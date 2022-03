Po těchto potravinách zhubnete tuky a vytvoří se vám svalová hmota

I když se odborníci stále přou o to, jaká dieta či jídelníček jsou nejpřínosnější a nejvhodnější pro redukci váhy, faktem zůstává, že proteiny neboli bílkoviny jsou pro tělo důležité. Právě potraviny obsahující velké množství bílkovin hubnutí napomáhají. Víte, které to jsou? Jaké vám pomohou hubnout?

Potraviny, hubnutí a bílkoviny

Diet a režimů jsou snad stovky. Trenéři fitness, ale i lékaři se mezi sebou přou o to, který způsob hubnutí je nejvhodnější a jak by měl jídelníček správně vypadat. Nezáleží jen na kaloriích. I když je to celé složitější, potraviny s vysokým podílem bílkovin lze rozhodně doporučit pro podporu hubnutí, tvorbu svalové hmoty i jako součást každého zdravého jídelníčku. Bílkoviny jsou pro organizmus důležité v mnoha ohledech. Pokud se domníváte, že jsou vždy jen živočišného původu, pak vůbec ne! Mezi potraviny bohaté na bílkoviny, které vám pomohou hubnout, patří také mnohé suroviny rostlinného původu.

Debatované je také množství bílkovin. Denní dávka by se měla pohybovat okolo 0,8 gramu na jeden kilogram vaší váhy.

Potraviny bohaté na bílkoviny

Vejce jsou sice kalorická, především žloutek, i plná cholesterolu, ale zároveň jsou rozhodně zdrojem bílkovin. A nejen těch. Obsahují také sodík, draslík, fosfor a vitaminy E i B6.

Vejce obsahují bílkoviny, sodík, draslík, fosfor a vitaminy E i B6. Zdroj: shutterstock.com

Kuřecí prsa se mohou zdát suchá, ale záleží jen na způsoby tepelné úpravy, která je na druhou stranu velmi rychlá. Kuřecí prsa obsahují vitamíny B, zinek i selen, samozřejmě jsou také zdrojem bílkovin, a to je pro hubnutí i tvorbu osvalení přínosné.

Řecký jogurt je bohatý na bílkoviny a hlavně nasytí. Jogurt můžete konzumovat v podstatě v jakoukoli denní dobu. Připravte si jogurtové dipy či omáčky na zeleninu. Kyselost jogurtu dokáže ideálně podtrhnout chuť zeleninových polévek. Kromě selenu a zinku obsahuje i vitamin A a B12.

Ryby Všichni víme, že bychom je měli jíst, ale kolik z nás se radami odborníků na výživu skutečně řídí? Ryby obsahují velký podíl bílkovin, ale také omega-3 kyseliny. Ryby obsahují také jód, selen i další vitamíny a důležité minerály.

Mandle i další ořechy jsou skvělým zdrojem bílkovin, ale také dalších zdraví prospěšných látek. Mandle obsahují hodně vlákniny, ale také draslíku, hořčíku, selenu či zinku. I malé množství mandlí či ořechů zasytí, dají se konzumovat bez úpravy a samostatně, ale ji jako součást pokrmů.

Mandle i další ořechy jsou skvělým zdrojem bílkovin. Zdroj: profimedia.cz

Luštěniny bohužel nejsou součástí běžného jídelníčku, tak jak to bylo dříve. Bez fazolí či hrachu se naši předci neobešli, a i když si nemohli dovolit drahé maso, luštěninami jejich tělo dostalo tolik proteinu, kolik bylo nutné. Luštěniny jsou často srovnávány s masem, jelikož z pohledu obsahu bílkovin jej mohou zcela nahradit. Tím se tedy luštěnyny stávají ideálním spojencem vegetariánů a veganů, kteří potřebují nahradit příjem bílkovin z masných výrobků.

Brokolice, kukuřice i brambory do potravin s vysokým obsahem bílkovin nepatří, ale rozhodně patří do každého zdravého jídelníčku. Nezapomeňte, že monotónní diety nejsou vhodné. Důležitá je pestrost. Nejen protože vás konzumace jedné potraviny brzy omrzí, ale také pro příjem rozmanitých nutričních látek.

Zdroje: kreativnija.cz, www.healthline.com