Potraviny, které škodí štítné žláze. Tyto věci bychom měli v jídelníčku omezit

Máte potíže s jednou největších žláz endokrinního systému? V první řadě je řešte vždy s odborníkem na endokrinologii. Částečně však můžete štítné žláze pomoci i vy sami. Vyřaďte ze svého jídelníčku potraviny, které jí nedělají dobře a spíše jí škodí.

Štítná žláza neboli glandula thyroidea je nesmírně důležitá pro udržení kvality našeho života. Patří mezi žlázy s vnitřní sekrecí, takže hormony, které produkuje, jsou uvolňovány přímo do krevního řečiště a dopravovány do všech tkání těla. Poruchy její správné funkce mohou představovat vážné zdravotní komplikace a jejich léčba je mnohdy během na dlouhou trať. Může se to projevit nejen na vaší váze, ale na úrovni celkové energie a fyzické kondici. Podpořit ji však můžete vhodně sestaveným jídelníčkem s vyváženým přísunem živin a vynecháním potravin, které ji nedělají dobře. Které to jsou?

Smažená jídla jsou plná transtuků

Že jsou smažená jídla pro tělo škodlivá, se ví již dávno. A nejsou žádným blahem ani pro štítnou žlázu, protože obsahují obrovské množství transtuků. Právě ty jsou pro lidský organismus nebezpečné a mají negativní vliv na přirozenou produkci hormonu štítné žlázy. Kromě toho zároveň významně oslabují účinek léků, které nahrazují hormon štítné žlázy.

Smažená jídla jsou plná transtuků, které mají negativní vliv na přirozenou produkci hormonu štítné žlázy. Zdroj: shutterstock.com

Cukr nahraďte medem

Další nevhodnou potravinou, o které jistě dobře víte, je rafinovaný cukru. Vyhýbejte se mu nejen v případě špatné funkce štítné žlázy, ale nejlépe stále. Potraviny, které tento druh cukru obsahují, negativně ovlivňují správnou funkci slinivky. Velice snadno pak může dojít k inzulinové rezistenci, která může poškodit štítnou žlázu a bohužel snížit hladinu hormonů, které běžně produkuje.

Sója a sójové výrobky snižují správnou funkci

V případě, že máte jakékoliv potíže se štítnou žlázou, vyhněte se i sóje a platí to i o tofu. Všechny sójové potraviny blokují vstřebávání syntetického hormonu štítné žlázy, kterým se léčí hypothyroidismus. Jestliže sóju milujete a vzdát se jí nedokážete, dopřejte si ji jen občas a dodržte vždy čtyřhodinový odstup mezi její konzumací a užitím léků. Platí to i pro konzumaci doplňků stravy jako je vápník a hořčík nebo antacidy, které obsahují hydrooxid. Tělo potřebuje čas, aby tyto látky strávilo jednu po druhé. Sója totiž výrazně narušuje jejich vstřebávání ve střevech. A další argument? Isoflavony obsažené v sóji mohou u někoho snadno vyvolat dokonce snížení funkce štítné žlázy.

Káva a kofein jen střídmě

Konzumujete kávu a ostatní nápoje s obsahem kofeinu jen občas? Tak to by vadit nemělo. Vyhněte se především nadměrnému popíjení po celý den, protože by to narušilo správnou činnost nadledvinek. Kofein totiž poměrně zvyšuje vyplavování hormonů adrenalinu a noradrenalinu, což vede k tzv. adrenalinové únavě a dalším projevům hormonální nerovnováhy.

Potraviny s obsahem lepku

Lepek podněcuje tvorbu gliadinu, což je protein, který je našemu tělu cizí a každý organismus se s ním jen tak nevyrovná. Jestliže tedy konzumujete potraviny obsahující lepek, zdraví vaší štítné žlázy je také v nebezpečí. Štítná žláza totiž obsahuje transglutaminázu, enzym podobný lepku, a ve chvíli, kdy dodáte do těla pokrm obsahující lepek, imunitní systém napadá gliadin i transglutaminázu ve štítné žláze. Pokud máte jakékoliv autoimunitní onemocnění štítné žlázy, zjistěte si v každém případě intoleranci na lepek. Mohlo by trvat docela dost dlouho, než se z tohoto šoku vaše štítná žláza zase zotaví.

Lepek podněcuje tvorbu gliadinu, což je protein, který je našemu tělu cizí a každý organismus se s ním jen tak nevyrovná. Zdroj: shutterstock.com

Brukvovitá zelenina jen sporadicky

Přestože je tento druh zeleniny našemu zdraví prospěšný, neplatí to pro jedince s potížemi štítné žlázy. Její konzumace není doporučena hlavně při nedostatku jódu, protože brukvovitá zelenina obsahuje tzv. strumigeny, které ovlivňují působení hormonů štítné žlázy.

