Zánět je nepříjemným problémem, kterým si nejspíše párkrát v životě prošel každý. Nikdy ho nechcete zažít znova, ale přesto se vrací. Nyní vám ale poradíme, jak riziko zánětu snížit o celých 50% a není to zdaleka složité. Klíč je v potravinách.

Infekce, bakterie, toxiny či úraz. Zánět se tvoří jako přirozená reakce organismu, který vás chce bránit před těmito nepříznivými jevy. Bohužel to není příjemné, i když imunitní systém ho tvoří pro vaši pomoc. Věřte ale, že kdyby se vám zánět na postiženém místě nevytvořil, měli byste jen velmi nepříjemné i závažné problémy. Pokud se vám zánět nevytvoří například po nějakém úrazu, dojde k tomu, že škodlivé látky vám budou ničit látky zdravé.

Video o protizánětlivé stravě si můžete pustit na Youtube na kanále Bára Wolfová Balcarová:

Zdroj: Youtube

Příznaky zánětu

Mezi příznaky zánětu patří mnoho indikátorů, nejvýraznější je ale těchto pět. Máte zvýšenou teplotu a bolí vás klouby. Místo vašeho úrazu je zarudlé a oteklé. Nemůžete s ním hýbat, nebo vás pohyb na daném místě bolí.

Zánět může být virový nebo bakteriální. Virový zánět je velice nakažlivý a léčba může trvat několik dnů. Bakteriální infekce tvořící zánět je ale ještě horší, léčba může trvat i několik týdnů. Bakterie nejsou vždy škodlivé, některé vašemu tělu i prospívají. Vyskytují se prakticky všude, nedá se jim vyhnout, ale škodlivé bakterie infekci způsobí pouze, když je oslaben váš organismus.

Jak zánětu zabránit pomocí potravin

Abyste zabránili zánětům, musíte být hodní ke svému tělu a dobře o něj pečovat. Základem úspěchu je zdravá strava. To neznamená, že se musíte vzdát sladkostí, tučného jídla a vašich oblíbených pochutin. Jen potřebujete do svého těla dostat dostatek zdravých látek, aby vyvážily zkonzumované cukry, alkohol, nasycené tuky a podobně.

close info Profimedia zoom_in Pravidelná konzumace ovoce a zeleniny je nejen skvělá pro vaše tělo, ale i proti zánětům.

Zařaďte do svého jídelníčku více zeleniny a ovoce. Jen buďte opatrní, aby byly co nejméně průmyslově zpracované, protože to pak ubírá potravinám vitamíny, které vaše tělo nesmírně potřebuje. Dostaňte do svého těla živiny bohaté na vitamíny a probiotické látky. Ze zeleniny je to například zelí, květák, brokolice, normální či růžičková kapusta nebo rajčata a paprika. Z ovoce pak zaručeně převládá hroznové víno, jahody a třešně. Obsahují mnoho přírodních antioxidantů a polyfenolů, které významně stimulují imunitní buňky.

Nevyhýbejte se ani zdravým tukům. Ty jsou obsaženy v avokádu, kokosovém a olivovém oleji nebo například v olivách. Pokud neholdujete zelenině a nechcete se vzdávat masa, snažte se lehce omezit těžké vepřové nebo telecí a místo toho se občas přesuňte k rybám. Losos, ančovičky, makrely, sardinky, sledě. Ty obsahují neskutečné množství zdravých tuků a pokud je budete jíst pravidelně, budete zdraví jako rybky.

close info Profimedia zoom_in Losos obsahuje mnoho zdravých tuků, které vám zaručeně pomohou předejít zánětům.

Pokud máte mlsný jazyk a milujete sladké, smlsněte si na čokoládě s vysokým podílem kakaa, můžete přidat i mandle a vlašské oříšky. A pokud potřebujete dobýt energii, i v kávě se nachází množství polyfenolů, takže té se také vzdávat nemusíte.

Zdroje: www.superionherbs.cz, www.masks.cz