Potraviny, které čistí lymfatický systém a pomáhají proudit lymfě

Lymfatický systém je spolu s játry jednou z mnoha důležitých očistných částí těla. Většinou přirozenou detoxikaci zvládají na jedničku. Nezdravý životní styl však může způsobit zpomalení lymfy a způsobit zdravotní komplikace.

Kožní problémy, poruchy trávení, angíny, přibírání na váze, bolesti hlavy, únava, zvětšení mízních uzlin atp. To jsou jen některé příznaky problémů s lymfatickým systémem. Protože lymfatický systém nemá vlastní pumpu jako je srdce pro naši krev, musíme ho rozproudit my sami. K tomu pomáhá pravidelný pohyb, dýchání či pohyby trávícího systému. Svůj lymfatický systém podpoříte také tím, že se budete vyhýbat toxinům, chemikáliím a potravinám, které jsou těžko stravitelné. Tedy polotovarům či jinak zpracovaným potravinám plným konzervačních látek a umělých přísad. Do jídelníčku také zařaďte tyto potraviny. (Zdroj https://www.onegreenplanet.org/natural-health/foods-that-improve-lymphatic-flow-and-keep-the-body-balanced/)

1. Citrusy

Citróny, limetky, pomeranče, mandarinky a grapefruity. Všechny tyto potraviny obsahují spolu s vitamínem C silné enzymy, které podporují tělo a udržují plynulé trávení. Vychutnejte si denně kus ovoce, šťávu nebo smoothies.

2. Bobule

Bobule, zejména brusinky, mají antibakteriální účinky. Pomáhají také odbourávat přebytečný tuk. Konzumujte buď celé plody nebo neslazenou a nepasterizovanou šťávu.

3. Zelené listy

Chlorofyl je zeleným zázrakem. Má silné čisticí vlastnosti a příznivé účinky na krev, a tedy i na lymfatickou tekutinu. Čím tmavší zelená, tím má potravina chlorofylu více. Pravidelně si dopřejte špenát, listy pampelišky, brokolice, řepy nebo ječmene. Ideální je konzumace mladých lístků. Obsahují vitamíny A, C a K, vitamíny skupiny B, bílkoviny, železo a hořčík.

Může vás zajímat Zahrada Kořen pampelišky rozproudí lymfu, pročistí tělo i pleť, hojí žaludek Zahrada Sedmero léčivých plevelů na salát, do smoothie i polévky

4. Ořechy a semena

Chia, slunečnicová, dýňová, konopná a lněná semínka, ořechy, avokádo, ale také kokosový olej jsou skvělými bojovníky proti zánětu. Posilují také cévní tkáň, pomáhají vstřebávat vitamíny a minerály rozpustné v tucích a odstraňovat odpadní látky rozpustné v tucích.

Mořské řasy pomáhají tělu detoxikovat a eliminovat přebytečnou tekutinu Zdroj: Shutterstock.com / MaxCab

5. Adaptogenní byliny a mořské řasy

Kustovnice, ženšen, nebo echinacea. Tyto byliny pomáhají zmírňovat zánět a překrvení lymfatických uzlin a cév. Dají se sehnat v podobě prášku, tablet nebo sušených plodů. Mořské řasy jako spirulina nebo chlorella zase pomáhají tělu detoxikovat a eliminovat přebytečnou tekutinu, která se může hromadit ve tkáních a zpomalovat lymfatický systém. Kupujte však řasy v biokvalitě. Stejně jako houby do sebe lehce nasávají toxiny ze svého okolí.

6. Česnek

Česnek posiluje imunitní funkce a bojuje proti škodlivým mikrobům. Zlepšuje krevní oběh a pomáhá při čištění toxinů. Zvyšuje funkci lymfatického systému a má antibakteriální účinky.

7. Zázvor

Zázvor má blahodárné účinky na trávení a oběh, což jsou dva systémy, které jsou vázány přímo na lymfatický systém. Zázvor by se měl jíst pravidelně. Zařaďte ho tedy do vaření nebo si z něj udělejte čaj.

8. Kurkuma

Pomáhá snižovat zánět, ředí krev a zlepšuje krevní oběh. Tyto účinky podporují procesy lymfatického systému. Skvělá je také na ekzémy.

Pro zdravý lymfatický systém je třeba zařadit do běžného života aktivity, které rozproudí lymfu. Pomáhá meditace s hlubokým dýcháním, cvičení, strečink, suché kartáčování nebo masáž. Tu můžete provádět i doma.

Zdroj: www.youtube.com a farmazdravi.cz