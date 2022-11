2x elixír mládí a dlouhověkosti: Jedna lžička ráno denně a brzy vám bude lépe

Připravte si domácí směsi, které kombinují jen ty nelepší, i když běžné, suroviny. Potraviny pro dlouhověkost vám dodají vitaminy i minerály, pročistí vaše tepny i střeva. Jak a co zkombinovat?

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, youtube.com, medonosna.cz, healthline.com

Domácí směsi pro dlouhověkost

Je pro vás zdraví na prvním místě a uděláte cokoli pro zdravou stravu a skvělou kondici? Tyto dva recepty vám samozřejmě dlouhý život nezaručí, nicméně jako všechno zdravé a na vitaminy a minerály bohaté jídlo, vám může pomoci.

Tyto směsi si můžete doma připravit jednoduše a za pomoci mixéru také ve vteřině. Co zkombinovat, abyste si každé ráno dopřáli lžičku toho nejlepšího, co nám příroda nabízí. Vyzkoušejte tyto dva recepty.

Jak připravit elixír dlouhého života?

Do mixéru nasypejte hrst vlašských ořechů a dva sušené fíky. Nechejte dobře rozmixovat a přidejte dvě lžíce sezamových semínek. Dobře omyjte citron, a pokud je chemicky neošetřený, rozkrájejte jej na větší kousky celý. Jestliže se vám nepodařilo koupit bio citron, tak jej zbavte kůry a nakrájejte, v obou případech zbavte pecek. Vhoďte kousky citronu bez pecek do mixéru a nechejte rozmělnit vše do husté kaše. Veškerou směs stěrkou seberte a dejte do zavařovací sklenice, ale ještě ji nezavírejte. Na závěr přidejte lžíci včelího pylu a medu. Dobře uzavřete a užívejte každý den po jedné lžíci.

Pyl se užívá jako samostatná léčebná kúra, anebo může být součástí směsi, jako v tomto případě. Zdroj: Shutterstock

Překvapuje vás použití včelího pylu? Ano, je to méně známý produkt, respektive o existenci pylu sbíraném včelami jistě víte, jen jste možná netušili, že se sbírá i ke konzumaci lidmi. Jsou to přesně ty hrudky pylu, které včelkám ulpí na nohou, když pijí nektar z květů. Tyto se však nestaly bílkovinovou potravou včel.

Novinka mezi potravinami pro dlouhověkost

Včelí pyl lze koupit ve specializovaných prodejnách sušený nebo mražený. Neměl by být však zcela vysušený, určitá vlhkost je nutná a také známkou kvality. Pyl vypadá jako hnědo žluté maličké hrudky, které jsou výjimečně vhodné jako doplněk stravy. Z vitaminů obsahují A, B, C, D, E a K, ale také jsou bohaté na minerály a aminokyseliny. Pyl se užívá jako samostatná léčebná kúra, anebo může být součástí směsi, jako v tomto případě.

Medový zázrak s česnekem a citronem

Druhý recept je docela jiný, pokud máte rádi česnek, pak by vás mohl zaujmout právě tento. Připravte si mísu se studenou vodou a rozmíchejte v ní lžíci jedlé sody. Do připravené lázně vložte dva citrony nebo limetky vcelku a mezitím si připravte další ingredience.

Očistěte od slupek dvě paličky česneku. Můžete je klidně rozmáčknout nožem na plocho, aby vám to šlo lépe od ruky. Nasekejte je nadrobno a nasypejte do zavařovací sklenice. Pak vyjměte citrony či limetky z vody, dobře je očistěte utěrkou a nakrájejte na drobné kousky. Zbavte citrony pecek, protože ty jsou velmi hořké, a nakrájejte na drobné kousky. Citrony přidejte do sklenice k česneku a vše zalijte medem, aby byly kousky ponořené v medu. Nechejte louhovat do dalšího dne a ze směsi používejte jen sirup, který vznikne. Lžíci sirupu rozmíchejte ve vodě nebo mléce a užívejte každé ráno.

Elixír z česneku, citronu a medu je zdravotní zázrak. Zdroj: Shutterstock

Jak vidíte, něco lepšího byste jen těžko hledali. Citrony jsou důležité nejen pro množství vitaminu C, ale také mají vliv na zdraví srdce, kyseliny obsažené v tomto ovoci působí jako prevence proti žlučovým a ledvinovým kamenům. Díky obsahu látky limonenu a naringeninu by mohly citrony působit také proti rakovině, ale to není zatím zcela jednoznačné. Nicméně mají prokazatelně vliv na zažívání, a tím i na redukci či udržení váhy.

Také česnek samozřejmě patří mezi potraviny, které aktivně napomáhají zdraví srdce a cév, udržení zdravé hladiny cholesterolu podobně jako vlašské ořechy, které jsou také považované za superpotraviny.