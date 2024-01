Kvalitní spánek je velice důležitý pro vaše tělo. Většina lidí ale dělá velké množství chyb a tím tak porušuje spánkový cyklus. Expertka na spánek prozradila nejčastější chybu. Neděláte ji také?

Spánek je velice důležitý pro lidský organismus. Může velice jednoduše ovlivnit celý váš následující den. Je proto potřeba, abyste jej nezanedbávali. Dospělý člověk má spát v průměru kolem osmi až devíti hodin. Pokud tento čas nedodržíte, vaše tělo se velice rychle unaví a vy pak budete mít následující den co dělat, abyste se udrželi na nohou bez několika šálků kávy. Většinou se hodně mluví o věcech, které nedělat před spaním. Ale věděli jste, že účinky spánku můžete velice rychle zničit i ráno?

Video, jak můžete zlepšit spánek za půl hodiny, najdete na Youtube kanále Brocast:

Zdroj: Youtube

Narušení kvality spánku po ránu

Jednou z velice častých chyb, kterou ráno můžete udělat, je povalovat se jen tak ve vaší posteli. Mozek vnímá vaši postel již od raného věku jako místo, kde se zklidňujete a usínáte. Když tudíž budete hned po ránu jen ležet a koukat do stropu, nebo si otevřete sociální sítě, je velice pravděpodobné, že jakmile vstanete, budete ospalí. Proto experti na spánek doporučují nastartovat den nějakou aktivitou a z postele vylézt co možná nejdříve. Ideální je své ráno obohatit nějakou aktivitou, i když třeba nenáročnou. Můžete si dát krátkou rozcvičku, která vám pomůže nastartovat tělo, nebo vyvenčit svého čtyřnohého mazlíčka. Úplně však stačí i minimální aktivita, jako je například stlaní postele. Také radí, abyste svůj den začali tím, že půjdete chvíli na čerstvý vzduch a probudili se sklenicí vody.

close info Profimedia zoom_in Povalování jen tak v posteli může způsobit, že budete ráno líní a unavení. Zároveň tím narušujete program mozku, že postel je místo, kde se spí.

Chyby před spaním

Abyste si zaručili kvalitu večerního spánku, doporučují lékaři, abyste se alespoň hodinu před ulehnutím do postele zřekli sociálních sítí a koukání do telefonu. Také se zpravidla nemá jíst alespoň dvě hodiny před spaním, jelikož jít do postele s plným žaludkem za prvé není vůbec příjemné, a za druhé se vám nebude dobře usínat. Před spaním byste také měli pít pouze obyčejnou vodu nebo nanejvýš zklidňující čaje. Udělejte pro své tělo něco pěkného a před uložením do postele si dopřejte například příjemnou relaxační koupel, přečtěte si pár stránek vaší oblíbené knihy a vyhněte se zbytečným světlům. Tak můžete připravit své tělo na kvalitní a ničím nerušený spánek.

Zdroje: www.novinky.cz, www.nzip.cz