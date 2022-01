Běžné potraviny, které krom alkoholu škodí ledvinám, ale většina lidí to netuší

To, co jíme, se odráží bezprostředně na našem zdravotním stavu. Dobrá životospráva, zdravý pohyb a celkově životní styl jsou zárukou lepšího a kvalitnějšího života. Navíc každý nemocný orgán v našem těle může být některými potravinami buď posílen, nebo ještě více zraněn. Pokud vás trápí špatná funkce ledvin, pak byste se měli vyvarovat těchto potravin.

Ledviny jsou jedním z klíčových orgánů našeho těla, a to i přesto, že s jednou ledvinou se dá kvalitně a plnohodnotně žít. Ledviny zajišťují filtrování krve, odstraňování odpadních látek močí, produkci hormonů, vyrovnávání minerálů i udržování rovnováhy tekutin v těle.

Pro onemocnění ledvin existuje celá řada rizikových faktorů a k těm nejčastějším patří nezvládnutá cukrovka a vysoký krevní tlak. Na funkci ledvin ale mají vliv i alkoholismus, srdeční onemocnění, hepatitida C a HIV.

Ledvinové kameny jsou jedním z hojných onemocnění. Zdroj: Profimedia

Ledviny coby čistička těla

Když jsou ledviny poškozené a nejsou schopné správně fungovat, může se v těle hromadit tekutina a v krvi se pak hromadí odpadní látky. Ale i správná strava může přispět k lepší funkci ledvin. Vyhýbání se určitým potravinám nebo jejich omezení může pomoci snížit hromadění odpadních látek v krvi, zlepšit funkci ledvin a zabránit jejich dalšímu poškození.

Konkrétní diety se přitom liší v souvislosti s každým daným onemocněním – odlišnou dietu drží tedy ten, kdo trpí časnými stádii chronického onemocnění ledvin, než ten se stadiem konečným, a zcela jinou dietu bude mít člověk chodící na dialýzu.

Ledvinová dieta „na míru“

U osob s chronickým onemocněním ledvin nemohou ledviny dostatečně odstraňovat přebytečný sodík, draslík nebo fosfor. V důsledku toho jsou tito lidé vystaveni vyššímu riziku zvýšené hladiny těchto minerálních látek v krvi. I proto právě dieta šetrná k ledvinám – tzv. renální dieta - obvykle omezuje sodík na méně než 2 300 mg denně, stejně jako příjem draslíku a fosforu. Stejně tak mohou mít poškozené ledviny problémy s filtrací odpadních produktů metabolismu bílkovin, proto by tito lidé měli omezit množství bílkovin ve stravě, pokud nejsou na dialýze. Naopak osoby s konečným stadiem onemocnění ledvin, které podstupují dialýzu, mají naopak zvýšenou potřebu bílkovin.

Ke zdraví ledvin přispívá vhodná strava. Zdroj: Profimedia

Čeho se rozhodně vyvarovat

Limonády, konzervy a brambůrky

Při ledvinové dietě je třeba se vyhýbat tmavě zbarveným limonádám, protože obsahují fosfor v aditivní formě, která je pro lidské tělo vysoce vstřebatelná. Navíc tyto limonády obsahují hodně kalorií a cukru a mnoho výrobců do nich během zpracování přidává fosfor proto, aby zlepšili chuť, prodloužili trvanlivost a zabránili změně barvy.

Konzervované potraviny, jako jsou polévky, zelenina a fazole, lidé často kupují kvůli nízké ceně a pohodlnosti. Většina z nich ale obsahuje vysoké množství sodíku, protože sůl se přidává jako konzervační látka, aby se prodloužila jejich trvanlivost. Ke snížení celkové spotřeby sodíku je pravděpodobně nejlepší vyhýbat se konzervám s jeho obsahem.

Rovněž zpracované potraviny mohou být hlavní složkou sodíku ve stravě. Příkladem je mražená pizza, jídla připravovaná v mikrovlnné troubě a instantní nudle. Při ledvinové dietě je nejlepší tyto potraviny omezit.

Také zpracované maso je dlouhodobě spojováno s chronickými onemocněními a obecně je považováno za nezdravé kvůli obsahu konzervačních látek. Příkladem jsou třeba párky v rohlíku, slanina, sušené maso a klobásy. Zpracované maso má navíc vysoký obsah bílkovin a soli a při ledvinové dietě by se mělo konzumovat s mírou

Rovněž extrémně slané pochoutky, kteří všichni rádi mlsáme jen tak během dne, by měly být výrazně omezeny. Zejména se jedná o preclíky, chipsy, křupky a krekry, včetně slaných tyčinek. Tyto svačinky připravené k okamžité konzumaci bývají chudé na živiny a mají poměrně vysoký obsah soli. Navíc jsou jaksi „návykové“ a je snadné sníst větší než doporučenou velikost porce těchto potravin, což často vede k ještě většímu příjmu soli, než bylo zamýšleno.

