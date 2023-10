Máte problémy s usínáním a už nevíte, co si s nimi počít? Možná je to ovlivněno vašimi stravovacími návyky a jídlem, které si před spaním vychutnáváte. Poradíme vám, co nejíst na noc.

Každý má někdy problém s tím, že mu trvá dlouho, než se přesune do světa spánku. Pokud ale máte tyto problémy běžně, nedá se to již svést na lunu v úplňku. Než však přejdete k práškům na spaní, zkuste méně radikálnější řešení.

Večerní rutina

Zamyslete se nad tím, co před spaním děláte. Je třeba, abyste se zaměřili na svou večerní rutinu. Ideální je před uložením do postele nekoukat na sociální sítě. Pokuste se co nejvíce uklidnit. Dopřejte si relaxační koupel, vyhněte se zbytečným světlům. Namísto koukání do telefonu, či na televizi, si raději přečtěte knihu.

Pokud vám dělá problém usnout v naprostém tichu, můžete si pustit relaxační hudbu beze slov nebo nějaký uklidňující podcast. Důležité je, aby vaše tělo bylo uvolněné a tím se připravilo na spánek. Pokud jste ve stresu, je dobré pamatovat na přísloví „ráno moudřejší večera“ a na noc vypustit problémy z hlavy.

Kvalita spánku není samozřejmost

Ne každý si dopřává kvalitní spánek. Z pravidla platí, že byste měli spát 7 až 8 hodin. Každý samozřejmě má své individuální potřeby a každý funguje jinak. Ale i jídlo a pití může určit, jestli se vyspíte dobře nebo špatně.

Látky, které před spaním pouštíte do svého organismu, jsou schopny ovlivnit průběh nadcházející noci. Není důležité pouze co jíte, ale také kdy. Než se pustíte do hodování těsně před ulehnutím do postele, mějte na paměti, že jídlo rozproudí váš trávicí systém a pak vám usínání bude dělat velký problém.

Čemu se vyhnout

Každý organismus reaguje trochu jinak, ale na čem se můžou shodnout takřka všichni je, že cukry nesvědčí před spaním nikomu. Sladkému se proto vyhněte, protože může způsobit výrazný růst hladiny cukru v krvi. Než se organismus zase uklidní, zabere to hodinku až dvě.

Neslazené jogurty, tvarohy nebo pečivo se doporučují, jelikož obsahují tryptofan, který na spánek reaguje pozitivně. Pokud jste intolerantní na laktózu, nezoufejte. Tryptofan obsahuje i cizrna. Dále se vyhněte pálivým a nadýmavým pokrmům.

Vhodné i nevhodné nápoje

Co se týče pití, spoléhejte především na své zkušenosti. Pokud vám dělá problém kofein, vyhněte se kávě. Kofein ale obsahují i některé čaje, například černý, zelený, ovocné čaje, které navíc obsahují i cukry, takže těm se raději vyhněte obloukem. Bylinkové čaje a voda vám naopak pomohou se uvolnit a usnete po nich rychle.

Čaj, který se výrazně doporučuje na spaní, je meduňkový, levandulový nebo heřmánkový. Další pití, kterému je vhodné se vyhnout, je alkohol. Když si dáte dvě skleničky u večeře, samozřejmě to nevadí, ale dávejte si pozor, abyste nepřekročili vaši hranici. Pak je obtížné usnout a mohli byste se často budit, protože vaše tělo si bude žádat vodu.

