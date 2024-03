close info Profimedia

Ema Novotná 30. 3. 2024 clock 2 minuty video

Sen skoro každého člověka na zemi je žít dlouhý a zdravý život. Této neskutečné ženě z Itálie se to povedlo. Co jí dopomohlo k dlouhověkosti, a jak dosáhla svých neuvěřitelných 116 let? Podívejte.

Nejstarší žena Evropy se jmenovala Giussepina Projetto a pocházela ze Sardinie. Dožila se neuvěřitelných 116 let, a dokonce i po překročení skoro nemyslitelného milníku 100 let si udržela zdraví, čilost a milou povahu. To je sen snad každého člověka. Všichni bychom chtěli žít zdravý, dlouhý a plnohodnotný život bez nemocí a zdravotních komplikací. Jak se to Giussepině povedlo? Video o tom, jaká jídla jíst, abyste se dožili vysokého věku, najdete na Youtube kanále Health: Zdroj: Youtube Tajemství babičky Itálie Pro svou dlouhověkost si Giussepina vysloužila přezdívku babička Itálie. I ve svých posledních letech byla čilá a zdravá jak po fyzické, tak psychické stránce. Také vedla aktivní život, hýbala se a lidé ji měli rádi. Nicméně je začalo zajímat, co jí dopomohlo k tak vysokému věku. A tím vyšlo tajemství k udržení dlouhověkosti napovrch. Společně se zdravou životosprávou, aktivním životem, vyváženou stravou a zřeknutí se návykových a životu nebezpečných látek, jedla Giussepina vždy po každém jídle snědla malý kousek hořké čokolády. To jste asi nečekali, že? close info Profimedia zoom_in Hořká čokoláda je tajemství k dlouhověkosti. Giussepina ji jedla po každém jídle. Hořká čokoláda jako recept na dlouhověkost I když se to možná ze začátku může zdát šokující, není na tom prakticky nic divného. Hořká čokoláda obsahuje mnoho antioxidantů, které pomáhají bojovat proti volným radikálům, které v těle mohou přispívat ke vzniku mnoha chronických onemocnění a zánětů. Navíc jsou v hořké čokoládě obsaženy velice důležité minerály, jako jsou hořčík, zinek, fosfor a měď. Dále je hořká čokoláda bohatá na vitamíny A, B, a především vitamín E, který chrání buňky v těle. Kakao, které je v čokoládě, obsahuje velice důležitý theobromin. Ten povzbuzuje srdce, stará se o jeho funkci a rozšiřuje cévy. close info Profimedia zoom_in Hořká čokoláda obsahuje antioxidanty, které pomáhají bojovat proti volným radikálům. V hořké čokoládě je také veliké množství tělu prospěšných vitamínů a minerálů. Proto vůbec není od věci si po každém jídle dát jako něco sladkého na zub právě kvalitní hořkou čokoládu. Ujistěte se ale, že je to čokoláda s nejméně 85% kakaa, ve které není žádný přidaný cukr. Nebude asi tak chutná, jako klasické hořké čokolády, které naleznete v supermarketech, ale za zdravý a dlouhý život to určitě stojí. Související články close Zdraví Co se stane s tělem, když budete pít mátovou vodu každý den video close Zdraví Král koření: Černý pepř pomáhá s nadýmáním i podporou trávení video Zdroje: vitalweb.cz, www.ilgiornale.it

