Potraviny, které vám prodlouží život až o 10 let. Možná to o nich nevíte

Chcete znát recept na dlouhý život? Vybírejte si správné potraviny a vsaďte na zdravý životní styl. Za pomoci některých jídel si totiž můžete klidně prodloužit život minimálně až o deset let.

Kdo by nechtěl trošku zbrzdit čas a vypadat neustále mladě a být vitální? Určitě se to týká každého z nás. Odborníci na výživu doporučují jíst pestrý a vyvážený jídelníček, který by měl obsahovat potraviny bohaté na antioxidanty, vitaminy a minerální látky. Zároveň není od věci odbourat potraviny, které nejsou tělu prospěšné a lidskému organismu nijak neprospívají.

Jezte pravidelně mořské ryby

Ryby jsou plné omega-3 mastných kyselin, které podporují srdeční aktivitu a pomohou vám v boji se srdečními chorobami, kterých stále přibývá. Mastné kyseliny totiž úspěšně pomáhají v boji se zánětem, který poškozuje krevní cévy. Následkem jsou časté mozkové příhody a mnohá další srdeční onemocnění. V dnešní době je nabídka velice pestrá i na našem domácím trhu, a tak si můžete vybrat z mnoha druhů. Na prvním místě si stojí losos, ale skvělou variantou je i tuňák, makrely a veškeré mořské plody.

Ryby jsou plné omega-3 mastných kyselin, které podporují srdeční aktivitu a pomohou vám v boji se srdečními chorobami. Zdroj: shutterstock.com

Česnek je zázrak

Když sníte celou hlavičku česneku během jediného dne, udělá to s vaším tělem hotové zázraky. Výborný je třeba pečený jako příloha právě k rybám. Česnek obsahuje mnoho prospěšných látek pro naše zdraví. Obzvlášť významné jsou fotochemikálie, které dokážou zastavit množení karcinogenních látek v těle a snižovat riziko rakoviny střev. Česnek báječně podporuje imunitu a uvádí do rovnováhy naši vnitřní mikroflóru. Zároveň je mocným přírodním antibiotikem a silným spolubojovníkem proti nezdravým bakteriím. Tato zázračná rostlina se začala pěstovat už před 5 tisíci lety. Zakládali si na něm především Římané, Asyřané, Egypťané, Řekové, Židé a Arabové. Dokonce i samotný Pythagoras česnek nazýval králem koření.

Olivový olej je tekuté zlato

Přesně takto se tento lahodný a zdravý mononenasycený tuk nazývá. Olivový olej je skvělý pro zdraví srdce, mozek a bezvadně slouží jako prokázaná prevence rakoviny. A to jsou nepřehlédnutelné argumenty k tomu, jak si příjemně prodloužit délku života. Nejzdravější je panenský olej lisovaný za studena a denně byste měli zkonzumovat alespoň dvě čajové lžičky. Zvykněte si na tento rituál hned po ránu a před spaním.

Bobulovité ovoce

Odborníci na výživu tvrdí, že život také zaručeně prodlouží malé sladké bobulky, jako jsou jahody, maliny, borůvky nebo ostružiny. Jsou totiž přímo nadupané vitaminy, a hlavně užitečnými antioxidanty. Nejenže posilují imunitu, ale zároveň účinně ničí škodlivé látky v těle. Takže si můžete být jisti, že i ve stáří budete zdraví a při plné síle. Jen tak pro zajímavost, studie prováděné na Harvardské univerzitě prokázaly, že už hrst borůvek nebo jahod za týden dokáže zajistit dlouhověkost, a navíc zabránit vzniku chorob, které se často objevují právě v pokročilém věku, například demence.

Čerstvá zelenina a ovoce

Dlouhá léta je známou informací, že na prvním místě by měla být strava plná ovoce a zeleniny. Je bohatá na důležité živiny a zároveň obsahuje minimální množství kalorií. A víte, které druhy vám zaručí opravdu dlouhý a zdravý život? Výzkumy dokázaly, že je to především brokolice, hroznové víno a salát.

Dlouhá léta je známou informací, že na prvním místě by měla být strava plná ovoce a zeleniny. Zdroj: shutterstock.com

Dopřávejte si pravidelně rajčata

Červená zralá rajčata jsou jedním z nejlepších zdrojů lykopenu. Jde o naprosto významnou živinu v boji proti rakovině, která v současné době patří mezi hlavní příčiny úmrtí vůbec. Snažte se je konzumovat v podobě rajčatové omáčky nebo polévky, protože tepelná úprava umožní tělu vstřebat více karotenoidu lykopenu. Ale čerstvá rajčata také nezatracujte a s radostí si na nich pochutnávejte.

