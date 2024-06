Pokud dáváte tyto potraviny do mikrovlnné trouby, mějte se na pozoru. V mikrovlnce se totiž stávají toxickými, nebo vám mohou doslova explodovat. Jaké potraviny to jsou a co dělat jinak? Podívejte se.

Mikrovlnná trouba zachraňuje životy mnoha lidem. Když nestíháte do práce, a potřebujete do žaludku dostat něco teplého, mikrovlnka promění studené jídlo na teplé během pár sekund. To je samozřejmě obrovská výhoda, ale je potřeba být opatrní.

Protože pokud dáte do mikrovlnné trouby tato jídla, stanou se z nich jídla toxická. A nemusí se jednat jen o jídlo, nýbrž i na nápoje je potřeba dávat si pozor.

Youtube video, jak funguje mikrovlnná trouba, najdete na kanále Vědecké Kladivo:

Zdroj: Youtube

Co nedávat do mikrovlnné trouby

První věc, kterou byste neměli ohřívat v mikrovlnné troubě, je voda. Je to tak. Voda se v mikrovlnce sice ohřeje mnohem rychleji než ve varné konvici, ale zároveň to přináší jeden problém. Může se v mikrovlnce opravdu snadno přehřát.

Nemusíte si toho ani všimnout, ale jakmile přidáte sáček s čajem, lžičku a podobně. Ve vzácných případech může i explodovat. Proto raději nechte práci ohřívání vody na vaší konvici.

close info Profimedia zoom_in Nedávejte do mikrovlnky zpracované maso a brambory. Mohou vám způsobit opravdu nepříjemné problémy.

Jídlo, které by mělo do mikrovlnné trouby přijít pouze v případech nouze, jsou brambory. Pokud jsou brambory uvařené a nejsou okamžitě snědené nebo uložené do mrazáku, začnou se v nich tvořit spory bakterií.

Pokud brambory z druhého dne ohřejete v mikrovlnné troubě, bakterie se nezabijí. A to by vám mohlo způsobit velice podrážděný žaludek. Proto se vždy ujistěte, že porce, která nebyla snězená, nezůstane na talíři více, než je potřeba, a přesunete ji neprodleně do mrazáku.

Jídla, která se stanou toxickými

Zpracované maso jako je slanina, klobásy, obědové maso a podobně, by se do mikrovlnné trouby vůbec nemělo dostat. Pokud je totiž budete ohřívat v mikrovlnné troubě, jejich zahřívání vede k tvorbě produktů oxidace cholesterolu.

To je často spojováno s ischemickou chorobou srdeční. Může být však také spojeno se zánětem nebo hromaděním tlaku v tepnách. Proto dbejte na své bezpečí a zpracované maso ohřívejte v normální troubě nebo na pánvi.

Pokud vás někdy napadne, že chilli papričky nejsou samy o sobě dostatečně pálivé a chcete je ještě k tomu teplé, za žádnou cenu je neohřívejte v mikrovlnce. Chilli papričky totiž obsahují kapsaicin, to je sloučenina, která jim dodává sílu.

Když chilli papričku dáte do mikrovlnky, během jejich zahřívání se kapsaicin začne odpařovat do uzavřeného vzduchu v mikrovlnné troubě. Jakmile otevřete dvířka, vystavíte se výparům, které mohou podráždit a opravdu nehezky popálit vaše plíce, hrdlo, oči a nos. Proto chilli papričky raději orestujte na pánvi nebo opečte.

