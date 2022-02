Potraviny, které přispívají k rozvoji Alzheimerovy choroby. Jíme je všichni

Alzheimerova choroba je nepříjemným onemocněním jak pro přímého účastníka, tak pro jeho nejbližší a známé. K rozvoji této nemoci dopomáhá nejen pasivita člověka, ale taktéž strava!

Někoho Azheimerova nemoc potká dříve, někoho později, někoho vůbec. I když tuto nemoc možná máte předepsanou v životním scénáři, můžete se ho pokusit malinko poupravit, alespoň částečně.

Alzheimer je nepříjemným onemocněním nejen pro pacienta. Zdroj: Profimedia

Alzheimerova nemoc

Nemoc, která poškozuje část mozku a podepisuje se na myšlení, zdravém úsudku či paměti. Tato nemoc jde ruku v ruce s demencí, která postupem času vede k závislosti nemocného na pomoci druhých.

Alzheimerova choroba začíná plíživým krokem. Na počátku se u nemocného jedince objeví zhoršení krátkodobé paměti a dochází k zapomínání funkcí některých věcí v domácnosti. Rychlost rozvoje nemoci se velmi liší, ale nemocný začne mít čím dál tím větší problém například se zmateností, vyjadřováním nebo rozhodováním. V závěru se osobnost člověka mění k nepoznání a ani se o sebe není schopen nemocný jedinec postarat.

Diagnóza Alzheimerovy choroby

Test, který by odhalil Alzheimerovu nemoc, neexistuje. Lékaři musejí odhalit, jestli nejde o nějakou jinou nemoc, která způsobuje demenci. Pokud máte nějaké podezření, že by se u vás začala nemoc projevovat, začněte návštěvou u svého praktického lékaře, který provede základní testy a podle výsledku i svého úsudku vás pošle ke specialistovi.

Je možná prevence?

Ano, o snížení rizika rozvoje choroby se můžete pokusit! Postaráte se o to svým životním stylem, pokud samozřejmě přesedláte na ten zdravý!

pohyb – fyzická aktivita prospívá tělu i duchu.

– fyzická aktivita prospívá tělu i duchu. zdravé srdce – co je zdravé pro srdce, je zdravé i pro mozek. Vyhněte kouření, obezitě, vysokému cholesterolu, apod.

– co je zdravé pro srdce, je zdravé i pro mozek. Vyhněte kouření, obezitě, vysokému cholesterolu, apod. aktivní mozek – nové aktivity = nové mozkové buňky. Zdaleka nejde jen o křížovky! Co se třeba začít učit italsky nebo se naučit vyrábět košíky?

– nové aktivity = nové mozkové buňky. Zdaleka nejde jen o křížovky! Co se třeba začít učit italsky nebo se naučit vyrábět košíky? společnost – nebuďte zalezlí doma a vyrazte mezi lidi. Zjistěte si, jestli ve vaší obci/městě nenabízejí nějaké zajímavé aktivity nebo si zajděte s přáteli na čaj do cukrárny.

Vyrazte s přáteli na šálek čaje. Zdroj: Profimedia

Potraviny, kterým se vyhnout

Možná je to s podivem, ale vliv stravování na mozek je obrovský.

Některé mořské ryby – ano, i když už jen samotné slovo „ryby“ patří do zdravého životního stylu, některé mají výjimku, protože jsou schopné do sebe „natáhnout“ více rtuti. Spadá do nich i nejoblíbenější tuňák. Ke konzumaci si vyberte tuňáka pruhovaného, vyhněte se žlutoploutvému.

Smažené pokrmy – kalorická bomba pro organismus, která přispívá k obezitě jedna báseň. Ale to není jediný důvod! Smažené jídlo škodí totiž i našemu mozku!

Smažený sýr je klasika českých domácností, ale raději bychom se mu měli vyhýbat. Zdroj: Shutterstock.com

Alkohol – nadměrná konzumace alkoholu negativně ovlivňuje mozek. Po alkoholu mozek nefunguje tak, jak by měl a časem dochází i alkoholové demenci.

Slazené nápoje – cukr, který je obsažen ve sladkých nápojích, vám ke správnému fungování mozku nepřispěje. A toho je v těchto drincích požehnaně. Od limonád, přes energy drinky, až po ovocné džusy a šťávy.

Sůl – vyhnout byste se měli i vysokému množství soli v pokrmech. Sůl může přispět k rozvoji vysokému krevnímu tlaku, poškození mozkových cév, srdeční tkáně, apod.

Zdroje: www.svetzeny.cz, www.idnes.cz/