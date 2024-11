Úsměv jako z amerického filmu by chtěl mít kdekdo, ale málokdo z nás má takovou výhodu, že by mu zuby přirozeně nežloutly. Abychom tomu zabránili, musíme samozřejmě pečlivě dodržovat ústní hygienu, ale někdy stačí sáhnout také po správných potravinách, které část práce odvedou samy.

Pravidelné čištění zubů, používání ústní vody, návštěvy lékaře i hygienisty. To všechno a ještě více se snažíme dělat pro zářivý a nádherně bílý úsměv. K tomu všemu ještě můžeme přidat seznam “zakázaných” potravin a hlavně nápojů jako je káva, sycené limonády a podobně, které jednak naleptávají a tím poškozují sklovinu zubu (který je pak hodně složité skutečně dobře vyčistit) a jednak aktivně obarvují jeho povrch. Co kdybychom ale jinými potravinami mohli zuby nejen nepoškozovat, ale dokonce čistit? Může se to zdát jako příběh z oblasti sci-fi, ale je to ověřená realita.

Bělení zubů se věnuje také video na youtube od Insider Tech:

Zdroj: Youtube

Chutně a účinně s jahodami

Jednou z velmi příjemných možností, jak zcela přírodní cestou pomoci zubům k oslnivé bělosti, jsou jahody. Krásné sladké červené jahody totiž obsahují kromě dalších látek také kyselinu jablečnou, která dokáže pomoci s odstraňováním tmavších skvrn ze zubů. Jahody také díky své textuře zvládají zatočit s plakem, který se na zubech v průběhu dne usazuje.

Jak si čistit zuby jahodami?

Jak je můžeme použít k čištění a hlavně bělení zubů? Nejjednodušší je samozřejmě jejich klasická konzumace – i ta může pomoci. Chceme-li ale dosáhnout ještě lepšího a intenzivnějšího účinku, můžeme jahody rozmačkat, nanést na zuby třeba klasickým kartáčkem a počkat několik minut. Výhodou je, že následně stačí polknout, zuby si vyčistit jen kartáčkem bez pasty a ústa vypláchnout čistou vodou.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Které potraviny bělí zuby?

Jablka také pomohou

Podobně jako jahody budou na zuby působit také jablka. I ona totiž obsahují kyselinu, která dostala svůj název právě podle nich, tedy kyselinu jablečnou. Sliny, které se tvoří při pojídání a hlavně při pečlivém kousání jablka, pomáhají odstraňovat plak, který je také důvodem nevzhledného úsměvu. Je dobré konzumovat jablka spíše klasickým způsobem než nastrouhaná. Právě jejich mělnění v ústech, kdy hrubší části přicházejí do kontaktu se zuby, udělá největší kus práce.

Nic se nesmí přehánět

V obou výše zmiňovaných případech je třeba si uvědomit, že ačkoliv je pomoc kyseliny jablečné s čištění zubů vítaná, stále jde o látku, která ve vyšší koncentraci či při dlouhodobém působení může nadělat více škody než užitku. Proto i čištění zubů těmito přírodními látkami raději nepřehánějme.

Sýry pro kvalitnější a bělejší zuby

Kromě ovoce můžeme využít k bělení zubů také další potraviny, mezi které patří dokonce i sýry. Jak je to možné? Sýr sám o sobě zuby vlastně nebělí, ale díky obsahu vápníku, který je nezbytný k posilování kostí (a zuby mezi takové kosti jednoznačně patří), působí na jejich zpevnění. Poškozené zuby s erodující sklovinou nemohou být nikdy dokonale bílé.

K zacelení tohoto problému pak pomůže v sýru obsažený kasein, jenž je k tomuto účelu jako stvořený. Stejně jako u ovoce, i sýr bude lepší nakrájet třeba na kostičky než na plátky. Mechanické zpracování jeho větších kousků v ústech pomůže s odstraněním případného plaku na zubech.

Jsou i další pomocníci

Jmenované tři potraviny se dokáží velmi účinně postarat o váš chrup, navíc si ještě pochutnáte. Stejně tak ale můžete použít například celer, případně žvýkačky bez cukru, které budou třením o zuby automaticky čistit jejich povrch od stále se usazujících bakterií. Kterou možnost vyzkoušíte právě vy?

