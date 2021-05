Zdravé potraviny, které zlepšují náladu, nebo dokonce vyvolávají euforii

Strava je klíčová nejen pro fyzické zdraví a vůbec přežití člověka, ale také má významný vliv na jeho psychickou kondici. Možná si to ani neuvědomujeme, ale asi všichni známe situaci, kdy se na nás všechno valí, a tak si dáme alespoň čokoládu, a je nám hned líp. Potraviny prostě dokážou prokazatelně ovlivnit naši náladu. Ale kdybychom každý den spořádali bonboniéru, fyzickému zdraví, o postavě nemluvě, bychom zrovna neprospěli. Naštěstí existují potraviny, které nám náladu značně zvednou, a přitom je můžeme bez obav o kila a zdravotní problémy konzumovat každý den. Které potraviny to jsou?

Strava má s naší psychikou společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát. A ačkoliv se všichni alespoň snažíme o vyvážený jídelníček, přesto někdy ve chvílích „depky“ podlehneme a nadopujeme se něčím vyloženě nezdravým, nabitým cukry a tuky, abychom se trochu utěšili. Ale mnohem lepší způsob je zařadit do jídelníčku maximum produktů, které naši psychiku přirozeně posilují. Budeme pak celkově mnohem odolnější a naše potřeba nezdravých berliček klesne na minimum. To se samozřejmě netýká skutečné deprese, která potřebuje lékařskou pomoc, ale i v takovém případě může dobře zvolený jídelníček podpořit léčbu naordinovanou odborníkem. A po čem bychom tedy měli sáhnout, pokud si chceme uchovat zdravou a odolnou psychiku?

Co by v našem jídelníčku nemělo chybět, pokud chceme být stále v dobré náladě?

Banány – kromě toho, že výborně chutnají, obsahují také vitamin B6, který dokáže korigovat lehčí deprese, a také draslík, který potřebujeme pro správnou funkci nervového systému. A navíc se v nich nachází aminokyselina tryptofan, která se v těle mění na serotonin neboli známý hormon štěstí.

Borůvky posilují imunitu, zpomalují příznaky stárnutí a příznivě působí jako prevence proti rakovině Zdroj: Shutterstock.com / Anna Moskvina

Borůvky – jako silný přírodní antioxidant mají na naše tělo komplexní pozitivní vliv. Posilují imunitu, zpomalují příznaky stárnutí a příznivě působí jako prevence proti rakovině. Kromě toho mají nezanedbatelný vliv i na psychiku a pomáhají předcházet depresi či zmírňovat její projevy.

Celozrnné potraviny – ať už je to kvalitní pečivo (nikoliv jen obarvené pečivo z bílé mouky), nebo třeba těstoviny, celozrnné produkty mají kromě našeho fyzického zdraví vliv i na psychickou pohodu. Vyrovnávají totiž hladinu krevního cukru, což pomáhá vyrovnávat i naše nálady.

Červená paprika – tato zelenina, působící optimisticky a energicky už na pohled, je výborným zdrojem vitaminu C. A ten má kromě mnoha dalších pozitiv příznivý vliv i na naši psychiku – pokud máme dostatek vitaminu C, lépe odoláváme výkyvům nálad, a pokud už nás něco rozhodí či rozčílí, rychleji se dostaneme zpět do rovnováhy.

Červené maso – ač získalo poněkud neprávem pověst nezdravé potraviny, kvalitní (nejlépe v biokvalitě) libové hovězí nebo například jehněčí maso má na organismus pozitivní vliv. Nemusíte ho samozřejmě jíst každý den, ovšem zařazené jednou týdně je nejen zdrojem kvalitních bílkovin a zdravých tuků, ale také železa, vitaminu B12 a zinku. A v neposlední řadě posiluje i naši psychiku a funguje jako prevence vzniku depresí.

Kurkuma podporuje imunitu a má vynikající vliv na mozkové funkce Zdroj: tarapong srichaiyos / Shutterstock.com

Kurkuma – účinnou látkou tohoto původně asijského koření je flavonoid kurkumin. Díky němu kurkuma působí protizánětlivě, podporuje imunitu a v neposlední řadě má vynikající vliv na mozkové funkce. Napomáhá regeneraci mozku, zlepšuje paměť i náladu. Do svého jídelníčku ji můžeme dostat i ve formě oblíbeného kari, neboť je jednou z jeho hlavních složek.

Kešú oříšky – tyto chuťově výborné oříšky tvarem připomínající malé rohlíčky jsou považovány za jedny z nejzdravějších ořechů vůbec. Jsou bohaté na železo a zinek, a co se týče vlivu na nervovou soustavu, tak kromě již zmíněného tryptofanu obsahují vitaminy skupiny B a uklidňující hořčík, což je přímo blahodárná kombinace. Vitamin B3 neboli niacin navíc příznivě působí na kvalitu spánku. Stačí čtvrt šálku kešú oříšků denně, a sami pocítíte nástup psychické pohody.

Pomeranče – tyto zářivě oranžové plody obsahují nejen dostatek vitaminu C, ale také antioxidantů, zklidňujícího hořčíku a folátu neboli vitaminu B9. Ten přispívá ke správné funkci mozku a nervového systému a jeho dostatečné množství chrání před depresemi a problémy s pamětí. Naši psychiku podpoří i v pomerančích obsažený inositol neboli vitamin B8, který má potenciál zmírňovat pocity paniky a úzkosti.

Tučné ryby – tyto ryby, mezi které patří například makrely či tuňáci, působí příznivě na nervovou soustavu a zabraňují depresím díky vysokému obsahu omega-3 nenasycených mastných kyselin. Výzkumy ukázaly, že dostatečný obsah rybího oleje v dietě pacientů trpících bipolární poruchou a schizofrenií u nich vedl ke zlepšení funkce mozku, například v oblasti paměti a vybavování si, a celkově se upravilo i jejich chování týkající se zájmových aktivit, vztahů s okolím a podobně. Konzumace tohoto masa tedy mozku jednoznačně prospívá.

Kapusta je bohatá na kyselinu listovou, která přispívá k dostatečné tvorbě neurotransmiterů Zdroj: Shutterstock.com / Iuliia Karnaushenko

Zelená zelenina – mezi tu patří například kapusta, růžičková kapusta, brokolice, špenát, řapíkatý celer a další zelenina zelené barvy. Všechny tyto druhy jsou bohaté na kyselinu listovou, která přispívá k dostatečné tvorbě neurotransmiterů, nervových přenašečů nezbytných pro správné fungování nervové soustavy, tedy i pro naši náladu. Kromě toho obsahuje mnoho minerálů, které mají blahodárný vliv na naše psychické zdraví, jako je například hořčík.

