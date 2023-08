20 běžných potravin, které potlačují chuť na sladké. Skvělé pro ženy nad 50

Kdy vás nejčastěji honí chuť na sladké? Celý den? Nebo hlavně po jídle? Máte vždy něco sladkého ke kávě nebo čaji? Milujete sladké snídaně? Pokud však chcete zhubnout nějaké to kilo, není to úplně ideální. Máme pro vás tipy na potraviny, které chuť na sladké spolehlivě potlačí. Které to jsou?

Zdroje: www.healthline.com, www.everydayhealth.com Jak krotit chuť na sladké? Takové chutě vnímáme různě a má se zato, že s vyváženým jídelníčkem bychom měli trpět chutí na sladké jen výjimečně. Pravdou je, že naše tělo ovlivňuje celá široká škála faktorů, díky nimž jsme přežili až doposud. Existuje totiž také evoluční faktor, který lidem vštípil, že sladké je kaloricky hodnotné, a proto skvělé pro přežití. Ale na druhou stranu je význačným činitelem také závislost na sladkém, kterou si také již po několik generací pěstujeme. A co teprve, když bychom začali o emocích, smutku a žalu, které také podporují konzumaci sladkého i přejídání. Pokud se snažíte zbavit chutě na sladké a z jakýchkoli důvodů se snažíte je potlačit, může vám s tím pomoci i samo jídlo. Existují totiž potraviny, které vám mohou významně ulehčit boj s chutěmi. Které to jsou?



Podívejte se na toto krátké video, kde vám také Blendea.cz představuje způsoby jak se zbavit chuti na sladké: Potraviny, které potlačují chuť na sladké Borůvky, jahody, maliny a ostružiny jsou přirozeně sladké a plné vlákniny. I tyto patří mezi potraviny snižující chuť na sladké a fungují spíš preventivně. To stejné platí pro mandle, vlašské ořechy a pistácie, které obsahují zdravé tuky a bílkoviny, které vás zasytí. Také malé množství mandlí, pistácií nebo vlašských ořechů pomáhá snížit chuť na sladké. Zdroj: shutterstock.com Vynikající je také řecký jogurt, který je významný vysokým obsahem bílkovin a probiotik, může pomoci zvládnout chuť na sladké jídlo a podpořit zdraví střev. Ovesné vločky jsou dobrým zdrojem komplexních sacharidů a vlákniny, které podporují stálou hladinu krevních cukrů, což je nesmírně důležité pro omezení mlsání. Avokádo je bohaté na zdravé tuky a vlákninu, napomáhá i krotit chutě. Další exotickou plodinou jsou sladké brambory čili batáty. Jsou přirozeně sladké a bohaté na vlákninu a vitaminy. Batáty jsou jednou z nejzdravějších plodin. Stačí je upéct ve slupce a máte vynikající svačinu. Zdroj: shutterstock.com Také tmavá čokoláda vám pomůže držet se na uzdě. Vybírejte čokoládu s minimálně 70% obsahem kakaa, která obsahuje méně cukru a může s mírou uspokojit chutě. Skořice v jídlech i nápojích napomáhá udržet vyrovnanou hladinu krevních cukrů, což je důležité pro vnímání chutí na sladké. Chia semínka mají vysoký obsah vlákniny a dokážou absorbovat tekutiny, což vám pomůže cítit se déle sytí. U nás méně obvyklá cizrna je plná bílkovin a vlákniny, které udržují mlsání na uzdě. Připravit ji můžete například ve formě hummusu, což je oblíbené jídlo blízkovýchodních národů. Ale dnes se dostává do popředí například i jako hodnotný zdroj rostlinných bílkovin. Hummus se připravuje z cizrny a rozhodně patří do vyváženého jídleníčku. Zdroj: Shutterstock.com / Anna_Pustynnikova Nápoje, které zkrotí vaše chutě Říká se, že hlad je převlečená žízeň a vskutku na tom něco je. Pokud budete dostatečně hydratovaní, rozhodně budete méně trpět hladem a chutěmi na sladké. Pijte proto vodu. Jestliže vás neláká čistá pramenitá, pak můžete sáhnout také po jemně perlivé vodě, s citronovou šťávou chutná skvěle. Mezi významné nápoje regulující chuť na sladké patří určitě i zelený čaj, ale také mnohé bylinné čaje. Do této kategorie patří heřmánkový, mátový nebo zázvorový, ovšem bez cukru. Také kombucha vám může pomoci, stejně jako kokosová voda, zeleninové šťávy nebo voda smíchaná se lžicí jablečného octa. Čtěte také: 12 jednoduchých kroků, jak se po 50 vyhnout cukrovce: Cukr není hlavní spouštěč 5 Čtěte také: Zkusili byste sníst rybu fugu? Když by byla špatně připravená, zemřeli byste