Potraviny, které fungují jako spalovače tuku. Nesmíte to s nimi ale přehnat

I když do zdravého jídelníčku a způsobu života rozhodně patří v malém množství všechny druhy potravin, některé jsou považované za spalovače tuků. Sice to neznamená, že bez práce zhubnete do rozměrů Twiggy, ale zahrnutím těchto potravin do redukčního plánu rozhodně neprohloupíte. Znáte potraviny, které pomáhají hubnutí?

Některé potraviny pomáhají hubnutí

Nikdy nezapomínejte na pestrý jídelníček. Potraviny, které napomáhají hubnutí, jsou různého složení a také jinak tělo ovlivňují. Některé pomáhají tělu spalovat tuky, jiné jsou přínosné redukcí chutí na sladké a ustalovaním hladiny cukrů v krvi, harmonizací zažívání a očisty trávícího sytému. Důležitý je i pocit sytosti, dostatek vitamínu a minerálů i nastartování metabolismu.

Vejce podpoří hubnutí, ale kolik jich sníst denně?

Vejce zasytí. I když obsahují cholesterol, tak víme, že ve zdravém těle (a navíc pokud sportujete) se hladina cholesterolu dokáže redukovat sama. Další věcí je množství a jak často si vejce dopřejete. Jedno vejce denně nepředstavuje žádný problém, tři už jsou moc.

Mezi potraviny vhodné k hubnutí patří i ovoce

Jablka jsou sice sladká v porovnání s mnoha potravinami, zasytí a pročišťují nejen zuby a dutinu ústní, ale také zažívací trakt. Rozhodně je lze doporučit, ovšem také jen v omezeném množství. Vyhněte se jednotvárným dietám!

Grep a grepová šťáva jsou nejvyzdvihovanějšími pomocníky hubnutí. Vlivem grepu se zabývaly i četné studie. Jednou z nich je studie Dr. Kena Fujioky, která proběhla na klinice Scripps v Nutrition and Metabolic Research Center. Ne, grep skutečně nerozpouští tuk, jak vám mohou tvrdit slogany propagující “grepovou dietu”, nicméně grep významně pomáhá hubnutí a patří k potravinám, které byste měli zařadit do jídelníčku, ať už hubnete nebo ne.

Studie Dr. Fujioky uvádí, že členové skupiny konzumující grepovou šťávu třikrát denně před jídlem zhubli za 12 týdnů o 6 kg více než druhá skupina. Rozhodně však neplatí, že můžete jíst cokoli a pít k tomu jen grepovou šťávu.

Dochuťe si potraviny kořením

Skořice pomáhá udržovat normální hladinu cukrů. Díky skořici vás bude méně “honit mlsná” a celkově potlačí i pocit hladu. Skořici můžete použít do jídel, do kávy, ale také jako čaj. Je velmi chutná a voňavá i bez sladidel.

Černý pepř nebo chilli, ale také zázvor i další pikantní koření pomáhají urychlit metabolismus a snižují chuť k jídlu. Pikantní jídla byste rozhodně neměli jíst denně a ani velké množství není nijak zdravé. Nučtese používat pikantí koření s mírou.

Zelený čaj pomáhá s hubnutím

Také zelený čaj se pije pro potlačení chutí i hladu a funguje docela dobře. Navíc je to také životabudič a částečně dokáže nahradit i kávu. Jestli vám nechutná, zkuste zelený jasmínový čaj nebo zelený čaj v jiných exotických kombinacích. Nelouhujte ho příliš dlouho a nepoužívejte ani velmi vřelou vodu k jeho zalití.

Ořechy patří k potravinám na hubnutí

Mandle a obecně všechny ořechy jsou rozhodně vhodnou součástí diety. I malé množství zasytí a vaše tělo díky nim získá potřebné Omega-3 mastné kyseliny, které v naší dietě často chybí.

