Běžné potraviny, které bělí zuby, když je jíte

Možná že nepatříte mezi příznivce bělení zubů speciálními gely nebo přípravky, které nabízí váš zubař. To ale neznamená, že nechcete mít zuby o něco světlejší! Bělení zubů není jen otázkou průmyslově vyráběných prostředků. Dokonce některé běžné potraviny vaše zuby zbavují skvrn a bělí při každém soustu. Znáte je?

Jak fungují potraviny na bělení zubů

Potraviny, které pomáhají bělit zuby, obsahují látky podporující produkci slin. To je důležité proto, že zabarvení zubu může být způsobeno také nedostatkem slin v ústech. Některé další potraviny obsahují složky, které napomáhají zesvětlení zubů, ale rozhodně nejde o okamžitý výsledek, tak jak je to běžné u průmyslově vyráběných bělících gelů a past. Bohužel látky, které bělení pomáhají, se zatím nemají možnost opřít o studie, které by popsaly konkrétně bělící účinky, rychlost nebo intenzitu změny v odstínu zubů. Nicméně víme, jak tyto látky v těle fungují a jaké jsou jejich chemické vlastnosti. Další druhy potravin působí na zuby abrazivně či rozpouštějí vrstvu, která obsahuje nahromaděná barviva z pokrmů, nápojů či kouření.

I když je domácí bělení zubů bezpečné, někteří z nás preferují přírodnější způsoby. Zdroj: profimedia.cz

Bělení zubů pomáhá i mléko

Všichni víme, že zuby a mléko, mají něco společného. I když se většinou vyzdvihuje vápník, který je v mléce i zubech, v případě bělení jde o docela jiné látky. Kyselina mléčná, která je nejen v mléce, ale také sýrech nebo jogurtu, aktivně stimuluje produkci slin. Ta je důležitá nejen pro zdraví zubů, ale také částečně brání jejich zabarvení. Potraviny jako čaj, káva či červené víno, jsou notoricky známé tím, že dokáží odstín zubu změnit a proti nim je tu další obrana. Kasein zbraňuje taninům v čaji, aby obarvily zuby, a to už potvrdila studie z roku 2014, která byla publikována v International Journal of Dental Hygiene a zbývala se přímo prevencí proti čajovým skvrnám na zubech.

I obyčejné mléko pomáhá proti barevným skvrnám na zubech. Zdroj: DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com

Bělící účinky na zubech díky kyselině jablečné

Jahody, vodní meloun a také rozhodně jablka mají jiné eso v rukávu. Oblíbené sladké ovoce obsahuje kyselinu jablečnou. Ta nejenže podporuje tvorbu slin, ale navíc má skutečně bělící účinky. Zmíněné druhy ovoce jsou pro zuby přínosné, i když obsahují cukry. Také dobře zuby očistí, čímž napomáhají boji proti plaku, tvorbě kazu a čelí i nepříjemnému zápachu.

Jahody a další ovoce obsahující kyselinu jablečnou, která decentně bělí i zuby. Zdroj: Shutterstock.com

Zbavte zuby obarvení. Vybělte je exotickým ovocem!

Ananas a papája brání zabarvení zubů zcela jiným způsobem. Zuby totiž nejsou obarvené do hloubky. Na zubní sklovině se přirozeně vytváří proteinový film, který absorbuje barviva z potravin, a tak díky němu vypadají zuby zabarvené. Látky obsažené v ananasu a papáje tento proteinový film rozpouštějí, čímž zbavují zuby zabarvení a zanechají je krásně bílé.

Nakonec ananas rozkrájejte třeba na kostky Zdroj: MSPT / Shutterstock.com

Zelenina napomáhající očistě a bělení

Mezi zeleniny, které působí abrazivně, a to především v syrovém stavu, patří brokolice a květák. Pokud toužíte zuby kvalitně očistit, pak právě květák a brokolice jsou ideálními adepty na odstranění plaku i stimulaci slin. Zelenina nemusí být zcela syrová, ale čím pevnější, tím lepší.