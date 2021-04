Potraviny, které rozhodně nejezte před tím, než budete pít alkohol

Dáte si kávu předtím, než vyrazíte na večírek? Nebo se stavíte na nějakém indickém jídle či sushi? Pozor, nevhodné jídlo dokáže zhoršit případnou kocovinu. Dobře se najíst před tím, než vypijete pár skleniček, je určitě dobrý nápad. Některé potraviny se však před konzumací alkoholu nedoporučují.

Dát si pár skleniček na lačný žaludek je rychlá cesta ke zkáze. Před očekávanou alkoholovou smrští jsou vhodné především potraviny bohaté na bílkoviny, a dobrou volbou jsou spíše tučnější jídla. Obecně by se měly volit těžší, hůře stravitelné pokrmy. Organismus bude mít dost práce s jejich trávením a tak bude nástup účinků alkoholu o něco pomalejší.

Co pomůže ráno, škodí večer

Káva je vhodná především ráno po konzumaci alkoholu Zdroj: Reda.G / Shutterstock.com Kterým potravinám se před konzumací alkoholu raději vyhnout, protože mohou tělu dokonce uškodit? Z části jsou to paradoxně také ty, které druhý den s kocovinou pomáhají. Ráno se totiž tělo potřebuje zbytkového alkoholu zbavit, a tak se docela hodí, když organismus jede na plné obrátky. Ovšem večer je to přesně naopak. Takže káva může pomoci, když už máte tak akorát dost a je čas začít střízlivět, ale před tím, než začnete pít rozhodně dobrou volbou není. A to hned z několika důvodů – především kofein dokáže skutečně efektivně zrychlovat metabolismus (toho ostatně velmi umně využívá většina spalovačů tuků). Jakmile dostane nastartovaný metabolismus něco ke zpracování, pustí se do toho. Takže účinky alkoholu poznáte mnohem dříve.

Pozor na dráždivá jídla

Kari obsahuje pálivé koření Zdroj: julie deshaies / Shutterstock.com Kromě toho není káva nijak zvlášť přívětivá k žaludečním sliznicím. Ty dostanou pořádně zabrat už účinky alkoholu. Pokud jejich podráždění zesílíte ještě kávou, odnesete to nepříjemným pálením žáhy a žaludeční nevolností. Vlastně totéž, co platí o kávě, bychom mohli říci i o druhém oblíbeném stimulantu, tedy chilli. Zajít si cestou na večírek do thajské či indické restaurace a vybrat si tam to nejpálivější, co mají na lístku, je v každém případě chyba. I tady platí, že chilli zrychluje metabolismus a tudíž pomůže i rychlejšímu vstřebávání alkoholu do těla, a samozřejmě ani dráždivé účinky na sliznice nelze v tomto případě opominout. S pálivým jídlem navíc dostanete ještě mnohem větší dávku „dráždidla sliznic“ než v případě malého espressa.

Pozor na množství soli

Pistáciové oříšky patří k oblíbeným pochoutkám, ale obsahují velké množství soli Zdroj: ribeiroantonio / Shutterstock.com Lékaři obecně varují před množstvím soli v naší potravě. Ale co by to bylo za party, kdyby na ní nebyly mističky se slanými oříšky, tyčinkami či chipsy. Jenže ouha. Většina lidí dobře ví, že sůl na sebe dokáže vázat vodu a k tomu ještě působí močopudně. Navíc vyrovnávání příliš vysoké hladiny soli v těle mají na starosti hlavně ledviny a játra. I alkohol při odbourávání a vyplavování působí dehydrataci organismu. Proto máme po větším alkoholovém opojení takovou žízeň. Když navíc odvodnění zesílíte ještě obrovskou dávkou soli zkonzumované s oříšky či jinými pochutinami, koledujete si o pořádnou ranní bolest hlavy. A to už nemluvíme o tom, že ledviny a játra dostanou pořádně zabrat.

Sushi raději k obědu

Do problémů vás dostane i sushi. Nemusíte k němu zrovna popíjet saké a opít se už při večeři. Riziko představuje sójová omáčka, která k tomuhle pokrmu neodmyslitelně patří. Ta průměrně obsahuje ve 100 ml až 20 gramů soli, což už je pořádná nálož. A ani samotné sushi není výhrou. Přestože rýže je dosti sytá a před prohýřenou nocí žaludek dostatečně zaplní, syrová ryba by vám moc dobře udělat nemusela. Zejména, když si následně podráždíte žaludek alkoholem.

Pro jednou zapomeňte na zdravou stravu

I když se jinak snažíte jíst co nejlépe, před odchodem na oslavu pro jednou na zdravou stravu zapomeňte. Prostě tentokráte si dejte raději pořádný kus masa než salát. Pokud se stavíte v dobré restauraci, i kvalitní hamburger pomůže (fast food tady raději ne, hlavně kvůli soli). S porcí zeleninového salátu to totiž bude vlastně stejné, jako byste nic před pitím nejedli. A pokud si k večeři nic jiného představit neumíte, sáhněte aspoň po nějakém s plátkem hovězího či aspoň kuřecích prsou.

