Potraviny a bylinky proti celulitidě: Tohle vám pomůže proti pomerančové kůži

Znáte ten vtip: „Proč muži nemají celulitidu?“ „Protože je to hnusný.“ No, sice se nám tenhle fór nelíbí, ale je to tak. Celulitida – poeticky řečeno pomerančová kůra“ - nás trápí bez ohledu na to, vážíme-li 40 nebo 100 kilo. Prostě je tam a velmi obtížně se ji zbavujeme, i když asi všechny víme základ: pitný režim a prolévat se hektolitry vody. Pomohou ale i bylinky a některé potraviny.

Asi už nás nebaví utrácet za osvědčené krémy proti celulitidě, speciální masáže nebo se trápit hlady. Určitě se vyplatí zkusit změnit způsob stravování a u něj zůstat. Jak na to?

Pomerančová kůže se nezastaví před ničím

Celulitidu definujeme jako hromadění odpadních látek v tkáních, či jako hrudkovitou formu tuku, která se ukládá v podkoží jako následek špatné funkce lymfatického systému a nedostatečného metabolismu tuků. Právě tyto hrudky způsobují nepěkné nerovnosti na povrchu těla, které skryjete jen dlouhými kalhotami. Ale kdo by se v nich teď chtěl pařit?

Celulitidou nejčastěji trpíme na stehnech a jiných částech těla, kde se ukládá podkožní tuk. Postiženy ale mohou být nejen vnitřní strany stehen, ale boky, paže, oblast hýždí a břicha. Díky „schopnosti“ tuků, jež na sebe umí vázat toxiny, vzniká efekt ďolíčků, které hyzdí naše těla.

Celulitida nebývá právě ozdobou ženského těla. Zdroj: Anetlanda / Shutterstock.com

Důvod, proč máme celulitidu, není jediný, ale naopak je to většinou kombinace několika: nedostatečné množství vlákniny v těle, hormonální nerovnováha, nedostatek pohybu, sedavá práce, špatné stravování, špatný pitný režim, a nejhorší – genetická dispozice.

Skladba jídelníčku

Dobré je změnit jídelníček tak, abychom našemu tělu dopřáli, co potřebuje, a to ve formě potravin, které nezpůsobují ukládání tuku. Odbouráme tak jednoduché cukry, přebytečné sacharidy, živočišné tuky a sůl, která je velmi častou příčinou ďolíčků.

Zapomeňme na bílý cukr, bílou mouku a bílé pečivo, sladké dezerty a koláče. Měli bychom i omezit nebo vynechat smažená jídla, smetanové omáčky, dorty s polevami. Zkrátka všechno to, co máme rády!

Naopak můžeme všechny tyto lahůdky nahradit vysokým podílem zeleniny v našem jídelníčku. Neměly by v něm chybět fazole, ryby a vitamin C obsažený citrusech, zelí, špenátu, brokolici. Pomůže i zinek podporující tvorbu kolagenu, základu vazivové tkáně.

Jak ji „zabít“, celulitidu!

Zde jsou některé doporučené zbraně (abecedně):

Potraviny

Banány obsahují velké množství draslíku a hořčíku, které pomáhají odbourat vodu v těle, proto jsou na boj proti celulitidě ideálním ovocem.

Celozrnné produkty jako pečivo, těstoviny, rýže nebo například vločky obsahují zase velký podíl minerálních látek a vitaminů pro výživu kolagenového vlákna. Je proto důležité si tuto hodnotu zkontrolovat, aby bylo ve 100 g alespoň 7 g vlákniny, jinak to není celozrnné pečivo.

Čaj z banánových slupek je elixírem zdraví Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com

Citrusové plody mírní negativní vliv konzumace sacharidů na naše tělo a vitamin C je skvělým antioxidantem bojujícím proti volným radikálům.

Goji neboli kustovnice čínská je zdrojem vitaminu C, antioxidantů a vlákniny, přitom ji stačí jen velmi malé množství.

Chilli a ostré papričky obsahují kapsaicin, dokonale povzbuzuje lymfatický systém a zajišťuje tak prokrvení tkání zasažených celulitidou.

Neperlivá voda čistí organismus a je nezbytná pro správnou funkci našeho těla.

Tofu je bohatý zdroj rostlinných bílkovin a má jen malé množství tuků, navíc nezpůsobuje mimo jiné výkyvy hladiny krevního cukru.

Sardinky obsahují omega-3 mastné kyseliny, vynikající proti celulitidě.

Zavodňující zelenina jako meloun nebo okurky doplňuje pitný režim, což je při boji s celulitidou klíčem úspěchu.

Zelený čaj zrychluje metabolismus, snižuje vstřebávání tuků, pomáhá při regulaci glukózy v krvi a je zdrojem antioxidantů.

Bylinky

Petržel zahradní je superpotravina, kterou si můžeme i sami pěstovat. Obsahuje velké množství vitaminů A, B, C, E, flavonoidy a minerály a její hlavní účinnou látkou jsou silice, zejména apiol a terpeny. Ty působí jako diuretikum, proto je petržel významnou složkou urologických čajů, a mají i dezinfekční účinek. Petržel dále napomáhá zvýšení průtoku krve v ledvinách, působí na rozšiřování cév, čímž zbavuje tělo celulitidy.

Echinacea, třapatka nachová je silné přírodní antibiotikum, z něhož lze připravit skvělou očistnou kúru, která zbaví tělo škodlivých látek a nastartuje správnou funkci lymfatického systému. Díky své močopudnosti zabraňuje zadržování vody v těle, a navíc utlumuje enzymy, které mají na svědomí narušení kolagenu.

Pýr plazivý, považovaný za plevel, dokáže výborně pročistit lymfu, srovná hladiny hormonů v těle a je výborným pomocníkem v boji s oslabenou imunitou. Proti celulitidě působí pýr nejlépe v podobě tinktury, jíž lze použít na masáž a pak jen smýt vodou.

Pupeny ořešáku a látky v nich obsažené dokážou zbavit tělo všech toxických látek, které mají na svědomí ukládání podkožního tuku a sníženou funkci lymfatického systému. Výsledek se projeví se až po několika měsících a celková kúra by měla trvat tři měsíce až jeden rok.

Takže, dámy, jdeme do zbraně!