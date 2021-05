Zdravá jídla, která spalují kalorie. Zhubnete jen tím, že je budete jíst

Chcete si udržet nebo získat vysněnou postavu, ale nechce se vám týrat se hlady a odpírat si jídlo? Řešení existuje – zaměřte se na potraviny, na kterých si pochutnáte, jsou zdravé a zároveň podpoří vaši snahu o štíhlou linii. Které potraviny to jsou?

Omezovat svůj jídelníček se chce málokomu, zároveň je to při snaze hubnout nezbytné. Minimálně si musíme vybírat, co do něj zařadit. Na dva větrníky každý den po obědě je prostě potřeba zapomenout. Existují ale potraviny, které bychom naopak do své stravy zařadit měli, pokud chceme zhubnout. Nefungují sice tak zázračně, že bychom je snědli, a ráno byli o dvě kila lehčí, ale pomáhají spalovat kalorie a zrychlují metabolismus, takže proces hubnutí významně podpoří, a navíc jsou i zdravé a chutné.

Spojenci v boji za udržení váhy

Ananas neobsahuje prakticky žádný tuk, zato hodně vody a také vitaminy Zdroj: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock.com

Ananas

Toto tropické ovoce je nejen výborné, ale také našemu tělu prospívá ve všech směrech. Neobsahuje prakticky žádný tuk, zato hodně vody a také vitaminy, hlavně vitamin C, a minerální látky jako například železo. Jeho důležitou složkou je enzym bromelin, který napomáhá trávení a také spalování tuku v podkoží. Jako zdravá svačinka je proto při hubnutí víc než vhodný, nemluvě o zdravotních benefitech, jako je třeba blahodárný vliv na slinivku břišní.

Celer

Stálice naší kuchyně se dá využít celá, jak nať, tak bulva, a vždy bude tělu velmi prospěšná. Celer je nabitý vitaminem B i C a prospěšnými flavonoidy, bulva obsahuje i všechny základní minerály a stopové prvky. Také je dobrým zdrojem vlákniny, zato nemá prakticky žádné kalorie, přesto dokáže zasytit. Urychluje metabolismus a také pomáhá vyrovnávat hladinu cukru v krvi, což z něj činí výbornou potravinu nejen pro ty, kdo chtějí shodit nějaké to kilo, ale i pro lidi trpící cukrovkou.

Cibule, a především ta jarní, je plná živin, antioxidantů, vitamínů a minerálů. Zdroj: Veronika Idiyat / Shutterstock.com

Cibule

Kromě toho, že je doslova zásobárnou cenných látek, syrová cibule také prokrvuje tělesné orgány, což má výrazně pozitivní vliv i na urychlení trávení a spalování a odbourávání tuků. Asi kvůli tomu nebudeme chroupat syrovou cibuli jako Marfuša ve slavné scéně z Mrazíka, ovšem když ji využijeme jako přísadu do salátů, pomazánek a podobně, tak si pochutnáme a ještě prospějeme zdraví i postavě.

Citrusy

Mezi citrusovými plody jsou, co se vlivu na hubnutí týče, dva favorité. Citron a grapefruit. Citron působí detoxikačně, posiluje imunitu, zrychluje metabolismus a nejlépe ho využijete v podobě šťávy, kterou vymačkáte do sklenice vlažné vody a každé ráno vypijete. Tento nápoj nejen pomáhá udržovat pěknou pleť, ale také nastartuje zažívání, což se po ránu hodí, a pomáhá hubnout díky obsahu pektinové vlákniny. Grapefruit obsahuje látky, které podporují spalování tuků, a zároveň napomáhá tělesnému prokrvení, což nás nutí vydávat více energie. Navíc vyvolává pocit sytosti a jeho příjemně nahořklá chuť snižuje zálusk na sladké.

Hovězí maso

Libové hovězí maso je nejen zdrojem kvalitních bílkovin, vitaminu B12, železa a zinku, ale také dokáže skvěle zasytit. Takový oběd zajistí, že už nebudete mít potřebu se po jídle „dorazit“ všemi možnými pochutinami, což se při dietě vždy hodí. Hovězí maso navíc obsahuje L-karnitin, tedy látku, která pomáhá spalovat tuk a budovat svalovou hmotu. V podobě potravinových doplňků ho užívají kulturisté, s hovězím masem ho získáte v přirozené podobě.

Chia semínka

Jsou považovaná za superpotravinu, přestože se u nás rozšířila relativně nedávno. Jejich příznivé zdravotní účinky jsou ale nesporné – semínka rostliny šalvěj hispánská jsou totiž zásobárnou vitaminů, minerálů, antioxidantů, omega-3 nenasycených mastných kyselin a vlákniny. Na lidský organismus díky svému složení působí komplexně pozitivně, v případě hubnutí obzvlášť oceníte jejich schopnost zrychlit metabolismus, skvěle zasytit a potlačovat chuť k jídlu.

Jablka obsahují vitamin C, antioxidanty a pektin Zdroj: Dragana Gordic / Shutterstock.com

Jablka

Nejrozšířenější ovoce u nás má kromě lahodné chuti i mnohá zdravotní pozitiva. Obsahují vitamin C, antioxidanty a pektin, tedy typ vlákniny, který podporuje trávení a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Jablka obecně svým složením stimulují spalování tuků a povzbuzují metabolismus neboli látkovou výměnu. Díky nízkému obsahu sacharidů se hodí i do redukční diety.

Mořské řasy

U nás dříve neznámá „mořská zelenina“ se těší stále vzrůstající oblibě. A právem! Je to doslova zdravá bomba – plná lehce stravitelných bílkovin, vlákniny, enzymů, vitaminů A, B a C a hlavně minerálních látek, mezi nimiž hraje prim hořčík, vápník, zinek, železo a jód. Řasy jsou skvělá prevence proti civilizačním chorobám, snižují hladinu cholesterolu v krvi, mají schopnost odstraňovat z těla těžké kovy. A prospějí i postavě, protože v nich obsažený jód umožňuje rychlejší spalování a stimuluje látkovou výměnu. Na řasách si pochutnáte nejen v oblíbeném sushi a dalších asijských pokrmech, ale můžete je klidně používat jako koření do polévek, salátů či jakýchkoliv jiných jídel.

Zázvor

Palčivý a aromatický zázvor je nejen osvědčeným přípravkem při nemocech z nachlazení, ale také pomáhá při udržení váhy. V něm obsažené oleje zrychlují metabolismus, potlačují chuť k jídlu a prohřívají a prokrvují tělo, což napomáhá k spalování kalorií. Skvěle účinkuje na zácpu, což s hubnutím rovněž souvisí. Ať si ho dáte ve formě čaje, nebo třeba limonády, vaše tělo vám poděkuje.

Zdroje:

prozeny.blesk.cz, www.femina.cz