Běžné potraviny, které zkracují život. Která vám vezme nejvíce?

Diabetes, obezita, kardiovaskulární choroby, autoimunitní nebo neurodegenerativní nemoci. Za těmito diagnózami stojí jeden společný jmenovatel. Strava. Ne nadarmo se říká, že „jste to, co jíte." Potvrzuje to i nedávný výzkum, který provedli vědci v Michiganu. Jaké potraviny zkracují život?

Máte hlad? Je samozřejmé, že si například na nádraží koupíte raději párek v rohlíku než kefír a banán. Tato „rychlovka" vám ale ukradla 36 minut života. Jak je to možné? Studie publikovaná v časopise Nature Food je založena na Nutričním indexu zdraví (Health Nutritional Index), zdroji, jež měří zdravotní problémy po celém světě a sleduje jejich souvislost se stravovacími návyky jedinců. Vědci z Michiganské univerzity vyhodnotili více než 5800 potravin, které se běžně vyskytují v americké a evropské stravě a seřadili je podle jejich vlivu na lidské zdraví a životní prostředí do tří zón. Červené, oranžové a zelené.

Potravinový semafor

Do červené zóny byly přiřazeny potraviny, které mají nežádoucí nutriční hodnoty, a zároveň mají velký dopad na životní prostředí. Mezi ně patří primárně zpracované hovězí, vepřové a jehněčí maso, krevety, ale i pod umělým světlem vypěstovaná zelenina. V zelené zóně jsou potraviny, které nabízejí nejvíce nutričních výhod a jsou šetrnější k planetě. Je to ovoce a zelenina pěstovaná na polích, luštěniny, ořechy a mořské plody pocházející z přirozeného prostředí. „Naléhavost dietních změn ke zlepšení lidského zdraví a životního prostředí je jasná,“ řekl Olivier Jolliet, profesor environmentálních zdravotních věd z Michiganského veřejného zdraví a hlavní autor článku. „Naše zjištění ukazují, že malé cílené náhrady nabízejí proveditelnou a silnou strategii k dosažení významných přínosů pro zdraví a životní prostředí, aniž by vyžadovaly dramatické změny ve stravování."

Potraviny, které zkracují život

Průmyslově zpracované potraviny ulehčují život. Ať jde o bílou mouku, kečup nebo třeba instantní polévky. Jenže tyto náhražky většinou obsahují velké množství tuku, cukru a prázdných kalorií, které sice dodávají energii, ale žádné živiny. Které potraviny jsou podle vědců, ty nejhorší? V červené zóně se, mimo výše zmíněného masa a uměle pěstované zeleniny, objevily nápoje slazené cukrem a sladkosti. Ty vám vezmou cca 15 minut života. Kupované sendviče, bagety a hamburgery 15 až 40 minut. Konzumací hotových jídel, jako jsou těstoviny, pizza, instantní polévky, nebo hlubokozmrazená hotová jídla všeho druhu, si zkrátíte život o 10 minut.

Co tedy jíst?

Nejznámějším progatátorem tzv. diety dlouhověkosti je italsko-americký biogerontolog a buněčný biolog Valter Longo. Ten navrhuje, aby lidé jedli převážně vegansky, ale přijímali dva až třikrát týdně ryby, korýše nebo měkkýše s nízkou úrovní rtuti. Podle něj by lidé mladší 65 let měli dodržovat nízký příjem bílkovin, cca 40 až 47 gramů bílkovin denně u člověka vážícího 58 kg. Minimalizovat by se měla také konzumace živočišných tuků a rafinovaného cukru. „Jezte celozrnné produkty a velké množství zeleniny (rajčata, brokolice, mrkev, luštěniny atd.) S velkým množstvím olivového oleje (3 polévkové lžíce denně) a ořechů (28 gramů denně), píše vědec na svém blogu.

