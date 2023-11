Dna je nemoc, která zatěžuje celý organismus, ale v první řadě klouby, které se potýkají s bolestivými záněty. Pacienti sami mají naštěstí v rukou hned několik trumfů, jimiž si mohou od bolesti alespoň trochu ulevit. Které to jsou?

S nemocí, kterou známe pod názvy dna nebo také pakostnice, se setkáváme již v záznamech z dávné historie. Tehdy “řádila” hlavně mezi bohatšími vrstvami, a to zvláště proto, že její rozvoj podporuje konzumace červeného masa, kterým chudí lidé naopak museli velmi šetřit. O co vlastně jde? Dna je zánětlivé onemocnění způsobené vysokou hladinou kyseliny močové v krvi. Mnohem častěji než ženy se s ní potýkají muži, a to hlavně ve vyšším věku. Jak takové onemocnění spolehlivě poznáme?

Jak se správně stravovat, když vás trápí dna? Podívejte se na youtube na video z kanálu ProCare:

Zdroj: Youtube

Bolavé klouby a únava

Dna se projevuje hlavně na kloubech, které jsou zarudlé, citlivé až bolestivé a oteklé. Často se nemocný člověk setká nejprve s bolestí palců u nohou, ale není to pravidlem. Postiženy bývají také větší klouby, jako jsou kotníky, kolena, ale také zápěstí a podobně. Jde-li o silnější ataku, pak jsou projevy dny spojeny také s horečkou, celkovou únavou a někdy dokonce zimnicí. Není-li nemoc správně léčena, opakují se problémy ve víceméně pravidelných intervalech u někoho v horizontu několika měsíců, u jiného pacienta třeba po několika letech.

Změna je důležitá

I když se nemocný člověk jistě kvůli zmiňovaným problémům vypraví k lékaři, může si částečně pomoci sám, a to hlavně změnou jídelníčku i celého životního stylu, samozřejmě směrem k tomu zdravějšímu. Jde o přísnou dietu bez potravin a tekutin, které rozvoj dny podporují. Jak již bylo uvedeno, jde v první řadě o červené maso, ale velmi škodí také jakékoliv množství alkoholu. Dále je naopak nutné nastavit správný a dostatečný pitný režim, a jak jen to tělo dovolí, hýbat se více než dřív. Je to opravdu nutné, protože bez náležité úpravy životního rytmu by se mohl takový pacient dříve či později potýkat s ještě závažnějšími problémy, hlavně ledvinovými či zažívacími, ale se dnou bývá spojena také dlouhodobá bolestivost svalů a hlavy, stejně jako konečná degenerace kloubů.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Dna se alespoň částečně zklidní při častější konzumaci jahod, pomerančů, banánů, avokáda nebo třeba kiwi, hrušek a bobulovin.

Jídlo, které přinese úlevu

V běžném životě se naštěstí setkáme s potravinami, které od pakostnice přirozeně ulevují. I když z toho milovníci masa možná nebudou mít velkou radost, jde hlavně o zeleninu a ovoce. Dna se alespoň částečně zklidní při častější konzumaci jahod, pomerančů, banánů, avokáda nebo třeba kiwi, hrušek a bobulovin, ale pomohou také zeleninové a ovocné šťávy (nikoliv ale slazené džusy). Nemocní lidé by měli do svého jídelníčku zařadit také vařené brambory, celer, nebo dušenou či vařenou mrkev, stejně jako luštěniny, jež nabídnou tělu vhodnou a neškodnou náhradu za živočišnou bílkovinu. Vhodné jsou také mléčné výrobky a celozrnné potraviny.

Voda, minerálka i bylinky

Jestliže jsme pacientům se dnou jednoznačně zakázali alkohol, může být pro ně potěšující informace, že čaj a káva jsou naopak nápoji, které pomohou jejich problémy zmírnit. K tomu je samozřejmě potřeba pamatovat na dostatečný přísun dalších tekutin, ideálně vody, alkalických minerálek a bylinných čajů. Pro tyto účely si pamatujme, že bude vhodná například pampeliška, kopřiva, třezalka nebo řebříček.

Stres nepomáhá...

Dna, které se také říkalo “nemoc králů”, právě proto, že vzniká při přebytku purinů v těle, jež se ukládají při konzumaci velkého množství živočišných bílkovin, se drží lidstva dodnes. Nyní ji nahrává kromě jiného také všudypřítomný stres a znečištěné životní prostředí. Snažme se proto nenahrávat jí víc, než je nutné a zdravým životním stylem jejímu vzniku předcházet.

Zdroje: www.herbalus.cz, euc.cz, www.prozeny.cz