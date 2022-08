Tyto běžní potraviny způsobují v těle záněty. Jíme je všichni. Víte o nich?

Jsme to, co jíme, a dobře to víme. Ale děláme s tím něco? I když se léta mluví o nevhodnosti konkrétních potravin a jejich neblahém vlivu na naše tělo, většina z nás se jich nechce vzdát. Které potraviny způsobují v těle záněty a které naopak pomáhají se zánětlivými stavy bojovat?

Zdroje: www.health.harvard.edu, www.healthline.com, www.ncbi.nlm.nih.gov, uchicagomedicine.org

Potraviny nejsou jen zdrojem energie

Stejně tak jako je často jídlo lékem a částečným řešením problému, někdy je také na počátku nemoci a zhoršujícího se zdraví. Všichni víme, že potraviny, které konzumujeme, mají přímý vliv na to, co se děje v našem těle. Platí to i pro vznik zánětů a vědecké studie jasně definují potraviny, které ke vzniku zánětů v těle přispívají.

Zánět je široký pojem

Zánět je však velmi široký pojem, což si ne vždy uvědomujeme. Zjednodušeně řečeno záněty jsou procesy v těle, které bojují s čímkoli, co tělu ubližuje. Může jít o infekce, jedy, ale i zranění. Zánět může vzniknout z obyčejné ranky na kůži, ale také jej může vyvolat alergie.

Zánět lze definovat několika znaky. O zánětu lze mluvit, pokud lze pozorovat zarudnutí, otok, bolest a ztrátu funkce, v extrémních případech také horečku nebo horkost v místě zánětu.

Některé záněty vznikají často bez našeho přičinění a mohou být otázkou náhody, jako v případě zranění nebo alergické reakce. Víme také, že lidé, kteří konzumují nevhodné potraviny, mohou inklinovat ke chronickým zánětům a celkově horší reakci těla. Jeho obranyschopnost klesá a záněty se objevují častěji, intenzivněji a jejich léčba trvá déle.

To, co jíme, ovlivňuje i průběh nemocí a zánětů všeho druhu. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Potraviny, tělo a zánět

Které potraviny způsobují záněty v těle, a které naopak proti nim bojují? Známe je všichni, stejně na doporučení často nedbáme. Záněty mají na svědomí potraviny, které běžně považujeme za nezdravé. Ty záněty, které označujeme za chronické, jsou velkou zátěží pro organismus, což se může neblaze odrazit na konkrétních orgánech či projevit jako další onemocnění. Chronické záněty jsou nejčastěji provázeny přetrváváním infekce, změnami na váze, bolestí, únavou, depresemi a úzkostí i zažívacími obtížemi, jako jsou průjem nebo zácpa.

Nejen farmaka a steroidy

Mezi způsoby, jak léčit a zlepšit stav těla během zánětu, předejít zánětům a snížit jejich výskyt nepatří jen farmaka a steroidy, které dokáží potlačit zánět ve sledu několika hodin či dnů, ale také doplňky stravy, změny životního stylu a stravování, které ovlivňují organismus a náš život dlouhodobě. Potraviny tak hrají roli nejen v podpoře léčby, ale hlavně v prevenci vzniku zánětů.

Záněty, a to i ty chronické, jsou ovlivněny tím, co konzumujeme. Zdroj: wavebreakmedia / Shutterstock.com

Typicky nezdravé potraviny podporují záněty

Potraviny podporující záněty všechny spadají do kategorie nezdravých, kam byly zařazeny přesně z tohoto důvodu. Jsou to potraviny, které zhoršují stav konkrétních orgánů a vedou k onemocnění čili zánětům.

Jde o rafinované sacharidy, které jsou reprezentovány bílým chlebem, ale i ostatním pečivem či těstovinami a cereáliemi. Smaženými potravinami, slazenými nápoji i potravinami s vysokým obsahem cukrů. Dále do této kategorie spadá i červené maso a zpracované masné výrobky i ztužené tuky, kam lze zařadit nejen margaríny, ale i sádlo.

Potraviny proti zánětům v těle

Na druhou stranu lze rozhodně doporučit jiné potraviny, které jsou známé tím, že fungují vyloženě protizánětlivě. Jsou to suroviny, které najdeme v jídelníčku obyvatel okolo Středozemního moře. Zjednodušeně řečeno proti zánětům můžete bojovat také zařazením a zvýšenou konzumací olivového oleje, zelené listové zeleniny, rajčat, ryb, ořechů a semen i konkrétních druhů ovoce. Za nejpřínosnější jsou považovány pomeranče, borůvky a třešně.