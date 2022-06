Abyste se v plavkách nestyděli: S těmito potravinami vám tloušťka nehrozí

Léto je tu a vy chcete shodit ještě nějaké to kilo do plavek? Pak jezte tyto potraviny, nestojí moc peněz, a přitom nehrozí, že byste po nich ztloustli.

V zimě jste možná nějaké to kilo navíc zvládali schovat pod teplé svetry, ale přichází léto a s ním i plavková sezóna. Pokud tedy chcete shodit nějaké to kilo, poradíme, s jakými potravinami se vám to podaří.

Základem je samozřejmě odstranit ze svého jídelníčku sladkosti (čokoládu, dortík, či zmrzlinu si dávejte jen výjimečně), vyhýbejte se obloukem fast foodům, nejrůznějším polotovarům, smaženým jídlům či brambůrkám. Omezit byste měli i tučná jídla, jako jsou například bůček nebo sádlo, ale i přeslazeným limonádám a džusům.

Sacharidy je vhodnější přijímat ve formě ovoce nebo medu, ale také jen v rozumné míře. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Pokud chcete zhubnout, omezte sacharidy

Abyste vypadali v plavkách dobře, zkuste omezit sacharidy, to znamená pečivo z bílé mouky či jiné přílohy. A není vhodné to ani příliš přehánět s konzumací ovoce. I konzumace ovocných sacharidů negativně ovlivní vaše snahy o hubnutí. Když to s cukry jakéhokoli původu totiž přeháníte, nekontrolovatelně tloustnete. Ideálně si je dopřávejte dopoledne, kdy je člověk nejvíce aktivní, maximálně k obědu, odpoledne nebo dokonce večer na ně ale už zapomeňte.

Vhodné jsou:

ryby

libové maso

vejce

tvaroh

jogurty

zelenina

Tyto potraviny jsou zdravé, výživné, energeticky bohaté, dietní a v neposlední řadě vás skvěle zasytí.

Pokud však chcete shodit, budete muset udělat více. Rozhodně přidejte do svého jídelníčku bílkoviny. Kromě masa jsou ideální také luštěniny, jako třeba cizrna, fazole, čočka, sója, tofu nebo jiné veganské alternativy.

Zeleninu můžete jíst každý den dle libosti, dodává totiž tělu vitamíny a minerály, pročišťuje ho, zasytí a brzdí chutě na sladké.

Zelenina dodá vitamíny a zkrášlí postavu. Zdroj: Shutterstock.com

Důležitou součástí hubnutí je i pitný režim

Dalším důležitým aspektem hubnutí je pitný režim. Každou hodinu byste měli vypít sklenici čisté vody, a pokud je velké horko, tak ideálně dvě. Pokud víte, že nejste schopni toto dodržet, řiďte se alespoň pravidlem sklenka vody před každým jídlem a sklenka vody po jídle. Budete se cítit plnější a méně toho sníte, navíc se vám bude lépe trávit.

S krabičkami vás hlad nepřekvapí

Nevíte, jak docílit pravidelnosti ve stravování? Vyzkoušejte staré dobré krabičky! Každý den si připravte pět malých porcí zdravého jídla do krabiček a pravidelně je konzumujte. Nepřekvapí vás pak hlad a vaše tělo si zvykne, že dostává pravidelně najíst a nebude si kumulovat tuk. Navíc budete moci ušetřený čas, který byste strávili každý den přípravou každého jídla zvlášť, využít jinak. Třeba procházkou nebo lehkým cvičením! Pak půjdou kila dolů ještě rychleji, a to už se opravdu vyplatí.

