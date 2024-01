Nastartujte své tělo a dodejte buňkám potřebnou energii. Pokud chcete být v plné kondici, zařaďte do svého jídelníčku potraviny na doplnění elektrolytů.

Elektrolyty jsou nesmírně důležité látky pro naše celkové zdraví. Hrají zásadní roli ve všech procesech, které v organismu probíhají. Například ovlivňují činnost srdce, zabezpečují koordinaci svalových kontrakcí a jsou důležité pro optimální fungování mozku. Nejvíce ohroženou skupinou, která trpí nedostatkem elektrolytů, jsou pravidelně sportující jedinci. A proč? Protože jim z těla odchází nadměrné množství potu. Naštěstí jsou elektrolyty přirozeně přítomné v různých běžně dostupných potravinách. Které to jsou?

Chcete se o elektrolytech dozvědět více? Podívejte se na toto YouTube video na kanále Jaro Kučík:

Zdroj: Youtube

Co jsou elektrolyty

Jedná se o částice s kladným nebo záporným nábojem, díky němuž jsou schopny vytvářet v těle elektrické impulsy. Ovlivňují mnoho různých činností od svalových kontrakcí přes srdeční rytmus až po náležité fungování nervového systému. A které elektrolyty jsou nejznámější? Hořčík, draslík, sodík, fosfor, vápník a chlor.

Hladinu elektrolytů v těle můžete velice snadno ovlivnit svou vhodnou skladbou jídelníčku. Proto by měla být pestrá a zdravá. Jakmile naše tělo získá ze stravy elektrolyty, a to i po fyzickém výkonu, má přirozeně tendenci udržet jejich hladinu co nejstabilnější.

Jak se nedostatek projevuje

Díky tomu nebude organismus vystaven dalšímu nadměrnému pocení a případné dehydratace. Náročný trénink zpravidla způsobí poměrně zásadní odchod elektrolytů z těla vedoucí až k elektrolytické nerovnováze. Projevuje se většinou pocitem únavy, nevolností, náchylností ke křečím, suchem v ústech i častým močením. Negativní dopad to má ve výsledku i na vaši tréninkovou výkonnost. Proto je nutné elektrolyty doplňovat. Ve kterých potravinách je najdete?

close info Shutterstock zoom_in Z minerálů je špenát dokonalým zdrojem vápníku, hořčíku, draslík, sodíku, fosforu a manganu.

Špenát

Špenát je skutečná superpotravina nejen pro naše zdraví, ale i krásu. Obsahuje vlákninu, bílkoviny a všechny vitamíny skupiny B, mezi které patří i kyselina listová. Stejně tak je v této zelenině i velký podíl vitamínu C, který posiluje imunitu a chrání buňky před volnými radikály. Zastoupen je také vitamín E a karoten. Z minerálů je špenát dokonalým zdrojem vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, fosforu a manganu.

Brokolice

Výborným řešením je i pravidelná konzumace brokolice. Vyšlechtěna byla na Apeninském poloostrově a měli ji v oblibě už obyvatelé antického Říma. Již tehdy bylo zřejmé, že má tato zelenina blahodárný vliv na lidské zdraví. Brokolice je bohatá na vitamín C, vitamíny skupiny B a beta-karoten. Z minerálů jsou hojně zastoupeny především draslík, vápník, hořčík a železo. A samozřejmě i zdravá vláknina.

Brambory

Brambory obsahují nejen sacharidy, ale i mírné množství bílkovin a vlákninu, ale téměř žádný tuk. Jsou vynikajícím zdrojem několika vitamínů C a vitamínů skupiny B a stejně tak i minerálů jako je draslík, hořčík či železo. Díky nízkému obsahu sodíku jsou brambory ideální pro dietní stravu, např. při hypertenzi.

close info A.D.S.Portrait zoom_in Banány jsou přírodním zdrojem glukózy a pomáhají dodat tělu rychlou energii.

Banány

Banány jsou přírodním zdrojem glukózy a pomáhají dodat tělu rychlou energii důležitou pro svaly, srdce a mozek. Konzumovat je můžete jak před sportovním výkonem, tak i během něho. Ochrání vás před případným přetížením svalů během cvičení. Banány jsou plné užitečných látek jako například železo, vitamín B12 a B6, vitamín C, D a E a další vitamíny ze skupiny B. Stejně tak v tomto ovoci najdete draslík, vápník, měď, zinek a mangan. Některé zmíněné látky patří mezi antioxidanty.

Libové maso a ryby

Libové maso je zdrojem plnohodnotných bílkovin se všemi esenciálními aminokyselinami a obsahuje v průměru jen 4 % tuku. Maso je také zdrojem řady vitaminů jako například niacin, B6, B12 a z minerálů obsahuje hlavně železo, selen a zinek.

Rybí maso se řadí k nejzdravějším potravinám a je cenným zdrojem bílkovin, vitamínů A a D, jodu, vápníku, a hlavně omega-3 mastných kyselin. Konzumace rybího masa je zdraví vysoce prospěšná, a to hlavně proto, že snižuje riziko onemocnění kardiovaskulárního systému.

