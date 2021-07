Běžné potraviny, po kterých bolí klouby

Když nás začnou klouby pobolívat, většinou zapátráme v paměti. Bylo to snad dlouhé sezení na studených schodech, prochladla vám kolena u dláždění zahrady nebo jste si namohli rameno při práci s bouracím kladivem? Anebo jen jíte nevhodné potraviny? Ano, i tato pětka potravin může být důvodem bolesti vašich kloubů!

Zdroje: www.quora.com, www.vylectese.cz

Potraviny přispívají k bolesti kloubů

Stejně tak jako lze některé potraviny doporučit pro podporu ozdravného procesu v těle, protože prostě víme, že pozitivně ovlivňují to či ono. Je jasné, že našemu tělu pomáhají, ale nemůžeme očekávat zázraky na počkání. Tělo potřebuje na všechno čas. Vliv zdraví prospěšných potravin je dnes již prokázaný i vědou a nejde jen o nějaké domněnky. Právě proto lékaři a odborná veřejnost na změnu stravovaní a zdravý životní styl apelují už léta. Pokud tedy připustíme, že některé potraviny tělu pomáhají, pak je nad světlo jasné, že jiné působí negativně. Ale které to jsou?

Bolest kloubů známe všichni, jsou ale také průvodním znakem zánětů. Zdroj: wavebreakmedia / Shutterstock.com

Co je za bolestí kloubů?

V souvislosti s bolestivými klouby mluvíme o revma, artróze, osteoporóze, ale jsou i další méně známé a obvyklé důvody bolesti, jako burzitida nebo Bechtěrevovo onemocnění. Nicméně ve spojitosti s bolestí kloubů často mluvíme o zánětu. Zánětlivá onemocnění přímo souvisí s potravinami, jež konzumujeme a některá jídla záněty v podstatě přiživují. Chcete si ulevit od bolesti dlouhodobě, omezte je ve svém jídelníčku!

Bolí vás klouby pozor na cukr!

Vyvarujte se rafinovaným sacharidům! Jednoduché cukry naleznete v potravinách jako je stolní cukr, mléčné výrobky, ovoce a džusy a dokonce i med. Ano i vychvalovaný med je samý cukr, resp. cukr neobvykle vysoké koncentrace!

Mastné kyseliny musí být v rovnováze

Zatímco obvykle vypichujeme kvalitu a nezbytnost Omega 3 mastné kyseliny, Omega 6 je přesně to, čemu se chceme vyhnout. Naše tradiční místní strava nám, ale nenahrává. Ideální poměr Omega 6 a Omega 3 by měl být zhruba 1:1. Naneštěstí poměry mastných kyselin v západní způsob stravování je asi 10:1. Za nevhodné lze považovat všechny běžně používané oleje. Jsou to tedy slunečnicový, řepkový, kukuřičný nebo sójový olej. Ideálně je nahraďte olivovým olejem a máte nakročeno lepšímu zdravotnímu stavu.

Zčněte používat olivový olej. Zdroj: DUSAN ZIDAR / Shutterstock.com

Bolest přiživuje i lepek, mléko nebo zelenina

Lepek obsažený přirozeně hlavně v ječmeni, pšenici a žitu napovídá, že pokud se chceme lepku vyhnout bude dobré omezit pečivo, těstoviny nebo cereálie. Dnes již víme, že je to právě lepek, co způsobuje a živí záněty v těle.

Možná vás překvapí, že i některé zeleniny nejsou úplně vhodné. Jde konkrétně o brambory, lilek, ale i rajčata a papriky, jež zvyšují riziko vzniku zánětu. Bohužel i mléko a mléčné výrobky živočišného původu nejsou vhodné.

Nežli dietu, překonáte bolest?

Po výčtu potravin, které by měl člověk omezit nebo zcela vynechat se může zdát, že jde o příliš radikální dietu. A protože víme, že zázraky nelze čekat do druhého dne, ani nezačneme vážně uvažovat o omezení těchto potravin dlouhodobě. Chybí vám motivace? Zánět není jen krátkodobá reakce těla na poranění, je průvodním stavem mnoha zdravotních problémů, se kterými se potýkáme. Mezi tyto patří alergie, astma, cukrovka, obezita, onemocnění kardiovaskulárního systému, nebo například rakovina prsu či plic. Toto samozřejmě není úplný výčet, ale asi už rozumíte, že dietou redukující zánět v těle ovlivníte mnohem víc než jen bolest kloubů.