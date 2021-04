Potraviny, které kromě cukru nejvíce škodí vašim zubům

Odmalička slyšíme, že mlsání sladkého nám kazí zuby. Existují však potraviny, které jsou stejně nebezpečné jako „bílý jed" a naleptávají nám sklovinu. Pokud trpíte na zubní kazy, měly byste je omezit. Které to jsou?

Sladké limonády

Je pochopitelné, že sladké limonády cukr obsahují v hojném množství. Jejich součástí jsou však navíc kyseliny jako kyselina citrónová nebo fosforečná. Ty narušují zubní sklovinu a způsobují zubní kaz. Pokud chcete sladké, ale i dietní bublinkové nápoje, konzumovat, měly byste si po jejich konzumaci propláchnout ústa čistou vodou nebo si alespoň vzít žvýkačku.

I když jsou citrusové plody bohaté na vitamín C a jsou zdraví prospěšné, zuby na to mají trochu jiný názor Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Citrusové plody

I když jsou citrusové plody bohaté na vitamín C a jsou zdraví prospěšné, zuby na to mají trochu jiný názor. Obsahují, stejně jako sladké limonády, cukry a kyseliny. Proto si nikdy zuby ihned, po jejich konzumaci, nečistěte. Zubní sklovina by se vám mohla ještě více narušit. Opět si vypláchněte ústa nebo vezměte žvýkačku.

Alkohol

Už jste se někdy, po hojné konzumaci červeného vína, probudili s červenými rty, zabarvenými zuby a suchem v ústech? Zabarvení zubů je právě dáno vysušenými ústy, které alkohol způsobuje. Navíc také obsahuje přírodní cukry a kyseliny, jež narušují pH v dutině ústní a podporují vznik zubního kazu.

Čaj a káva

Zabarvení zubů způsobuje také černá káva a čaj. Bohužel tyto nápoje, i přes dokázané zdravotní účinky, způsobují to, že jsou zuby citlivé a náchylnější k tvorbě zubního kazu. Zuby se však zabarvují především těm, kteří pijí tyto nápoje opravdu často a nepoužívají vhodnou zubní pastu.

Led

Také se těšíte na první letošní zmrzlinu, jen se obáváte, že vás ochutnání bude bolet? Rychlé změny teplot totiž zubům nedělají vůbec dobře a způsobují, že jsou mnohem křehčí. Nikdy také led nežvýkejte. Mohli byste si kus zubu vylomit.

Bramborové lupínky

Pivo a brambůrky, to prostě patří k létu. Ještě, než si ale tyto pochutiny dáte, myslete na své zuby. I když pivo zubům neškodí, lupínky ano. Obsahují totiž škrob, který se štěpí na cukry. Taky se velice rády zachycují mezi zuby a špatně se vyndávají pryč. To je impuls pro bakterie, které mohou narušit sklovinu a způsobit zubní kaz.

Žvýkáním se chléb přemění na gumovitou pastu, která se lepí na a mezi zuby Zdroj: Nomad_Soul / Shutterstock.com

Chléb

Podobně je na tom i chléb. Žvýkáním se přemění na gumovitou pastu, která se lepí na a mezi zuby. Pokud si nechcete ihned po svačině zuby čistit a používat také zubní nit, kupte si chléb z celozrnné pšenice. Ta totiž obsahuje méně přidaných cukrů, které jsou navíc hůře rozložitelné.