Fazole a konzervované jídlo nejsou při nemoci ledvin vhodé. Zdroj: Profimedia

Některá zelenina a ovoce, zejména ovoce sušené

Ledvinové kameny jsou jednou z příčin, které mohou dále poškozovat ledvinovou tkáň a snižovat funkci ledvin. Zelená listová zelenina, jako je švýcarský mangold, špenát a červená řepa, je plná draslíku, zejména pokud je podávána vařená. I když se jejich porce při vaření zmenší, obsah draslíku v nich zůstává stejný. I proto je lepší se těmto potravinám vyhnout, máte-li s ledvinami potíže.

Nevhodné je i avokádo, ač je často vyzdvihováno pro své výživné vlastnosti, včetně tuků prospěšných pro srdce, vlákniny a antioxidantů. Osoby s onemocněním ledvin by se mu však měli vyhnout, a to kvůli zvýšenému zdroji draslíku.

Omezte i banány! Banány jsou sice bohatým zdrojem draslíku, ale při ledvinové dietě je právě z tohoto důvodu lepší je omezit. Místo banánu si raději dejte ananas.

Pomeranče a pomerančový džus mají vysoký obsah draslíku a při ledvinové dietě by se měl jejich obsah omezit. Zkuste místo nich hroznové víno, jablka, brusinky nebo jejich šťávy.

Sušené ovoce obsahuje 3–5krát více mikroživin než čerstvé ovoce Zdroj: profimedia.cz

Stejně tak byste měli omezit nakládané okurky, olivy a pochutiny, kterým Angličané říkají picles. I ony mají vysoký obsah sodíku.

Co je velmi překvapující, jsou meruňky, a to zejména sušené. Meruňky jsou bohaté na vitamin C, vitamin A a vlákninu, ale mají i vysoký obsah draslíku, který je ještě koncentrovanější v meruňkách sušených. A není to jediné sušené ovoce – omezit byste měli i datle, rozinky a sušené švestky. Ze stejného důvodu – tedy kvůli draslíku, bychom měli omezovat i brambory, včetně batátů. Přestože dvojí vaření snižuje asi o polovinu obsah draslíku v bramborách, je důležité si uvědomit, že touto metodou se obsah draslíku v bramborách neodstraňuje. Totéž platí i o rajčatech.

Tmavý chleba, rýže a mléčné výrobky

Také výběr správného chleba může být pro osoby s onemocněním ledvin matoucí. Zdravým jedincům se často doporučuje celozrnný chléb namísto rafinovaného chleba z bílé mouky. Jedincům s onemocněním ledvin se však obvykle doporučuje bílý chléb oproti celozrnným druhům. Důvodem je obsah fosforu a draslíku - čím více otrub a celých zrn chléb obsahuje, tím vyšší je obsah fosforu a draslíku.

Stejně jako celozrnný chléb je i hnědá rýže celozrnná a má vyšší obsah draslíku a fosforu než její bílý protějšek. Při ledvinové dietě je proto lepší kontrolovat porce celozrnné rýže nebo ji omezit. Bílá rýže, bulgur, pohanka a kuskus jsou vhodnými alternativami.

Výběr správného chleba může být pro osoby s onemocněním ledvin matoucí. Zdroj: Anna Vol / Shutterstock.com

Rovněž konzumace příliš velkého množství mléčných výrobků ve spojení s jinými potravinami bohatými na fosfor může být u osob s onemocněním ledvin škodlivá pro zdraví kostí. Mléčné výrobky mají také vysoký obsah bílkovin, proto je lepší omezit jejich příjem, aby se zabránilo hromadění bílkovinného odpadu v krvi.

Dodržování ledvinové diety se může někdy zdát skličující a poněkud omezující. Pokud se vám zdá, že je těchto potravin daleko více, než jste si mysleli, pak je to možné. Vězte ale, že osobní uvědomění si a disciplína vám mohou pomoci výrazně zvýšit funkci vašich ledvin, pomoci jim, a vy tak budete moci vést lepší život. Spolupráce se zdravotnickým pracovníkem a renálním dietologem vám však může pomoci sestavit renální dietu specifickou pro vaše individuální potřeby.

Zdroje: 1md.org/article/, www.kidneyxpert.com/blog, www.mix24.cz