatní části našeho těla, tak i chodidla si zaslouží pravidelný peeling, který vám pomůže odstranit odumřelou kůži. Můžete si vyrobit svůj vlastní, a to v pohodlí domova. Smíchejte trochu kokosového oleje s 1 kávovou lžičkou mlété kávy a stejným množstvím krystalového cukru. Směs řádně promíchejte a poté naneste na pokožku, kterou následně pečlivě masírujte.

Citron na změkčení

Velice účinný pro léčbu suchých chodidel a tvrdých pat je také citron. Aplikujte citronovou šťávu pravidelně na postižená místa nebo si udělejte opět lázeň, kdy do teplé vody nalijte šťávu z 1 citronu. Nikdy by však voda neměla být horká, protože by mohla pokožku ještě více vysušit. Po citronové koupeli si nohy omyjte ještě mýdlem, opláchněte studenou vodou a dokonale osušte ručníkem.

Velice účinný je při zmírnění suchých chodidel a pat také citron. Zdroj: Profimedia

Banán a avokádo

Na popraskané paty perfektně fungují i zralé banány a avokádo. Udělejte si z daného ovoce hladkou kaši a důkladně ji naneste na ztvrdlou pokožku chodidel. Do této směsi můžete přidat i trochu kokosového oleje. Obalte nohy potravinovou fólií a nechte působit po dobu 10 až 15 minut, aby pokožka mohla absorbovat všechny ozdravné látky z tohoto zázračného ovoce. Pak nohy omyjte teplou vodou a namočte na 10 minut do studené vody.

