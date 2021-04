Potraviny, které brání nadýmání a pomohou vám zhubnout

Rozhodli jste se, že do plavkové sezóny zhubnete? Tím pádem vás mohl zarazit fakt, že po nastolení zdravého jídelníčku vaše břicho vypadá jak balónek. Dejte tomu čas, organismus by si měl zvyknout. Můžete mu však pomoci konzumací vhodných potravin.

Mandle

Mandle mají vysoký obsah dobrých tuků a jsou nabité bílkovinami a vlákninou. Obsahují také hořčík, který pomáhá budovat a udržovat svalovou tkáň.To z nich dělá perfektní svačinu, která vám nejen pomůže s plynatostí, ale také s hubnutím.

Vejce

Věděli jste, že vejce snižují hladinu hormonů signalizujících hlad - ghreliny? Navíc mají nízký obsah kalorií a jsou bohaté na živiny. Obsahují také všech 8 esenciálních aminokyselin, které pomáhají budovat zdravé svaly.

Zázvor

Jeho oddenek pomáhá jako prevence před nadýmáním, zažívacími problémy a nevolností. Obsahuje také látky, jež prohřívají organismus, urychlují metabolismus, stimulují trávicí enzymy, potlačují chuť k jídlu a pomáhají k účinnému spalování tuků. Navíc horký nápoj připravený ze zázvoru rozpouští hleny a má protizánětlivé účinky. (Zdroj: www.bezhladoveni.cz)

Máta

Mátový čaj se proti nadýmání doporučuje už po staletí. Mentol totiž pomáhá trávícímu systému, aby lépe pracoval. Navíc pomáhá snižovat chuť k jídlu. Studie publikovaná v Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine dokázala, že lidé, kteří každý den čichali každé dvě hodiny mátu v čerstvém stavu nebo jako esenciální olej, zhubli za měsíc v průměru 2,2 kilo. (Zdroj: www.eatthis.com)

Řecký jogurt

Plnotučné řecké jogurty obsahují dobré probiotické bakterie, které pomáhají udržovat efektivní fungování trávícího systému a snižují žaludeční nepohodlí, jako je nadýmání. Dobré zdraví střev a efektivní trávicí systém je klíčem k udržení plochého břicha.

Chřest

Chřest má velmi nízký obsah kalorií a působí jako diuretikum, které pomáhá zmírňovat zadržování vody a snižovat nadýmání. Je také dobrým zdrojem inulinu, jenž pomáhá udržovat zdravý trávicí systém.

Fermentovaná zelenina

Fermentované potraviny jako kimchi nebo naše klasické kysané zelí, podporují dobré bakterie ve střevě, pomáhají trávení a lepšímu vstřebávání živin. Dobré zdraví střev snižuje nadýmání a nepohodlí z něj plynoucí. Další dobrou zprávou je, že může i minimalizovat chutě na sladké.

Olivový olej

Vysoce kvalitní extra panenský olivový olej (extra virgin olive oil, zkráceně EVOO) je převážně tvořen mononenasycenými tuky. Tyto zdravé tuky snižují hladinu špatného cholesterolu v těle a zvyšují hladinu dobrého cholesterolu v krvi. Je to také zdravá alternativa k salátovým dresinkům a je skvělý na vaření. Ani s touto superpotravinou to však nepřehánějte. Je to totiž stále tuk. (Zdroj: 28bysamwood.com)