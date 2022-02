S Potraviny, kterým by se měli vyhnout lidé s vysokým krevním tlakem

Odhalila vám preventivní prohlídka u lékaře vysoký krevní tlak? To byste se tím pádem měli blíže seznámit s potravinami, které vám tlak mohou ještě více zvyšovat!

Hypertenze může mít mnoho příčin, od dědičnosti po špatný životní styl. Jedná se o nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému. Říkáte si, že vysoký tlak mít nemůžete, protože vám je absolutně dobře? Chyba! U vysokého tlaku se dost často stává, že na sobě člověk nic nepociťuje, a proto jsou důležité preventivní lékařské prohlídky. Rozhodně nic nezkazíte ani tím, když si jednou za čas přeměříte krevní tlak doma. Tonometr nevlastní každý, ale v okruhu rodiny či přátel jistě někoho najdete.

Vysoký krevní tlak je nebezpečný. Zdroj: Voraorn Ratanakorn / Shutterstock.com

Co je to krevní tlak

Srdce, jakožto pumpa, zajišťuje svou činností krevní oběh. Hodnota krevního tlaku vystihuje, jakou silou je krev hnána srdcem do cév celého našeho těla. Plus vyjadřuje, jakou silou krev působí na cévní stěnu.

Hodnoty krevního tlaku

Když jdete na kontrolu k lékaři, vaše hodnoty krevního tlaku by se měly pohybovat do 140/90 mm Hg. Člověk, ať chce či ne, je u doktora trošku nervózní a odrazí se to samozřejmě i na změřeném tlaku. V klidu domova byste si měli naměřit hodnoty pod 135/85 mm Hg.

Než se pustíte do měření tlaku, zůstaňte alespoň pět minut v klidu a nejlépe půl hodinky před měřením nekuřte. Vždy si manžetu dávejte na stejnou paži, seďte na židli vzpřímeně, nohy položte na zem a při měření nemluvte a nehýbejte se.

Rizikové potraviny

Mezi největší strašáky pro vysoký krevní tlak patří SŮL . Ta totiž zadržuje vodu v těle, tím pádem je v krevním oběhu nadmíru tekutin a tlak na cévy je logicky vyšší. Čtěte obsah soli na etiketách potravin!

. Ta totiž zadržuje vodu v těle, tím pádem je v krevním oběhu nadmíru tekutin a tlak na cévy je logicky vyšší. Čtěte obsah soli na etiketách potravin! Polotovary – obsahují velké procento soli a velké množství tuku, což je pro hypertenzi nevhodné spojení.

– obsahují velké procento soli a velké množství tuku, což je pro hypertenzi nevhodné spojení. Cukr – jak už to tak bývá, po nadměrné konzumaci jednoduchých cukrů se váha šplhá strmě nahoru. Což je pro lidi s vysokým tlakem velice rizikové.

Omezte příjem cukru. Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Plnotučné mléko – obsahuje větší množství nasycených tuků, lidé s hypertenzí by měli využívat spíše polotučné.

– obsahuje větší množství nasycených tuků, lidé s hypertenzí by měli využívat spíše polotučné. Uzené ryby, zavináče – i když se vám může zdát, že tyto potraviny spadají do zdravé výživy, protože se jedná o ryby, není to tak. Bohužel obsahují více než 1 gram soli na 100 g!

– i když se vám může zdát, že tyto potraviny spadají do zdravé výživy, protože se jedná o ryby, není to tak. Bohužel obsahují více než 1 gram soli na 100 g! Fast food – v těchto pokrmech je vysoké procento soli.

– v těchto pokrmech je vysoké procento soli. Alkohol – s užíváním alkoholu to nepřehánějte, u pánů je optimální denní množství jedno pivo, u žen jedno malé.

– s užíváním alkoholu to nepřehánějte, u pánů je optimální denní množství jedno pivo, u žen jedno malé. Kofein – kofeinové nápoje jako káva a energetické nápoje dokážou tlak zvýšit, dejte si proto pozor na vyšší konzumaci těchto tekutin.

– kofeinové nápoje jako káva a energetické nápoje dokážou tlak zvýšit, dejte si proto pozor na vyšší konzumaci těchto tekutin. Bílé pečivo – rohlík, chléb, ale i kukuřičné lupínky obsahují dost soli, i když se to nezdá. Rohlík přibližně 0,55 gramů a v jednom krajíčku chleba cca 0,92 gramů.

– rohlík, chléb, ale i kukuřičné lupínky obsahují dost soli, i když se to nezdá. Rohlík přibližně 0,55 gramů a v jednom krajíčku chleba cca 0,92 gramů. Nakládaná zelenina, okurky – většina konzervovaných pochutin obsahuje hromadu soli, protože udržuje obsah jedlý po delší dobu.

Naopak do svého jídelníčku zařaďte například salátové okurky, česnek, červenou řepu, banány, jablka, cibuli nebo celer.

