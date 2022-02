Potraviny, které škodí mozku víc než alkohol, a většina lidí to vůbec netuší

Mozek je nejsložitějším systémem lidského těla. Víte, v jakých věcech se omezovat, či dokonce čemu se vyhýbat, abyste si svůj mozek nepoškodili? Zdaleka se nejedná jen o alkohol!

I když většina z nás má vryto do paměti, že mozku ubližuje například sledování televizoru nebo nicnedělání, přidáme vám k tomu i některé potraviny, kterým byste se měli vyhnout úplně, nebo alespoň částečně. Nezdravé stravování totiž (podle výzkumu popsaného ve vědeckém časopise Royal Society Open Science) zhoršuje paměť a omezuje i další mozkové funkce. Pokud o svůj mozek pečujete tím, že se ho snažíte udržet v neustálé aktivitě, začněte o něj pečovat i svým jídelníčkem. Bude vám za to vděčný a vy následně jemu.

Mozek „nade vše“

Centrální nervový systém dělíme na mozek a míchu. Nás pro dnešek bude zajímat hlavně mozek. Ten je uložen v dutině lebeční, v pevné schránce, aby byl mozek co nejvíce chráněn. V dospělosti člověka obsahuje 85 – 100 miliard nervových buněk. Není to tak dávno, co někteří vědci tvrdili, že lidský mozek není schopen vyprodukovat nové neurony. Postupem času však zjistili, že i člověk v pokročilém věku, tedy jeho mozek, vytváří nové nervové buňky.

Alkohol

„Alkohol je metla lidstva“, jistě tento citát znáte. A určitě budete souhlasit s tím, že pokud je konzumace alkoholu nadměrná, tak se jedná o citát pravdivý. Přílišné užívání alkoholu může mít neblahý vliv na mozek. Narušují se v něm procesy, které vedou k jeho správnému fungování. Časem dochází až k alkoholové demenci, která ale nemusí být trvalá. Pokud by člověk poté dlouhodobě abstinoval, jeho ztracené/poškozené schopnosti se budou opět pomalu navracet.

Ale alkohol není jediná poživatina, která poškozuje nějakým způsobem mozek. Pojďme si představit další adepty.

Alkohol je metla lidstva. Tento citát zná každý. Zdroj: shutterstock.com

Smažená jídla

Nejenže smažené pokrmy nespadají do zdravého životního stylu, ale ještě ke všemu se po nich radikálně tloustne. Což ohrožuje vnitřní orgány tím, že se začnou obalovat tukem. Ale nemyslete si, že ztučnělé orgány mají pouze obézní lidé. A nepředstavujte si pod pojmem „smažené“ jen řízek a bramborák, spadá tam například i sladká kobliha. Zvýšený výskyt tuku kolem orgánů souvisí i s poškozením mozkové tkáně.

Aspartam

Toto syntetické sladidlo jistě zná mnoho z nás z nápojů a pochutin light verzí. Určití lidé jsou na aspartam citliví a jídlo s touto náhradou cukru nepozřou, protože jim nechutná a jeho chuť jim „sedá na jazyk“.

Aspartam je přibližně 200 krát sladší než cukr, na potravinách je označován jako E951. Léta se vědci přeli o jeho bezpečnosti a přou se dodnes, i když je nyní považován za bezpečnou látku. Do potravin se může přidávat jen určité množství, které je schváleno. I přesto, že je brán aspartam za bezpečnou složku, se vědci shodli na tom, že souvisí s behaviorálními a kognitivními problémy.

Sladké nápoje

Mezi tyto nápoje spadají samozřejmě i energy drinky a ovocné šťávy. Nadměrnou konzumací sladkých nápojů se zvyšuje riziko srdečních chorob a cukrovky. A jak víte, vše souvisí se vším, tím pádem pokud byste onemocněli diabetem, bleskově se zvýší i riziko Alzheimerovy choroby.

Vyšší hladinou cukru v krvi roste riziko demence i u lidí, co diabetem netrpí.

Sladké nápoje jsou pro náš mozek také nebezpečné. Zdroj: profimedia.cz

Některé mořské ryby

Jelikož některé druhy ryb jsou schopné kumulovat větší množství rtuti, měla by se jejich konzumace omezit. Jde především o tuňáka, který je i mezi naším obyvatelstvem velice oblíben. Proto byste si měli vybírat! Pozor si dejte na tuňáka žlutoploutvého, koupit si naopak můžete tuňáka pruhovaného. Častá konzumace ryb, které obsahují více rtuti, přispívá i k riziku mozkové mrtvice.

