Splněný sen: Tyto potraviny můžete jíst na kila a nepřiberete

Co kdyby existovaly potraviny, kterých můžete sníst, kolik chcete, a nepřiberete po nich? To je snad sen každého z nás. Že takové potraviny neexistují? Není to tak úplně pravda. Skutečně můžete do svého jídelníčku zařadit ty, které s vaší váhou rozhodně nezahýbou směrem nahoru, navíc zasytí a uspokojí chuťové pohárky.

Mít krásnou štíhlou postavu je snem mnoha mužů i žen. Váha a nadbytečná kila jsou pak pro mnohé trápení a zdroj špatné nálady. Jak hubnout, ale netrpět hlady a jaké potraviny jíst, aby šla kila namísto nahoru opačným směrem?

Naštěstí existují potraviny, které mají minimum kalorií a můžete si je tak bez výčitek dopřát. Pojďte se na ně podívat na videu:



Existují potraviny, které byste ze svého jídelníčku měli vyřadit. Nejenže přispívají k nárůstu hmotnosti, ale také negativně ovlivňují zdraví. Jedná se především o průmyslově zpracované pokrmy, nejrůznější cukrovinky, pamlsky a slané pochoutky. Většinou nezasytí, nabudí chuť k jídlu, takže jich spořádáte mnohem víc, než jste původně chtěli, a kalorický příjem je rázem v astronomických výškách. Pokud se snažíte zhubnout nebo si alespoň váhu udržet, je důležité si uvědomit nejen, jaké potraviny konzumujete, ale také jejich množství.

Některé potraviny můžete konzumovat takřka bez omezení. Zdroj: shutterstock

Kalorický deficit a správné potraviny

Při úspěšném snižování hmotnosti je potřeba dodržovat několik zásad. Snažit se dosáhnout kalorického deficitu. To znamená jídlem přijímat denně méně energie, než kolik jste schopni jí spálit. Také je důležité zařadit do jídelníčku i dostatek neslazených tekutin a začít se hýbat. Pamatujte na to, že pohyb by vám měl sedět, měl by vám dělat radost. Jakmile se do něj začnete nutit, s největší pravděpodobností u sportu, který vás nebaví a nemáte jej rádi, příliš dlouho nevydržíte. Začít můžete i svižnějšími procházkami a postupně zátěž navyšovat. A konečně, největší podíl na hubnutí má výběr správných potravin.

Vývar i jogurty

Malým velkým zázrakem jsou vývary. Na mysli máme hlavně ty domácí s trochou zeleniny. Teplého vývaru můžete zkonzumovat kolik chcete, krásně prohřeje vaše tělo a dodá potřebnou energii. Navíc je to skvělý pomocník v době, kdy se necítíte zcela fit. Dobrý slepičí nebo kuřecí vývar umí zázraky. Výbornou málokalorickou svačinkou je i řecký jogurt. Je témeř bez kalorií, obsahuje bílkoviny, které zasytí a je vhodným zdrojem vápníku.

Silný drůbeží vývar je lahůdka, čistý s trochou zeleniny si dopřejte podle libosti a chuti. Zdroj: shutterstock

Meloun a okurka

Na sezónu melounů si budeme muset ještě chvíli počkat, ale právě vodní meloun je geniální potravina. I když se jedná o zeleninu, je slaďoučký, ovšem plný vody, takže má skvělou sytící vlastnost a můžete si jej dopřát skutečně velké množství. Podobně je na tom i salátová okurka, která je díky vysokému obsahu vody velmi vhodná v redukčním nebo udržovacím jídelníčku. Pokud si z ní uděláte osvěžující salát s bílým netučným jogurtem, pochutnáte si a rozhodně nepřiberete. Také salátové listy můžete chroupat, jak je libo.

Mlsná před spaním

Spoustu lidí honí mlsná těsně před spaním a brání usnutí. Jít do ledničky a sníst páté přes deváté není nejlepší nápad. Dobrý nápad není ani se na noc přejíst dortíky nebo čokoládou. Toužíte-li po sladkém, mějte po ruce kiwi. Sladké kiwi dokáže uspokojit rozbouřené chutě v mžiku, navíc je téměř bez kalorií, takže můžete mlsat takřka bez výčitek.

Domácí popcorn můžete zařadit do jídelníčku bez výčitek, ale solte ho jen velmi mírně. Zdroj: shutterstock

Jak hřešit?

Někdy, po extrémně náročném dni, člověk potřebuje vzpruhu. Nebo jen tak něco pozobávat u televize. Zahoďte pražené oříšky nebo mandle. I když se tváří jako zdravý snack, opak je pravdou. Kvůli vysokému obsahu tuku, jsou energeticky značně náročné a jeden malý pytlíček by s vaším denním příjmem kalorií řádně zahýbal. Raději si udělejte popcorn. Dnes se dá sehnat kukuřice v bio kvalitě určená přímo k výrobě popcornu. Příprava zabere jen pár minut a v podstatě je potřeba jen hrnec s poklicí.

